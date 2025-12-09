Hà Nội

Netflix chi 72 tỷ USD thâu tóm Warner Bros và HBO

Số hóa

Thương vụ lịch sử trị giá 72 tỷ USD giúp Netflix sở hữu kho nội dung khổng lồ từ Warner Bros và HBO.

Thiên Trang (TH)
Ngành giải trí toàn cầu chấn động khi Netflix công bố thâu tóm Warner Bros Discovery với giá 72 tỷ USD.
Tổng giá trị thương vụ lên tới 82,7 tỷ USD khi tính cả khoản nợ mà Netflix phải gánh.
Netflix vượt qua Paramount và Comcast trong cuộc đấu giá gay cấn kéo dài nhiều tuần.
Mỗi cổ đông Warner Bros Discovery sẽ nhận tiền mặt và cổ phiếu Netflix theo thỏa thuận.
Thương vụ giúp Netflix sở hữu kho báu nội dung gồm Harry Potter, Game of Thrones và DC Comics.
Các series kinh điển như Friends, The Big Bang Theory và The Sopranos cũng về tay Netflix.
Đây là bước ngoặt khi Netflix từ nền tảng streaming trở thành xưởng phim chính thống.
Công ty cam kết duy trì hoạt động Warner Bros và tiếp tục phát hành phim tại rạp.
