Nếu iPhone hoàn toàn “Made in USA”, thế giới công nghệ sẽ ra sao?

Số hóa

Nếu iPhone hoàn toàn “Made in USA”, thế giới công nghệ sẽ ra sao?

Apple đang từng bước tự chủ chuỗi cung ứng, hướng đến tương lai sản xuất toàn bộ linh kiện iPhone ngay tại Mỹ.

Thiên Trang (TH)
Apple được cho là sẽ lần đầu tự sản xuất cảm biến hình ảnh cho iPhone 20 ra mắt năm 2027, trùng dịp kỷ niệm 20 năm iPhone đầu tiên.
Apple được cho là sẽ lần đầu tự sản xuất cảm biến hình ảnh cho iPhone 20 ra mắt năm 2027, trùng dịp kỷ niệm 20 năm iPhone đầu tiên.
Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho tham vọng "tự cường" của Apple trong lĩnh vực phần cứng.
Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho tham vọng “tự cường” của Apple trong lĩnh vực phần cứng.
Nếu iPhone được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, Apple sẽ kiểm soát trọn chuỗi cung ứng, giảm rủi ro đứt gãy như từng xảy ra trong đại dịch.
Nếu iPhone được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, Apple sẽ kiểm soát trọn chuỗi cung ứng, giảm rủi ro đứt gãy như từng xảy ra trong đại dịch.
Việc tự sản xuất giúp hãng tối ưu hiệu năng, bảo mật công nghệ và giảm chi phí linh kiện về lâu dài.
Việc tự sản xuất giúp hãng tối ưu hiệu năng, bảo mật công nghệ và giảm chi phí linh kiện về lâu dài.
Tuy nhiên, chi phí nhân công và hạ tầng tại Mỹ cao gấp nhiều lần châu Á, có thể khiến giá iPhone tăng đáng kể.
Tuy nhiên, chi phí nhân công và hạ tầng tại Mỹ cao gấp nhiều lần châu Á, có thể khiến giá iPhone tăng đáng kể.
Các đối tác lớn như TSMC, Sony hay Foxconn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nếu Apple cắt giảm đơn hàng. (Ảnh: Game Rant)
Các đối tác lớn như TSMC, Sony hay Foxconn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nếu Apple cắt giảm đơn hàng. (Ảnh: Game Rant)
Mặt khác, động thái này giúp Mỹ củng cố vị thế sản xuất công nghệ, giảm phụ thuộc Trung Quốc và tạo thêm hàng chục nghìn việc làm.
Mặt khác, động thái này giúp Mỹ củng cố vị thế sản xuất công nghệ, giảm phụ thuộc Trung Quốc và tạo thêm hàng chục nghìn việc làm.
Một chiếc iPhone "made by Apple, made in USA" có thể là tương lai không xa nhưng cũng là canh bạc lớn trong thời đại toàn cầu hóa đang đổi thay.
Một chiếc iPhone “made by Apple, made in USA” có thể là tương lai không xa nhưng cũng là canh bạc lớn trong thời đại toàn cầu hóa đang đổi thay.
Thiên Trang (TH)
