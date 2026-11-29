Từ câu chuyện trâu đổi sừng cho lợn, chó cứu người trong trận đại hồng thủy đến tiếng gà kết nối con người với thần linh, mỗi linh vật trên nhà mồ của người Cơ Tu đều ẩn chứa triết lý sống.

Hình tượng linh vật trâu trên nhà mồ của người Cơ Tu. Ảnh: Huy Trường

Những câu chuyện từ nhà mồ

Trở lại xã biên giới Tây Giang, TP Đà Nẵng trong những ngày cuối năm, khi mưa vừa ngớt trên những triền núi, chúng tôi tìm gặp Nghệ nhân Ưu tú Bríu Pố để nghe ông kể về những nét văn hóa lâu đời của người Cơ Tu.

Nghệ nhân Ưu tú Bríu Pố kể về các linh vật gắn với văn hóa Cơ Tu. Ảnh: Huy Trường

Trong căn nhà mới, già Bríu Pố ngồi giữa nhà, mái tóc bạc xoăn nhẹ. Mỗi khi nhắc đến văn hóa dân tộc mình, ánh mắt ông lại ánh lên niềm hào hứng. Với người nghệ nhân đã dành nhiều năm tìm hiểu, gìn giữ bản sắc Cơ Tu, những câu chuyện ấy dường như chưa bao giờ vơi cạn.

Hỏi về nguồn gốc của nghệ thuật điêu khắc trên nhà mồ, già Bríu Pố cười hiền. Ông cho biết không ai xác định chính xác phong tục này xuất hiện từ khi nào.

Chỉ biết rằng, từ rất lâu đời, các thế hệ người Cơ Tu đã truyền lại cho nhau cách dựng nhà mồ và tạo tác những hình tượng gắn với đời sống tâm linh.

Theo già Bríu Pố, người xưa quan niệm con người khi chết đi, thể xác không còn nhưng phần hồn vẫn tồn tại, lẩn khuất đâu đó quanh người thân và bản làng.

Hình tượng trâu và gà trên nhà mồ của người Cơ Tu. Ảnh: Huy Trường

Vì vậy, dựng một ngôi nhà mồ tươm tất là cách con cháu thể hiện tình yêu thương, lòng kính trọng đối với người đã khuất. Đây cũng là cách họ mong linh hồn có nơi trú ngụ yên ổn và phù hộ cho người sống.

“Trong các nhà mồ của người Cơ Tu, dù thiếu thứ gì thì thiếu, nhưng không thể thiếu hình tượng chiếc đầu trâu”, già Bríu Pố chia sẻ.

Trâu được xem là vật nuôi quý giá bậc nhất trong đời sống truyền thống của người Cơ Tu. Đây không chỉ là tài sản lớn mà còn là lễ vật quan trọng trong những dịp trọng đại, đặc biệt là các hội làng.

Trong quan niệm tâm linh, trâu còn mang ý nghĩa linh thiêng, gắn với ước vọng về những điều tốt đẹp.

Theo già Bríu Pố, người Cơ Tu còn lưu truyền câu chuyện về tình bạn giữa trâu và lợn. Chuyện kể rằng, ngày xưa, trâu sống ở rừng già nhưng không có sừng để chống lại thú dữ. Trong khi đó, lợn sống ở rừng non lại có sừng, thường vướng víu khi kiếm ăn.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Bríu Pố, con trâu gắn liền với đời sống, văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Huy Trường

Thấy vậy, 2 con vật bàn nhau đổi sừng. Trâu nhận cặp sừng để tự bảo vệ trước thú dữ, còn lợn có đôi nanh để ủi đất tìm thức ăn.

Câu chuyện được lưu truyền như một bài học về tình nghĩa, sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Qua hình tượng con trâu, người Cơ Tu gửi gắm những quan niệm về sức mạnh, sự gắn bó và lòng biết ơn.

Bên cạnh trâu, hình tượng con chó cũng có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào. Theo già Bríu Pố, người Cơ Tu có truyền thuyết về trận đại hồng thủy, trong đó con chó được xem là loài vật góp phần cứu sống con người.

