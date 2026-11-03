Âm thanh huyền bí trong kỳ quan địa chất nổi tiếng bậc nhất châu Âu

Nằm trên đảo Staffa, thuộc quần đảo Inner Hebrides ngoài khơi phía Tây Scotland, Hang Fingal là một trong những kỳ quan địa chất nổi tiếng nhất châu Âu. Điểm đặc biệt của hang động này nằm ở những bức tường được tạo thành từ các cột đá bazan gần như thẳng đứng, xếp cạnh nhau với hình dạng đa giác, chủ yếu là lục giác. Nhìn từ xa, chúng giống những trụ đá được con người đẽo gọt và sắp đặt có chủ ý, nhưng thực chất hoàn toàn là sản phẩm của hoạt động núi lửa cách đây hàng chục triệu năm.

Staffa được hình thành trong giai đoạn hoạt động núi lửa mạnh mẽ khoảng 60–61 triệu năm trước, khi dung nham bazan tràn ra và phủ lên bề mặt khu vực. Khi dòng dung nham dày nguội đi, vật chất co lại và xuất hiện những vết nứt. Các vết nứt phát triển thành hệ thống khe tách tương đối đều đặn, chia khối đá thành những cột dài. Quá trình nguội chậm và tương đối đồng đều góp phần tạo nên những cột đá lớn, thẳng và có hình dạng đa giác đặc trưng. Hiện tượng này được gọi là cấu trúc bazan dạng cột (columnar basalt), cũng xuất hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới.

Những cột bazan hình lục giác bao quanh cửa Hang Fingal. Ảnh: Wikimedia Commons

Điều thú vị là Hang Fingal không được tạo ra trực tiếp bởi dung nham. Sau khi các khối đá bazan hình thành, sóng biển liên tục va đập vào những khe nứt và vùng đá yếu, dần bào mòn, phá vỡ vật chất để mở rộng thành hang. Qua thời gian địa chất kéo dài, biển đã tạo nên một khoang rỗng sâu khoảng 64 m, với mái vòm tự nhiên và những bức tường đá dựng đứng. Hang có lối vào hướng ra biển, khiến việc tiếp cận phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thủy triều và thời tiết.

Tên gọi Fingal gắn với nhân vật Fionn mac Cumhaill (Fingal), một chiến binh khổng lồ trong truyền thuyết Ireland và Scotland. Theo câu chuyện dân gian, Fingal từng xây dựng một con đường đá khổng lồ nối Scotland với Ireland để giao chiến với đối thủ. Hang động trên đảo Staffa và Giant’s Causeway ở Bắc Ireland được xem như những phần còn sót lại của con đường huyền thoại ấy. Trên thực tế, hai địa điểm có cấu trúc địa chất tương tự nhưng hình thành từ những dòng dung nham riêng biệt, không hề được nối liền với nhau.

Hang Fingal còn nổi tiếng nhờ âm thanh đặc biệt. Khi sóng biển tràn vào khoang đá, tiếng nước va đập và dội lại từ những bức tường bazan tạo nên âm hưởng vang vọng giống tiếng nhạc trong một nhà thờ khổng lồ. Tên gọi Gaelic của hang là An Uamh Bhinn, có nghĩa là “hang động du dương”. Năm 1772, nhà tự nhiên học người Anh Joseph Banks đến thăm Staffa và góp phần đưa địa điểm này đến với giới khoa học và công chúng châu Âu.

Không gian bên trong Hang Fingal với những bức tường bazan và mặt biển phản chiếu ánh sáng. Ảnh: Wikimedia Commons

Một trong những vị khách nổi tiếng nhất từng bị mê hoặc bởi hang động là nhà soạn nhạc người Đức Felix Mendelssohn. Sau chuyến thăm Staffa năm 1829, ông sáng tác bản nhạc giao hưởng The Hebrides Overture (còn gọi là Fingal’s Cave), hoàn thành năm 1830. Tác phẩm mở đầu bằng giai điệu gợi lên hình ảnh những con sóng liên tục chuyển động giữa đại dương, được cho là lấy cảm hứng từ khung cảnh và âm thanh tại hang động. Ngoài Mendelssohn, nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà văn Walter Scott, nhà thơ John Keats và họa sĩ J.M.W. Turner cũng từng tìm đến nơi này.

Ngày nay, Hang Fingal là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Staffa, thuộc quyền quản lý của National Trust for Scotland. Du khách thường đến đảo bằng thuyền từ các đảo lân cận như Mull hoặc Iona. Tuy nhiên, việc tiếp cận hang phụ thuộc vào sóng biển, thủy triều và điều kiện thời tiết. Không phải chuyến tham quan nào cũng có thể đưa thuyền vào gần cửa hang. Ngoài cảnh quan địa chất, Staffa còn là nơi sinh sống và làm tổ của nhiều loài chim biển, trong đó có chim hải âu cổ rụt (puffin) nổi tiếng.

Hang Fingal là minh chứng đặc biệt cho khả năng kiến tạo của tự nhiên: từ một dòng dung nham nóng chảy, qua hàng triệu năm nguội lạnh và hàng thiên niên kỷ bị sóng biển bào mòn, một công trình kiến trúc đá kỳ vĩ đã hình thành. Không cần bàn tay con người, thiên nhiên vẫn có thể tạo ra một không gian vừa mang vẻ đẹp hình học hoàn hảo, vừa sở hữu âm hưởng khiến các nghệ sĩ phải rung động.