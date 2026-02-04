Ngày giờ đẹp cúng tạ đất cuối năm Ất Tỵ 2025 và văn khấn chuẩn phong thủy

Ngày giờ đẹp cúng tạ đất cuối năm Ất Tỵ 2025 là thông tin được nhiều gia đình quan tâm khi chuẩn bị cúng tất niên và các nghi lễ tiễn năm cũ. Theo quan niệm dân gian, việc chọn giờ hoàng đạo, ngày hợp tuổi gia chủ trong lịch âm 2025 sẽ giúp lễ tạ Thổ Công diễn ra suôn sẻ, cầu mong năm mới bình an, tài lộc hanh thông.

Bên cạnh việc xem ngày đẹp cuối năm, nhiều người cũng tìm kiếm văn khấn lễ tạ đất đầy đủ nhất để chuẩn bị mâm cúng tươm tất, đúng nghi thức truyền thống. Lễ tạ đất (hay còn gọi là lễ tạ Thổ Công cuối năm) không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện lòng biết ơn với thần linh cai quản đất đai, phù hộ cho gia đạo suốt một năm qua.

Lễ tạ đất cuối năm để làm gì?

Lễ tạ đất, còn gọi là lễ tạ Thổ Công – Thổ Địa, là nghi lễ truyền thống của người Việt nhằm bày tỏ lòng tri ân các vị thần linh đã trông nom, cai quản và bảo vệ mảnh đất nơi gia đình cư trú, làm ăn suốt một năm qua. Thông qua lễ cúng, gia chủ tạ ơn sự che chở của thần linh, đồng thời cầu mong sang năm mới gia đạo bình an, hòa thuận, công việc hanh thông.

Nghi lễ này cũng mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con cháu, với ước nguyện tiếp tục được dõi theo, nâng đỡ trong năm mới. Theo quan niệm dân gian, đầu năm có lễ cúng đất để khai mở vận khí, cuối năm có lễ tạ đất để bày tỏ lòng biết ơn, khép lại một chu kỳ sinh hoạt tâm linh trọn vẹn.

Lễ cúng tạ đất cuối năm. Ảnh AI

Trong tín ngưỡng dân gian, mỗi mảnh đất đều có Thổ Công trông coi. Vì vậy, mỗi khi xây dựng, đào ao, đào giếng, mở vườn, mở ruộng hay tiến hành những công việc liên quan đến đất đai, gia chủ thường làm lễ cúng xin phép thần linh để mọi việc được thuận lợi.

Ngoài ra, vào các dịp như mùng 1, ngày rằm, lễ Tết, giỗ chạp, nhiều gia đình vẫn duy trì nghi thức cúng tạ Thổ Công như một nét sinh hoạt tâm linh quen thuộc. Riêng lễ tạ đất cuối năm thường được xem là dịp để gia chủ “báo cáo” những việc đã làm trong năm cũ và cầu mong sức khỏe, tài lộc, may mắn trong năm mới.

Lễ tạ đất cuối năm vào ngày nào đẹp năm Ất Tỵ 2025

Trước đây, lễ tạ đất (hay lễ cúng Thổ Công) thường được tiến hành như một nghi lễ riêng, thực hiện trước lễ cúng ông Công ông Táo. Tuy nhiên, theo quan niệm của nhiều chuyên gia tâm linh, lễ tạ Thổ Công xuất phát từ lòng thành của gia chủ, không bắt buộc về thời điểm. Vì vậy, hiện nay đa số gia đình đã gộp lễ tạ đất vào lễ cúng ông Công ông Táo để thuận tiện trong sinh hoạt.

Thông thường, lễ tạ đất cuối năm được thực hiện vào hai mốc thời gian được xem là phù hợp. Thứ nhất là làm cùng ngày tiễn Táo Quân về chầu trời, tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Thứ hai là chọn một ngày đẹp sau rằm tháng Chạp và trước ngày 23 tháng Chạp để tiến hành nghi lễ.

Dù tổ chức riêng hay kết hợp, ý nghĩa của lễ tạ đất vẫn không thay đổi, nhằm tạ ơn thần linh và cầu mong sự phù hộ cho gia đình trong năm mới. Nghi lễ có thể được thực hiện ngay tại bàn thờ trong gia đình, với trình tự cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền, sau đó là các vị thần linh, Thổ Thần, Thổ Địa, Long Thần, cầu mong sự che chở, bình an và may mắn.

Tính từ sau Rằm tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025 đến lễ tiễn Công ông Táo về chầu trời, có 5 ngày dưới đây phù hợp cho việc tiến hành cúng tạ đất cuối năm. Cụ thể về từng ngày tốt, khung giờ đẹp như sau:

Ngày đẹp lễ tạ đất cuối năm. Ảnh AI

Mâm cơm cúng tạ đất cuối năm

Đối với gia đình có một ban thờ gồm 3 lư hương thờ Quan Đương Xứ Thổ Địa Chính Thần, Hội đồng gia tiên và Bà Cô Tổ dòng họ, lễ tạ đất thường được chuẩn bị gồm ba phần chính: lễ chay, lễ mặn và vàng mã.

Lễ chay gồm hương, đèn (nến), 10 bông hoa tươi (hoa hồng hoặc hoa cúc) cắm vào 2 lọ đặt hai bên bàn thờ, 3 lá trầu và 3 quả cau cành dài, 2 đĩa trái cây và 2 đĩa xôi trắng đặt cân đối hai bên.

Lễ mặn thường có 1 con gà luộc nguyên con (gà trống thiến hoặc gà giò), có thể thay bằng chân giò lợn luộc; kèm theo 0,5 lít rượu trắng với 3 chén nhỏ, 10 lon bia, 6 lon nước ngọt, 1 bao thuốc lá, 1 gói chè và một số bánh kẹo bày trên đĩa.

Vàng mã gồm 6 con ngựa giấy (5 ngựa nhỏ nhiều màu và 1 ngựa đỏ lớn), mỗi ngựa có đầy đủ mũ, áo, hia, cờ, kiếm, roi; trên lưng mỗi ngựa đặt 10 lễ tiền vàng. Ngoài ra còn có 1 cây vàng hoa đỏ (1.000 vàng) và 1 đĩa 50 lễ vàng tiền dâng gia tiên.

Văn khấn lễ tạ đất cuối năm đầy đủ nhất

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy:

- Quan đương xứ thổ địa chính thần

- Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần,

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhằm tiết... Chúng con là:.....

Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ thần linh Thổ Địa.

Gia đình chúng con nhờ có duyên lành mà đến an cư lạc nghiệp nơi này. Đội ơn thần linh Thổ địa che chở, ban ân, đất này được phong thủy yên lành, khí sung, mạch vượng, bốn mùa không hạn ách tai bay, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Trong ngoài ấm êm, toàn gia mạnh khỏe.

Nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức.

Cung kính nghĩ rằng thần linh Thổ địa sẽ tùy duyên ứng biến phù hộ cho gia đình chúng con được an cư, đạt được những điều mong ước, cho nhà cao cửa rộng, cho tăng tài tiến lộc, cho nhân vật hưng long.

Âm dữ dương đồng, dốc lòng cầu khấn, cúi xin soi tận, ý khẩn tâm thành.

Kính thỉnh Bản gia tiên tổ liệt vị chân linh đồng lai hâm hưởng. Cẩn cáo!

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)