Ngất ngây trong cung điện pha lê ẩn dưới sông băng ở Alaska

Ẩn sâu dưới lớp băng hàng nghìn năm tuổi ở Alaska là những đường hầm xanh biếc, đẹp mê hoặc và luôn biến đổi.

Nằm gần thành phố Juneau, bang Alaska (Mỹ), hang băng Mendenhall là một trong những cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục từng thu hút đông đảo nhiếp ảnh gia và những người yêu thích khám phá. Những đường hầm băng xanh trong, mái vòm uốn lượn và ánh sáng xuyên qua lớp băng tạo nên khung cảnh giống như một cung điện pha lê nằm sâu dưới lòng sông băng.

Hang băng hình thành bên trong sông băng Mendenhall, một dòng băng dài khoảng 21 km chảy từ cánh đồng băng Juneau xuống hồ Mendenhall. Vào mùa ấm, nước tan từ bề mặt tìm đường xuyên qua các khe nứt, giếng băng tự nhiên (moulin) và những đường dẫn bên trong sông băng. Dòng nước có thể khoét rộng các khoảng rỗng, tạo thành những đường hầm và hang băng tạm thời.

Điều khiến du khách kinh ngạc nhất là màu xanh lam đặc trưng của những vách băng. Khi băng tích tụ lâu năm, các bọt khí bị nén và đẩy ra ngoài, khiến cấu trúc trở nên đặc hơn. Ánh sáng đi vào lớp băng bị hấp thụ mạnh ở các bước sóng đỏ, trong khi ánh sáng xanh được truyền và tán xạ nhiều hơn. Vì vậy, bên trong hang có thể xuất hiện sắc xanh ngọc hoặc xanh lam rực rỡ, đặc biệt khi ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua mái vòm.

Ánh sáng tự nhiên xuyên qua mái vòm của hang băng Mendenhall, tạo nên sắc xanh đặc trưng. Ảnh: earthlymission.com

Một điểm đặc biệt là những hang băng này không tồn tại vĩnh viễn. Chúng liên tục thay đổi hình dạng dưới tác động của nhiệt độ, dòng nước và chuyển động của khối băng. Một hang động nổi tiếng có thể biến mất chỉ sau một mùa tan băng, trong khi những đường hầm mới lại xuất hiện ở vị trí khác. Vì vậy, cảnh tượng được ghi lại trong các bức ảnh từ năm 2014 không nhất thiết còn tồn tại ngày nay.

Vẻ đẹp của Mendenhall cũng đi kèm nguy hiểm. Trần hang có thể sụp đổ bất ngờ, những khối băng lớn có thể rơi xuống và các dòng nước ngầm khiến cấu trúc bên trong trở nên khó dự đoán. Ngay cả mặt hồ đóng băng phía trước sông băng cũng có độ dày không đồng đều. Cơ quan kiểm lâm Mỹ thường xuyên cảnh báo du khách không tự ý tiếp cận hoặc đi vào những hang băng không được xác định an toàn.

Ngày nay, sông băng Mendenhall còn là một địa điểm quan trọng để quan sát tác động của biến đổi khí hậu. Khối băng đã liên tục rút lui trong nhiều thế kỷ, để lộ những vùng đất từng bị băng bao phủ. Những hang động xanh kỳ ảo vì thế vừa là kỳ quan thiên nhiên, vừa nhắc nhở con người về sự mong manh của các hệ sinh thái băng giá.