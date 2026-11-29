Trải qua hàng thế kỷ mưa nắng, những ngọn tháp gạch Chăm vẫn đứng vững, để lại câu hỏi về kỹ thuật xây dựng bí ẩn của người xưa.

Dọc miền Trung Việt Nam, từ Mỹ Sơn (Đà Nẵng), Po Nagar (Khánh Hòa) đến Po Klong Garai (Ninh Thuận), những ngọn tháp Chăm cổ vẫn gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo và kỹ thuật xây dựng khác thường. Điều khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm là các viên gạch được ghép với nhau rất khít, gần như không nhìn thấy mạch vữa, dù công trình đã tồn tại hàng trăm, thậm chí hơn một nghìn năm.

Khác với nhiều công trình cổ sử dụng đá hoặc vữa vôi, tháp Chăm chủ yếu được xây bằng gạch nung, kết hợp một số cấu kiện bằng đá sa thạch. Đặc biệt, nhiều bức tường được trang trí bằng hoa văn, hình tượng thần linh và vũ nữ được chạm khắc trực tiếp trên bề mặt gạch. Kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác cao bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể công trình.

Tháp Bánh Ít ở Bình Định cũ. Ảnh: Quốc Lê.

Một giả thuyết được nhắc đến nhiều cho rằng người Chăm sử dụng nhựa cây, đặc biệt là dầu rái, làm chất kết dính giữa các viên gạch. Một số ý kiến khác đề xuất họ nghiền gạch thành bột mịn, trộn với chất kết dính hữu cơ để tạo thành lớp hồ đặc biệt. Cũng có giả thuyết cho rằng gạch được mài trực tiếp vào nhau để tạo bề mặt tiếp xúc hoàn hảo, sau đó sử dụng một lớp chất kết dính cực mỏng.

Thậm chí, từng có giả thuyết cho rằng người Chăm xây tháp bằng gạch chưa nung hoàn toàn rồi nung cả công trình sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, các nghiên cứu vật liệu cho thấy nhiều viên gạch cổ đã được nung trước khi đưa vào xây dựng. Những phân tích gần đây cũng tiếp tục cung cấp dữ liệu mới về thành phần đất sét, nhiệt độ nung và kỹ thuật ghép gạch.

Điều thú vị là kỹ thuật xây dựng tháp Chăm không chỉ là vấn đề lịch sử mà còn liên quan trực tiếp đến công tác bảo tồn. Một số phương pháp trùng tu sử dụng xi măng và vật liệu hiện đại từng gây tranh luận vì có thể làm thay đổi khả năng thoát ẩm, màu sắc và cấu trúc nguyên bản của gạch cổ.

Cho đến nay, chưa có lời giải thích duy nhất được giới nghiên cứu chấp nhận cho mọi ngọn tháp. Có thể người Chăm từng sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau tùy thời kỳ và địa phương. Chính sự kết hợp giữa những thành tựu khảo cổ, phân tích hóa học và thử nghiệm vật liệu đang từng bước hé lộ bí quyết của một nền kiến trúc đặc sắc.