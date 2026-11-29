Các nhà hóa học phát triển phương pháp nối amino acid theo chiều từ đầu N đến đầu C có thể giảm lượng chất thải tới 100 lần so với phương pháp hóa học truyền thống.

Peptide là những chuỗi amino acid liên kết với nhau, đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh học. Trong y học, các peptide tổng hợp được sử dụng để phát triển thuốc điều trị tiểu đường, béo phì, ung thư và nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, sản xuất peptide ở quy mô công nghiệp vẫn gặp thách thức về hiệu suất, chi phí và lượng chất thải hóa học.

Một nghiên cứu đăng trên Nature ngày 23/11/2026 giới thiệu phương pháp tổng hợp peptide liên tục theo chiều từ đầu N đến đầu C, gọi là Continuous N-to-C Peptide Synthesis (NCPS). Công trình do Jingjun Yin, Ji Qi, Louis-Charles Campeau và các cộng sự thuộc bộ phận nghiên cứu, phát triển quy trình của Merck, cùng các đối tác tại Trung Quốc, thực hiện.

Thiết bị tổng hợp dòng chảy được phát triển để đưa các chất phản ứng qua hệ thống liên tục, tăng năng suất và giảm các công đoạn xử lý trung gian. Ảnh: Jingjun Yin/Merck

Trong tế bào sống, ribosome nối các amino acid theo chiều N-to-C dựa trên thông tin di truyền. Ngược lại, tổng hợp peptide hóa học truyền thống thường thực hiện theo chiều C-to-N và phải sử dụng các nhóm bảo vệ để ngăn những vị trí phản ứng không mong muốn tham gia vào quá trình nối chuỗi.

Những nhóm bảo vệ này phải được gắn vào và loại bỏ ở các bước khác nhau. Sau mỗi công đoạn, sản phẩm thường cần được tinh chế hoặc tách riêng trước khi tiếp tục phản ứng. Điều đó làm tăng lượng dung môi, hóa chất và thời gian sản xuất.

Phương pháp mới sử dụng amino acid không cần bảo vệ cả đầu N và đầu C, cho phép nối chuỗi theo hướng tương tự quá trình sinh tổng hợp tự nhiên. Quan trọng hơn, các phản ứng được thực hiện liên tục, hạn chế việc phải tách riêng và tinh chế sản phẩm sau từng bước.

Hiệu suất nối chuỗi đạt ít nhất 95%

Trong thử nghiệm, nhóm nghiên cứu thực hiện được bảy lần nối amino acid liên tiếp. Hiệu suất trung bình mỗi lần ghép đạt ít nhất 95%, trong khi tỷ lệ epimer hóa không vượt quá 1%. Epimer hóa là hiện tượng thay đổi cấu hình không gian của phân tử tại một trung tâm bất đối, có thể làm thay đổi hoạt tính sinh học của peptide.

Nhóm cũng cho biết quy trình mới giảm khoảng 10 lần số công đoạn tách và tinh chế trung gian, đồng thời lượng chất thải có thể giảm tới 100 lần so với phương pháp tổng hợp truyền thống trong các điều kiện so sánh của nghiên cứu.

Một lợi thế khác là kỹ thuật có thể sử dụng cả 20 amino acid tự nhiên và nhiều amino acid phi tự nhiên. Đây là điểm quan trọng vì các peptide dùng làm thuốc thường cần những amino acid được biến đổi để tăng độ ổn định, khả năng hấp thu hoặc thời gian tồn tại trong cơ thể.

Nhóm nghiên cứu đã chế tạo một hệ thống tổng hợp dòng chảy (flow synthesizer), trong đó các chất phản ứng được đưa liên tục qua các vùng phản ứng thay vì xử lý theo từng mẻ riêng biệt. Phương pháp được dùng để tổng hợp một đoạn peptide gồm bảy amino acid của tirzepatide, thuốc degarelix, một peptide vòng nhân tạo gồm 14 amino acid và semaglutide.

Nhu cầu về thuốc peptide tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt với các thuốc điều trị tiểu đường và béo phì. Tuy nhiên, sản xuất peptide vẫn đòi hỏi nhiều bước hóa học, dung môi và quy trình tinh chế phức tạp. Việc giảm lượng chất thải không chỉ có ý nghĩa môi trường mà còn có thể cải thiện năng suất và giảm chi phí sản xuất.