Chuyện kể rằng, khi nước lũ dâng cao nhấn chìm mọi nơi, 1 người phụ nữ mang thai may mắn chạy thoát lên ngọn núi cao. Ở ngọn núi bên cạnh có 1 con chó cũng mất chủ.

Thấy người phụ nữ gặp nạn, con chó bơi qua dòng nước dữ, mang theo 1 thanh củi còn than hồng để bà sưởi ấm và nướng thức ăn.

Hình tượng chó trên nhà mồ của người Cơ Tu. Ảnh: Huy Trường

Nhờ đó, người phụ nữ sống sót và sinh con. Khi đứa trẻ lớn lên, con chó còn chỉ dạy cách dựng nhà, làm cửa. Người Cơ Tu xem con chó là ân nhân, là loài vật đã giúp duy trì sự sống của con người sau thảm họa. Hình tượng con vật vì thế không đơn thuần là vật nuôi mà còn mang ý nghĩa về sự chở che và tình nghĩa.

Linh vật gửi gắm ước vọng bình an

Nếu trâu tượng trưng cho sự sung túc, con chó gắn với truyền thuyết cứu người thì con gà lại được người Cơ Tu xem như sứ giả của thần linh.

Trong đời sống thường ngày, tiếng gà gáy báo hiệu thời điểm bắt đầu 1 ngày mới, giờ nghỉ ngơi hay lúc trở về nhà. Già Bríu Pố kể, theo quan niệm của người Cơ Tu, tiếng gà gáy đúng thời khắc trong ngày là dấu hiệu cho thấy có sự hiện diện của thần linh. Vì thế, tiếng gà không chỉ gắn với nhịp sinh hoạt mà còn mang ý nghĩa tâm linh.

Con gà trên nhà mồ của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Huy Trường

Trên nhà mồ, hình tượng linh vật gà thường được đặt ở vị trí trang trí trên nóc. Đáng chú ý, đầu gà luôn hướng ra phía ngoài, không quay vào bên trong.

Theo cách lý giải của người Cơ Tu, hướng đặt này giống như bàn tay đang vẫy gọi, đón nhận những điều tốt đẹp, may mắn từ bên ngoài vào nhà, vào làng.

Cũng theo già Bríu Pố, ở nhiều vùng Cơ Tu, trên nhà mồ hoặc nóc Gươl, ngoài linh vật gà còn có hình tượng chim Triing (hồng hoàng). Đây là loài chim thiêng, mang ý nghĩa về sức mạnh của cộng đồng Cơ Tu.

“Trên nóc nhà mồ hoặc nhà Gươl thường có 2 con gà trống hoặc chim Triing, đầu hướng về 2 bên. Phía trước nhà Gươl thường điêu khắc hình đầu trâu, tạo nên nét văn hóa riêng của người Cơ Tu”, già Bríu Pố nói.

3 linh vật với những câu chuyện riêng cùng hiện diện trong không gian nhà mồ, phản ánh cách người Cơ Tu nhìn nhận thế giới tự nhiên và mối quan hệ giữa con người với thần linh, tổ tiên.

Hình tượng gà trên nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Huy Trường

Mỗi hình tượng đều mang một thông điệp riêng, được gửi gắm qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân dân gian. Già Bríu Pố cho rằng, ngôi nhà mồ đẹp không đơn thuần để người sống ngắm nhìn mà trước hết là cách con cháu đối đãi với người đã khuất.

Bởi vậy, dù phải chuẩn bị lâu, có khi nhiều năm, 1 số gia đình vẫn cố gắng làm cho ngôi nhà mồ thật tươm tất, đủ đầy những hình tượng mang ý nghĩa truyền thống.

Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi nhà mồ với hình tượng trâu, chó, gà vẫn là dấu ấn đặc biệt trong không gian văn hóa vùng cao. Đó không chỉ là nghệ thuật điêu khắc dân gian mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, quan niệm sống và nét đẹp văn hóa của người Cơ Tu qua bao thế hệ.