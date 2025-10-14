Hà Nội

Nga xóa sổ một lữ đoàn dù Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ trả đũa

Quân sự

Nga xóa sổ một lữ đoàn dù Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ trả đũa

Lữ đoàn Dù 95 đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở mặt trận Pokrovsk; hậu quả sẽ ra sao nếu Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ hoặc trong nước sản xuất để tấn công Moscow?

Tiến Minh
Vào cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), tuyên bố không chỉ một cuộc tấn công tiềm tàng vào thủ đô Nga, mà còn cả việc giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, bao gồm cả bán đảo Crimea, và xuất khẩu vũ khí cho các đối tác châu Âu và các nước khác.
Với những người chưa hiểu hết về cuộc chiến Nga-Ukraine, họ có thể cho rằng Kiev là "bên thắng lớn" trong cuộc xung đột kéo dài này. Tuy nhiên, trên chiến trường Nga-Ukraine, quân đội Ukraine (AFU) đang chịu tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích trên bộ của Nga, bao gồm cả việc Lữ đoàn xung kích đường không số 95 bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy chuyện gì đang xảy ra?
Gần đây, để chống lại cuộc tấn công của Nga ở Donbass, Kiev đã triển khai Lữ đoàn xung kích đường không số 95 tinh nhuệ của AFU, từ mặt trận Tỉnh Sumy đến mặt trận Pokrovsk ở khu vực Donbass, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của 160.000 quân Nga.
Trong quá trình giao tranh, RFAF vượt ra ngoài giới hạn của chiến đấu đô thị truyền thống và đấu súng đường phố, khi họ đã sử dụng UAV để liên tục trinh sát và tấn công các điểm hỏa lực của Ukraine.
Cùng với đó, RFAF sử dụng tiêm kích bom Su-34, pháo binh tầm xa, thực hiện các cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí của Ukraine, tạo cơ hội cho lực lượng mặt đất chiếm giữ các cứ điểm của Ukraine. Kết quả là, Lữ đoàn xung kích đường không số 95, một lực lượng chủ chốt của AFU, đã gần như bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh.
Rõ ràng, trong khi cuộc tấn công của Nga vào khu vực Donbass đang có những thuận lợi, thì AFU đã mất khả năng phản công. Trong bối cảnh này, Kiev chỉ có thể chịu đựng thực tế khắc nghiệt là mất thêm lãnh thổ vào tay lực lượng Nga.
Do đó, sau khi Tổng thống Zelensky ca ngợi "chiến thắng" của AFU trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố: "Phương Tây không nên nuôi dưỡng ý định quân đội Ukraine có thể khôi phục lại biên giới vào trước tháng 2/2022".
Rõ ràng, ngay cả với sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trên chiến trường hoặc trong các cuộc đàm phán. Trong bối cảnh này, có những thông tin cho rằng ông Trump có ý định cung cấp cho quân đội Ukraine các loại vũ khí tầm xa mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây dường như đã hoàn toàn đảo ngược quan điểm về Tổng thống Nga Vladimir Putin, từ việc trước đây gọi ông Putin là "bạn bè", sang giờ đây là đối thủ”.
Còn Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm tên lửa tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn hơn 2.000 km, và chấp thuận cho AFU sử dụng các loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, ông "không phản đối ý tưởng này". Vào ngày 6/10, ông Trump cho biết, ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, song từ chối tiết lộ cụ thể quyết định đó là gì.
Tuy nhiên, từ tuyên bố tới thực tiễn là một khoảng thời gian xa vời, có thể tuyên bố của Tổng thống Trump về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine lúc này, cũng chỉ là một tuyên bố mang tính “động viên”, giúp Kiev vượt qua khủng hoảng trên chiến trường. Vì Washington thừa hiểu rằng, Moskva sẽ phản ứng thế nào nếu Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine.
Do vậy, việc làm thực tiễn nhất của Kiev để giải quyết vũ khí tấn công tầm xa lúc này, chính là tự lực phát triển tên lửa hành trình tầm xa riêng của mình. Do đó, có những thông tin cho rằng, Ukraine sẽ trả đũa cho thất bại trước đó, bằng cách phát triển và mở rộng sản xuất vũ khí tầm xa nội địa, có khả năng tấn công Moscow!
Nhiều thông tin cho thấy, Ukraine hiện đang phát triển và mở rộng sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của riêng mình. Các quan chức ở Kiev, tuyên bố rằng những vũ khí này sẽ giảm sự phụ thuộc của Ukraine vào vũ khí của Mỹ và châu Âu.
Mặc dù tên lửa Flamingo vẫn chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt, nhưng Tổng thống Zelensky đã hình dung ra chúng. Ông tuyên bố rằng tên lửa của Ukraine sẽ không nhắm vào dân thường; mục tiêu bao gồm cả Điện Kremlin. Tổng thống Zelensky tiếp tục đe dọa: "Nếu Putin vẫn từ chối ngừng bắn, ông ta sẽ phải biết các hầm trú ẩn bom ở đâu?".
Đáp lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhanh chóng cáo buộc Mỹ, tuyên bố: "Ông Zelensky và người Mỹ phải biết rằng, Nga sở hữu vũ khí mà ngay cả hầm trú ẩn cũng không thể chống đỡ". Ông Medvedev nói rõ rằng, nếu Zelensky tấn công Điện Kremlin bằng vũ khí Mỹ, Nga sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.
Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Trump một mặt tuyên bố cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhưng vẫn tỏ ra “mơ hồ” về việc này? Việc ông tuyên bố cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev có thể là một nỗ lực “tiếp thị”, nhằm đảm bảo thêm đơn đặt hàng vũ khí cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, chứ không phải là một cuộc chiến có chủ đích với Nga. (nguồn ảnh Ukrinform, Al Jazeera, TASS).
