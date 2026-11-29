Ngôi mộ 400 năm tuổi hé lộ thi thể mặc long bào, nhưng thân phận người chết và địa vị thực sự vẫn là bí ẩn.

Ngôi mộ cổ và trang phục bất thường

Theo đó, ngôi mộ đã bị chôn vùi trong khoảng bốn thế kỷ trước khi được phát hiện. Trong quá trình khai quật tại quận Thạch Cảnh Sơn, phía Tây Bắc Kinh, Trung Quốc, gần khu vực đường Ngọc Tuyền, các chuyên gia nhận thấy thi thể vẫn còn những dấu tích bảo tồn đáng chú ý, đặc biệt là trang phục. Người chết mặc long bào, trên áo còn có họa tiết kỳ lân, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với những gì thường được kỳ vọng ở một viên quan có phẩm cấp không quá cao.

Trong chế độ phong kiến Trung Quốc, trang phục không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà còn phản ánh thân phận, phẩm cấp và quyền lực. Những quy định về màu sắc, hoa văn, biểu tượng trang trí và chất liệu từng được sử dụng để phân biệt địa vị trong xã hội. Long văn thường gắn với hoàng quyền, trong khi các loại bổ tử – hình vuông thêu biểu tượng động vật trên áo quan phục – là dấu hiệu nhận biết phẩm cấp của quan lại.

Bởi vậy, sự xuất hiện của long bào trong một ngôi mộ nghi là của viên quan tứ phẩm đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu trang phục có phản ánh thân phận thực sự của người chết, một hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc đời họ, hay còn liên quan đến những tập tục và quan niệm mai táng chưa được làm sáng tỏ?

Khu di tích mộ cổ 400 năm chứa thi thể mặc long bào nằm tại quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh. Ảnh: Trung tâm Truyền thông Hội tụ quận Thạch Cảnh Sơn & Ban Văn hóa Du lịch Thạch Cảnh Sơn.

Trang phục và dấu hiệu nhận biết địa vị trong xã hội phong kiến

Việc phát hiện long bào trong mộ cổ càng trở nên đáng chú ý khi đối chiếu với chế độ trang phục thời Minh – Thanh. Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, quần áo không chỉ thể hiện thẩm mỹ mà còn là phương tiện phân biệt quyền lực, thân phận và thứ bậc. Những biểu tượng như rồng, kỳ lân, chim muông hay thú vật được quy định hoặc sử dụng theo những hệ thống phẩm cấp nhất định.

Theo tư liệu của Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh, trang phục bổ phục thời Thanh được thiết kế nhằm phân biệt cấp bậc quan lại. Hình tượng thêu trên ngực và lưng áo có quy định riêng, trong đó quan văn sử dụng hình chim, quan võ sử dụng hình thú. Kỳ lân là biểu tượng xuất hiện trên bổ tử của võ quan nhất phẩm, trong khi các cấp thấp hơn có những hình tượng khác theo quy định.

Long bào lại thuộc nhóm trang phục mang tính biểu tượng hoàng quyền. Trong chế độ trang phục nhà Thanh, áo có họa tiết rồng được quy định chặt chẽ, không phải bất kỳ quan viên nào cũng được phép mặc tùy ý. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận những trường hợp triều đình ban thưởng trang phục đặc biệt cho một số đại thần, khiến quy định về trang phục có thể xuất hiện những ngoại lệ nhất định.

Điều này cho thấy khi nghiên cứu một ngôi mộ cổ, các chuyên gia không thể chỉ căn cứ vào một chi tiết trang phục để kết luận ngay thân phận người chết. Họ cần kết hợp nhiều nguồn thông tin, bao gồm cấu trúc mộ, đồ tùy táng, kiểu trang phục, niên đại vật liệu, văn tự và những đặc điểm nhân học nếu còn đủ điều kiện nghiên cứu.

Vì sao một số bộ quần áo cổ có thể tồn tại hàng trăm năm?

Vải vóc là nhóm di vật đặc biệt khó bảo tồn trong khảo cổ học. Khác với đồ đồng, đá hoặc gốm, những vật liệu hữu cơ như lụa, bông, lanh và các loại sợi thực vật có thể bị phân hủy nhanh chóng khi tiếp xúc với độ ẩm, vi sinh vật, oxy và những biến đổi của môi trường đất.

Tuy nhiên, trong một số điều kiện chôn cất đặc biệt, quá trình phân hủy có thể diễn ra chậm hơn. Môi trường ít oxy, độ ẩm ổn định, cấu trúc đất phù hợp hoặc sự hiện diện của những yếu tố hạn chế hoạt động của vi sinh vật có thể góp phần bảo tồn vải, tóc, da và các vật liệu hữu cơ khác. Đây cũng là lý do một số ngôi mộ cổ có thể lưu giữ những dấu tích mà thông thường rất khó tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Khi phát hiện trang phục trong mộ, các chuyên gia không chỉ quan tâm đến hình dáng mà còn nghiên cứu thành phần sợi, kỹ thuật dệt, phương pháp nhuộm, đường may và cách trang trí. Những phân tích này có thể giúp xác định công nghệ sản xuất, nguồn nguyên liệu, mức độ phát triển của ngành thủ công và khả năng giao thương giữa các khu vực.

Một mảnh vải nhỏ đôi khi có thể cung cấp thông tin về kỹ thuật dệt mà những văn bản lịch sử không ghi lại. Các hoa văn, cách phối màu hoặc vật liệu được sử dụng cũng có thể phản ánh thị hiếu thẩm mỹ, ảnh hưởng văn hóa và trình độ sản xuất của một thời kỳ.

Bí ẩn danh tính và những câu hỏi chưa có lời giải

Điều khiến câu chuyện trở nên khó lý giải không chỉ nằm ở bộ trang phục, mà còn ở danh tính thực sự của người được chôn cất. Các chuyên gia cho biết, thân phận người chết trong ngôi mộ 400 năm tuổi này vẫn chưa được xác định rõ. Sự kết hợp giữa long bào, họa tiết kỳ lân và những đồng tiền thời Khang Hy được tìm thấy trong khu vực mộ càng làm nảy sinh nhiều giả thuyết.

Tuy nhiên, những chi tiết này chưa đủ để xác định chính xác chủ mộ là hoàng tộc, một nhân vật có địa vị đặc biệt hay người từng được ban thưởng trang phục. Những đồng tiền có niên đại cụ thể cũng không nhất thiết phản ánh chính xác thời điểm người chết được mai táng, bởi chúng có thể được lưu hành trong thời gian dài trước đó.

Muốn giải mã bí ẩn, các nhà nghiên cứu cần có thêm dữ liệu từ hồ sơ khai quật, phân tích niên đại, nghiên cứu chất liệu vải, kỹ thuật thêu, kiểu dáng trang phục và những vật phẩm đi kèm. Nếu không có các bằng chứng này, mọi giả thuyết về thân phận chủ mộ vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán.