Nâng cấp trường THPT Long Trường: Liên danh Hiệp Hòa – Thanh Niên trúng thầu hơn 73 tỷ đồng

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp trường THPT Long Trường với giá trị hơn 73 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp trường THPT Long Trường. Đáng chú ý, gói thầu quy mô hơn 75 tỷ đồng này chỉ ghi nhận một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.

Diễn biến gói thầu

Theo Quyết định số 101/QĐ-QLDA-26 ký ngày 24/03/2026, Liên danh Hiệp Hòa – Thanh Niên (bao gồm Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên) đã được phê duyệt trúng Gói thầu số 7: Xây lắp (bao gồm thiết bị trong xây dựng). Giá trúng thầu được công bố là 73.892.000.000 đồng.

Quyết định số 101/QĐ-QLDA-26 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trước đó, gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 75.400.156.126 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt khoảng 2%, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Phân tích tính cạnh tranh

Biên bản mở thầu ngày 09/02/2026 cho thấy, dù được thông báo mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 22/01/2026, nhưng đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Liên danh Hiệp Hòa – Thanh Niên nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 19/BCĐG-TLG do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia thực hiện khẳng định, nhà thầu Liên danh Hiệp Hòa – Thanh Niên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do chỉ có một nhà thầu tham dự, tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá và kiến nghị mời đối chiếu tài liệu mà không cần thực hiện bước xếp hạng nhà thầu theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Bối cảnh pháp nhân Chủ đầu tư

Dự án Nâng cấp trường THPT Long Trường có một điểm đặc biệt về pháp nhân tổ chức thực hiện. Ban đầu, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, thực hiện Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND TP HCM về việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án theo mô hình chính quyền địa phương mới (áp dụng từ 1/7/2025), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái đã chính thức tiếp nhận và thực hiện các bước phê duyệt kết quả cuối cùng.

Năng lực của liên danh trúng thầu

Phân tích dữ liệu từ hệ thống cho thấy cả hai thành viên trong liên danh đều là những "ông lớn" có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa (MSDN: 1200100733) có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp, thành lập từ năm 1996. Tính đến tháng 03/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 94 gói thầu, trúng tới 66 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 2.582 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025-2026, công ty này trúng 10/15 gói thầu đã tham gia, thể hiện năng lực thực thi dự án rất mạnh.

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (MSDN: 0301465263) có trụ sở tại TP HCM, thành lập năm 2006. Doanh nghiệp này sở hữu lịch sử đấu thầu ấn tượng với việc tham gia 120 gói thầu, trúng 93 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 2.480 tỷ đồng. Thanh Niên từng có quan hệ hợp tác với 49 bên mời thầu và là đối tác quen thuộc của nhiều Ban QLDA tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Trao đổi về trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư có thể xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc mở thầu ngay để đánh giá hồ sơ. Việc Liên danh Hiệp Hòa – Thanh Niên trúng thầu sau khi vượt qua các bước đánh giá khắt khe về kỹ thuật và tài chính là phù hợp với quy định hiện hành, miễn là hồ sơ mời thầu không chứa các điều kiện hạn chế nhà thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định, với quy mô gói thầu hơn 75 tỷ đồng, việc lựa chọn được liên danh có tổng giá trị trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng giúp chủ đầu tư yên tâm hơn về tiến độ 360 ngày của dự án. Tuy nhiên, đơn vị quản lý cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình đúng tinh thần Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Dự án Nâng cấp trường THPT Long Trường sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh trên địa bàn phường Cát Lái, góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục tại địa phương.