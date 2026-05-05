Nam shipper thoát cửa tử sau vết thương xuyên tim nguy hiểm

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống nam nhân viên giao hàng bị đâm thủng tim, xuyên phổi trái nguy kịch.

Trước đó, tối 23/4, bệnh nhân D.C.T. (38 tuổi, làm nghề giao hàng, TP HCM) được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu với vết thương ngực trái dài khoảng 3cm, bờ sắc gọn, chảy máu liên tục, khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh nhân T. bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Huyết áp của bệnh nhân giảm dần, tri giác xấu đi nhanh chóng.

Ngay lập tức, ê-kíp khoa Cấp cứu kích hoạt “báo động đỏ”, khẩn cấp để bệnh nhân được chuyển lên Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức để phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau đó, ê-kíp mổ tiến hành mở ngực khẩn cấp, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, bù lượng máu mất để duy trì huyết áp. Sau khi hút sạch máu, hàng loạt tổn thương nghiêm trọng được phát hiện.

Cụ thể, bệnh nhân bị vết thương thủng thất phải dài khoảng 6–7cm, vết rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm. Ê-kíp mổ đánh giá, đây là một trong những dạng vết thương tim nặng, hiếm gặp và có nguy cơ tử vong rất cao.

Quá trình mổ, các bác sĩ gặp nhiều thách thức do người bệnh có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể cách đây 9 năm. Tai nạn bỏng để lại sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng, gây khó khăn trong gây mê và đặt nội khí quản. Biến dạng da và thành ngực do vết bỏng cũ khiến cuộc mổ thêm phức tạp.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, vết thương tim của bệnh nhân đã được xử trí thành công, kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn chức năng tim.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe tài xế xe công nghệ đã ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.