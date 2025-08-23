Nga phóng vệ tinh mang chuột, ruồi giấm lên quỹ đạo Trái đất

Hà Nội

Vệ tinh Bion-M số 2 được Nga phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur bằng tên lửa Soyuz-2.1b ngày 20/8. Vệ tinh mang theo 75 con chuột, khoảng 1.500 con ruồi giấm...

Tâm Anh (theo Space, Nasaspaceflight)
Vào ngày 20/8, Nga phóng thành công vệ tinh sinh học Bion-M số 2 từ sân bay vũ trụ Baikonur bằng tên lửa Soyuz-2.1b. Vệ tinh mang theo 75 con chuột, khoảng 1.500 con ruồi giấm cùng nhiều mẫu sinh học khác như tế bào, hạt giống cây trồng. Ảnh: Roscosmos.
Bion-M số 2 sẽ bay quay quanh Trái đất trong 1 tháng nhằm giúp các nhà khoa học nhằm đánh giá tác động của du hành vũ trụ lên các sinh vật, hạt giống... Ảnh: nasaspaceflight.com.
Theo kế hoạch, vệ tinh Bion-M sẽ đi vào quỹ đạo đồng bộ Mặt trời ở độ cao 800 km, độ cao gần gấp đôi và mức độ bức xạ ở đó cao hơn tới 10 lần so với trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: Roscosmos.
Theo tính toán của các nhà khoa học, 30 ngày bay ở độ cao như vậy tương đương với 3 năm sống trên trạm ISS về bức xạ. Một thí nghiệm như vậy sẽ cho phép các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá những rủi ro thực sự đối với con người trong các sứ mệnh tương lai tới Mặt trăng và sao Hỏa. Ảnh: Roscosmos.
Sau khi hoàn thành sứ mệnh vũ trụ kéo dài 30 ngày, vệ tinh Bion-M sẽ hạ cánh xuống thảo nguyên Orenburg vào ngày 19/9. Ảnh: IMBP RAS/Izvestia.
Kết quả thử nghiệm dự kiến công bố cuối năm 2025, giúp xác định khả năng bảo vệ sức khỏe phi hành gia và trồng trọt trong môi trường không trọng lực. Ảnh: IMBP RAS/Olek Voloshin/MK.
Dự kiến, vào năm 2028, Nga sẽ phóng Bion-M số 3, trang bị máy ly tâm tạo lực hấp dẫn nhân tạo - bước tiến mới cho các sứ mệnh không gian xa hơn. Ảnh: Roscosmos.
