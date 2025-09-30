[INFOGRAPHIC] Sứ mệnh đưa phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng của NASA

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang tăng tốc chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis 2 để đưa các phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng vào đầu năm 2026.
3 bé trai thi ném dép xem ai xa hơn vô tình làm gãy vòi phun nước PCCC khiến 2 thang máy ở chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội) bị hỏng, dừng hoạt động.
Lốc xoáy được hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố khí tượng phức tạp, chủ yếu xuất hiện trong những cơn giông hoặc cơn bão mạnh.
Là một trong những sinh vật kỳ lạ và bí ẩn nhất của rừng Nam Mỹ, loài tatu khổng lồ (Priodontes maximus) có vẻ ngoài đặc biệt và sức mạnh đáng kinh ngạc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10, Nhân Mã có được may mắn, dễ phất lên giàu có. Xử Nữ có quý nhân phù trợ, nỗ lực chắc chắn hơn người.
Chỉ trong ba tháng cuối năm, 4 con giáp được trời ban lộc lớn, nỗ lực trước đó kết trái ngọt ngào, tiền bạc dư dả khó ai sánh kịp.
Trong thế giới khoáng vật, jeremejevite nổi bật nhờ vẻ đẹp trong suốt và giá trị sưu tầm đặc biệt, khiến nó là một trong những viên đá hiếm được săn lùng.
Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện cá thể rùa đi lạc vào khu dân cư. Đó là loài rùa Sa Nhân quý hiếm ưu tiên bảo vệ.
Khu bảo tồn Ngorongoro ở Tanzania là một trong những kỳ quan tự nhiên vĩ đại nhất châu Phi, nơi có sự hài hòa giữa cảnh quan hùng vĩ và đa dạng sinh học cao.
Năng lượng tích cực và vận may dồn dập giúp 3 con giáp này không chỉ gỡ bỏ khó khăn mà còn đón nhận thành công vượt ngoài mong đợi.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có sự nghiệp, tình duyên khá thuận lợi và gia tăng lợi nhuận nhờ tầm nhìn chiến lược.
Trong thế giới bò sát, quái vật Gila (Heloderma suspectum) là loài thằn lằn hiếm hoi sở hữu nọc độc, ẩn chứa nhiều bí mật khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm.
Hai viên kim cương được tìm thấy ở một mỏ của Nam Phi gây tò mò khi có thành phần hóa học "đặc biệt", giúp làm sáng tỏ cách hình thành kim cương.
Trong 2 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp này đón tài lộc về tay, gặt hái thành công và mở ra bước tiến mới trong công việc và cuộc sống.
Trong lịch sử tiến hóa động vật có vú, Plesiadapis có thể là mắt xích quan trọng giữa loài gặm nhấm và linh trưởng cổ đại.
Trong hệ sinh thái hoang dã châu Phi, loài trâu rừng châu Phi (Syncerus caffer) nổi tiếng nhờ sức mạnh, sự bền bỉ và những đặc điểm khiến con người kinh ngạc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/9, Thiên Bình việc gì cũng khó như ý, tài vận hư hao. Bảo Bình vận thế đang tốt, nên tận dụng cơ hội vươn lên.
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ có khoảng thời gian thăng hoa rực rỡ, công việc thuận buồm xuôi gió, cơ hội kiếm tiền liên tục gõ cửa.
Người dân ở đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) đã phát hiện xác của một con cá voi dài khoảng 10m đang trong giai đoạn phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ.
Hộp trang điểm cổ được khai quật từ mộ Etruscan khiến giới khoa học choáng váng, cho thấy sự tinh tế và quyền lực của phụ nữ thời cổ đại.
Từ 10–15/8 Âm là thời khắc vàng ngọc, 3 con giáp nhận lộc trời cho, cơ hội tài chính ập đến, may mắn hiếm có chẳng khác nào trúng số độc đắc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu đẩy nhanh tiến độ công việc, chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới cùng với bạn bè.