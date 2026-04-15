Ngày 6/5, xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Hai cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng nhóm cựu cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm, có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Ngày 6/5 tới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 6 đến hết ngày 8/5/2026). HĐXX gồm 3 người, do Thẩm phán Trần Thị Quỳnh làm chủ tọa phiên tòa. Hiện đã có hơn 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Cựu cục trưởng Trần Việt Nga tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Tháng 1-2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 15 năm tù; bị cáo Lê Hoàng (chồng của bị cáo Trần Việt Nga) lĩnh 5 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, hơn 30 bị cáo cũng kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, một số xin được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Về phía doanh nghiệp, vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường, nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/ 1 hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Từ 2018 - 2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền sau đó hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ.

Sau khi được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga đồng ý chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Kết quả xác định từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỉ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỉ đồng, cấp giấy xác nhận là hơn 12 tỉ đồng và giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Thị Nga hơn 8 tỉ đồng.

Xã hội

Xét xử cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

TAND TP.HCM chuẩn bị xét xử 22 bị cáo trong vụ án thâu tóm khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, liên quan thất thoát ngân sách hơn 542 tỷ đồng.

Ngày 7/4, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM và một số đơn vị liên quan.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Xét xử hai cựu cán bộ liên quan vụ cháy làm 15 người chết ở Hà Nội

Trước khi bị đưa ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hai cựu cán bộ Cảnh sát PCCC đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân tháng 9/2024.

Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, nguyên là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ) và Lê Quang Hưng (SN 1996, nguyên là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ) ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo (cùng SN 1960) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m2 tại địa chỉ nhà số 01, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội.

Phiên tòa xét xử vụ thu tiền dạy thêm trái phép tại trường THCS Ba Đình

Cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình và kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt đối mặt cáo buộc lợi dụng chức vụ để thu tiền học thêm vượt quy định.

Sáng 24/3, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 - Hà Nội bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú phường Tây Hồ, Hà Nội), cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt (SN 1976, trú phường Ngọc Hà, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng nhà trường. Cả 2 cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.