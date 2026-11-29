Tháng 3/2001, trong quá trình thi công tại một khu dân cư thuộc huyện Đãng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, công nhân bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất. Khi máy xúc chạm phải kết cấu cứng bất thường, hoạt động thi công buộc phải dừng lại. Kiểm tra khu vực vừa đào, những người có mặt nhận ra bên dưới là một hệ thống quan tài được xây dựng kiên cố.

Điều khiến mọi người đặc biệt chú ý xuất hiện khi một chiếc quan tài được mở ra. Bên trong là thi hài một phụ nữ mặc trang phục thời Thanh, tình trạng bảo quản tốt hơn nhiều so với những thi thể thông thường có cùng niên đại. Đáng chú ý, không khí quanh quan tài có mùi thơm khác lạ, thay vì mùi phân hủy thường gặp. Phát hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, bởi nó đặt ra nhiều câu hỏi về danh tính người phụ nữ và phương pháp bảo quản thi thể được sử dụng từ hàng trăm năm trước.

Chiếc quan tài gỗ nam mộc (lớp nội quan) thuộc ngôi mộ cổ, được khai quật vào tháng 3/2001 tại công trường khu dân cư Lê Viên, huyện Đãng Sơn, thành phố Túc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Tư liệu / Bảo tàng huyện Đãng Sơn.

Hai lớp quan tài và phương pháp bảo quản đặc biệt

Qua khảo sát, các chuyên gia xác định đây là khu mộ có hai quan tài. Một quan tài chứa thi thể đã phân hủy, trong khi quan tài còn lại bảo quản được thi hài phụ nữ tương đối nguyên vẹn. Cấu trúc nhiều lớp bên ngoài cho thấy người xưa đã đầu tư đáng kể vào việc bảo vệ thi thể khỏi những tác động của môi trường.

Đáng chú ý, quan tài chứa thi hài được đặt trong hệ thống áo quan bằng gỗ, bên ngoài có các lớp vật liệu ngăn cách, trong đó có vôi và đất sét. Cấu trúc này góp phần hạn chế sự xâm nhập của không khí và độ ẩm, tạo ra môi trường tương đối kín. Đây là yếu tố quan trọng bởi tốc độ phân hủy thi thể phụ thuộc rất lớn vào điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, vi sinh vật và mức độ tiếp xúc với oxy.

Các chuyên gia cho biết trong quan tài còn có những vật liệu và dược liệu như xạ hương, băng phiến, nhũ hương cùng một số loại thực vật. Những chất này có thể góp phần tạo mùi thơm đặc trưng, đồng thời một số thành phần có đặc tính kháng khuẩn hoặc xua côn trùng. Tuy nhiên, không nên mặc nhiên kết luận chúng là nguyên nhân duy nhất giúp thi thể được bảo quản. Hiệu quả thực tế có thể đến từ sự kết hợp giữa cấu trúc quan tài kín, điều kiện môi trường và vật liệu được sử dụng trong quá trình mai táng.

Thi hài còn giữ được nhiều dấu vết sinh hoạt

Khi tiến hành kiểm tra, các chuyên gia nhận thấy thi thể có nhiều đặc điểm đáng chú ý. Người phụ nữ cao khoảng 164 cm, nặng khoảng 44 kg, bàn chân có dấu tích bó chân và móng tay vẫn còn dấu màu đỏ. Trang phục mai táng gồm nhiều lớp, từ áo triều phục, áo bổ phục đến quần áo mặc thường ngày.

Những chi tiết này giúp các nhà nghiên cứu hình dung phần nào địa vị và lối sống của chủ nhân ngôi mộ. Đặc biệt, áo bổ phục có hình kỳ lân là loại trang phục mang tính biểu tượng về phẩm cấp trong xã hội phong kiến. Việc người phụ nữ được chôn cùng những bộ quần áo có quy cách cao cấp cho thấy bà có thể thuộc gia đình quan lại hoặc tầng lớp quý tộc.

Một phát hiện khác khiến nhóm nghiên cứu chú ý là khối mô bất thường ở vùng xương cụt. Khi mới được phát hiện, chi tiết này từng làm dấy lên nhiều lời đồn đoán, thậm chí có người liên hệ với truyền thuyết về những người phụ nữ sở hữu cơ thể tỏa hương. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y học được công bố trong quá trình điều tra sau đó cho thấy khối mô này có thể là phần niêm mạc trực tràng sa ra ngoài, không phải cơ quan tạo hương hay dấu hiệu dị thường như lời đồn.

Mùi hương không xuất phát từ cơ thể người phụ nữ

Bí ẩn lớn nhất của ngôi mộ nằm ở mùi thơm xuất hiện khi mở quan tài. Trong thời gian đầu, hiện tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến truyền thuyết về Hương Phi – nhân vật được cho là có cơ thể tự tỏa hương trong cung đình nhà Thanh.

Tuy nhiên, quá trình điều tra đã đưa ra cách giải thích thực tế hơn. Các chuyên gia nhận thấy dưới thi thể có nhiều dược liệu và vật liệu mai táng có mùi thơm. Những thành phần như xạ hương, băng phiến và nhũ hương đều từng được sử dụng trong y học cổ truyền, chế phẩm hương liệu hoặc các mục đích liên quan đến bảo quản.

Xạ hương có nguồn gốc từ tuyến xạ của hươu xạ đực, trong khi băng phiến là chất có mùi thơm đặc trưng, thường được sử dụng trong các chế phẩm dược liệu. Nhũ hương là loại nhựa thơm có nguồn gốc thực vật, từng được sử dụng trong nghi lễ và nhiều phương thức chế phẩm cổ truyền.

Như vậy, mùi hương trong quan tài có thể bắt nguồn từ các vật liệu được đặt cùng thi thể, chứ không phải cơ thể người phụ nữ tự phát ra hương thơm. Đây cũng là lời giải quan trọng giúp loại bỏ những suy đoán thiếu căn cứ từng xuất hiện sau khi phát hiện ngôi mộ.

Danh tính chủ nhân và những dấu tích của địa vị xã hội

Sau khi nghiên cứu trang phục, đặc điểm nhân chủng và các dữ liệu liên quan, nhóm chuyên gia cho rằng người phụ nữ có thể là một phu nhân được triều đình phong tặng phẩm hàm nhất phẩm, vợ của một võ quan cấp cao. Các phân tích về kiểu dáng, hoa văn và kỹ thuật chế tác trang phục cũng giúp xác định niên đại mai táng vào thời Ung Chính thuộc triều Thanh.

Tuy nhiên, danh tính cá nhân của người phụ nữ vẫn chưa được xác định chắc chắn bằng một văn bia hoặc tài liệu ghi tên rõ ràng. Vì vậy, cách gọi bà là một phu nhân nhất phẩm nên được hiểu là kết luận nghiên cứu về địa vị có khả năng cao, không phải danh tính đã được chứng minh đầy đủ.