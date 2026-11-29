Ngôi mộ cổ thời Chiến Quốc tại Trung Quốc khiến giới khảo cổ kinh ngạc khi hài cốt chủ nhân không tìm thấy hộp sọ, dù quan tài không có dấu hiệu bị xâm phạm.

Phát hiện hai ngôi mộ cổ nằm cạnh nhau

Trong quá trình thi công tại thành phố Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc, công nhân phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Nhận được thông báo, cơ quan quản lý văn vật nhanh chóng cử chuyên gia đến khảo sát. Kết quả xác định khu vực này tồn tại hai ngôi mộ cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc, cách ngày nay hơn 2.000 năm.

Hai ngôi mộ nằm cách nhau khoảng 10 m, cùng hướng và có cấu trúc tương đối giống nhau. Các chuyên gia đánh số M566 cho ngôi mộ nhỏ và M585 cho ngôi mộ lớn. Điều đáng chú ý là phần quan tài của cả hai ngôi mộ được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, không ghi nhận dấu hiệu rõ ràng của hoạt động đào trộm.

Trong quá trình khai quật, nhiều hiện vật bằng đồng, gốm, gỗ sơn và đồ trang trí lần lượt xuất hiện, cho thấy chủ nhân thuộc tầng lớp có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, phát hiện gây bất ngờ nhất lại nằm bên trong quan tài của ngôi mộ lớn.

Ngôi mộ cổ thời Chiến Quốc tại Trung Quốc khiến giới khảo cổ kinh ngạc khi hài cốt chủ nhân mất đầu, dù quan tài không có dấu hiệu bị xâm phạm. Ảnh: @Sohu (Chi Yan Talks History) / Tư liệu Khảo cổ Trung Quốc.

Thi hài không đầu trong quan tài nguyên vẹn

Khi mở quan tài M585, các chuyên gia phát hiện bộ hài cốt nam giới nhưng không tìm thấy phần hộp sọ. Điều kỳ lạ là các bộ phận xương còn lại vẫn nằm trong khu vực mai táng, trong khi cấu trúc quan tài không có dấu hiệu bị phá hoại rõ ràng. Kết quả nghiên cứu nhân chủng học ban đầu cho thấy người đàn ông qua đời khi khoảng 35 tuổi.

Trong khi đó, ngôi mộ M566 chứa hài cốt một phụ nữ, được ước tính mất khi khoảng 33 tuổi. Dựa trên vị trí, quy mô và đặc điểm đồ tùy táng, các chuyên gia đặt giả thuyết hai người có quan hệ vợ chồng và thuộc tầng lớp quý tộc nước Sở cuối thời Chiến Quốc. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của họ vẫn chưa được xác định.

Bộ áo giáp cổ hé lộ thân phận đặc biệt

Trong khoang chứa đồ tùy táng của ngôi mộ M585, nhóm khảo cổ phát hiện một bộ áo giáp bằng da có phủ sơn, gồm hàng nghìn mảnh giáp nhỏ. Các mảnh giáp được đục lỗ để luồn dây liên kết, tạo thành lớp bảo vệ cơ thể người mặc. Dù dây buộc đã mục nát theo thời gian, cách sắp xếp những mảnh giáp vẫn giúp các chuyên gia nhận diện cấu trúc ban đầu. Đây là phát hiện có giá trị đặc biệt bởi áo giáp da thời Chiến Quốc rất khó được bảo tồn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm.

Ngoài áo giáp, ngôi mộ còn chứa kiếm ngắn, giáo đồng và một số loại binh khí khác. Sự xuất hiện đồng thời của áo giáp và vũ khí khiến các chuyên gia nghiêng về khả năng người đàn ông từng giữ chức vụ quân sự.

Trong xã hội nước Sở, tầng lớp quý tộc có thể đảm nhiệm cả vai trò hành chính và chỉ huy quân đội. Vì vậy, người được chôn cất có khả năng là một võ quan hoặc tướng lĩnh có địa vị tương đối cao. Tuy nhiên, đồ tùy táng chưa đủ để xác nhận chính xác chức vụ hay những chiến dịch quân sự mà người này từng tham gia.