Ngắm "vườn hoa dưới biển" ở Nhơn Lý mùa nước cạn khiến du khách mê mẩn

Du lịch

Ngắm "vườn hoa dưới biển" ở Nhơn Lý mùa nước cạn khiến du khách mê mẩn

Mùa nước cạn ở Nhơn Lý, rạn san hô Bãi Dứa hiện lên rực rỡ, tạo nên “kỳ quan dưới nước” của miền biển Quy Nhơn, thu hút du khách gần xa.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, TP. Quy Nhơn, Bình Định) vốn nổi tiếng với làng chài yên bình và những bãi biển trong xanh. Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân
Tuy nhiên, nơi đây còn gây bất ngờ với du khách bởi rạn san hô rực rỡ tại Bãi Dứa, nhất là vào mùa nước cạn từ tháng 3 đến tháng 8. Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân
Nhiều người ví nơi này như một “kỳ quan dưới nước” giữa miền biển Quy Nhơn. Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân
Trong những năm gần đây, Bãi Dứa trở thành điểm đến được yêu thích nhờ hệ sinh thái san hô phong phú. Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân
Vào mùa nước rút, những rạn san hô hiện lên ngay dưới lớp nước trong vắt, với đủ hình dáng đa dạng: từ san hô sừng hươu, san hô não cuộn xoắn đến các lớp san hô đĩa trải rộng như cánh hoa. Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân
Ánh nắng mùa hè chiếu xuống mặt biển khiến từng cụm san hô bừng sáng, tạo nên bức tranh lung linh, khó quên trong mắt du khách. Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân
Vẻ đẹp mong manh của Bãi Dứa cũng đang đối diện nguy cơ bị tổn thương nếu du khách tham quan không cẩn trọng. San hô rất nhạy cảm, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến chúng gãy vỡ, và phải mất hàng chục năm để phục hồi. Ảnh Vntravellive
Bảo vệ san hô Bãi Dứa không chỉ là giữ gìn một cảnh quan thiên nhiên độc đáo mà còn góp phần bảo tồn nguồn sống của biển Quy Nhơn cho thế hệ mai sau. Ảnh Vntravellive
Du khách khi đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên mà còn học được cách trân trọng và gìn giữ giá trị môi trường biển. Ảnh Nguyễn Phan Dũng Nhân
#vườn hoa dưới biển Nhơn Lý #rạn san hô Bãi Dứa Quy Nhơn #du lịch san hô Quy Nhơn #điểm đến biển Quy Nhơn mùa nước cạn #bảo vệ san hô biển Việt Nam #kỳ quan dưới nước Quy Nhơn

