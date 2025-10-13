Hà Nội

Năng lực chiến trường của 150 robot mặt đất Hà Lan tặng cho Ukraine

Quân sự

Năng lực chiến trường của 150 robot mặt đất Hà Lan tặng cho Ukraine

Theo VDL Defentec, công ty này đang thiết lập một dây chuyền lắp ráp chuyên dụng nhằm mở rộng sản xuất đủ 150 robot mặt đất của Hà Lan viện trợ cho Ukraine.

Tuệ Minh
Hà Lan tuyên bố sẽ tặng hơn 150 xe mặt đất không người lái THeMIS (UGV) cho Ukraine. Khoản quyên góp này lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 9 mà không tiết lộ quốc gia tài trợ.
Việc giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025 và sẽ được thực hiện bởi Milrem Robotics Netherlands, phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất quốc phòng Hà Lan VDL Defentec.
Milrem Robotics sẽ cung cấp chương trình đào tạo toàn diện cho các nhà điều hành và nhân viên bảo trì người Ukraine để đảm bảo triển khai và duy trì hiệu quả tại hiện trường.
Robot chiến trường THeMIS có khả năng tải trọng từ 600 đến 1.000 kg (1.323 đến 2.205 pound), tốc độ tối đa 50 km (31 dặm) một giờ và có thể hoạt động trong tám giờ.
Với thiết kế dạng mô-đun, UGV có thể được cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như hỗ trợ lực lượng bộ binh, hậu cần, trinh sát và hỗ trợ chiến đấu.
THeMIS cũng có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, chẳng hạn như súng máy và tên lửa chống tăng, cho phép nó tấn công các xe bọc thép hạng nhẹ.
Ở Ukraine, nó chủ yếu được sử dụng để sơ tán người bị thương và dọn đường.
Hiện đang được sử dụng tại 19 quốc gia, THeMIS là UGV được triển khai rộng rãi nhất trong cùng loại.
“Chúng tôi rất vinh dự được dẫn dắt dự án này hợp tác với Hà Lan và VD”, Tổng giám đốc điều hành của Milrem Robotics, Kuldar Väärsi cho biết. “Nền tảng THeMIS đã chứng minh được giá trị của nó trong điều kiện chiến đấu và chúng tôi tin rằng sự đóng góp này sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ của Ukraine.”
Robot chiến đấu mặt đất THeMIS vận hành cùng súng phóng lựu.
Tuệ Minh
The Defence Post
https://thedefensepost.com/2025/10/08/netherlands-themis-ugvs-ukraine/
