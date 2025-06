Nghệ An tạm giữ gần 200 sản phẩm sữa bột trẻ em nhập lậu

Ngày 22/5, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình, đã tiến hành kiểm tra và xử lý một cơ sở kinh doanh đồ gia dụng có hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thu giữ gần 25 tấn sữa bột nghi hàng giả ở Long An Long An phát hiện khoảng 25 tấn sữa bột nghi giả. Các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau: Z1000 Gold +, Sanaki Grow IQ Plus (Sun), Gold 1+, Biotar Diest...