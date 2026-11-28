Kính ngắm bắn nhanh cho súng bộ binh STV là một trong nhiều sản phẩm sẽ được Nhà máy Z181 giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 đánh dấu lần thứ 3 Nhà máy Z181 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức.

Kính ngắm bắn nhanh cho súng bộ binh STV sẽ xuất hiện tại triển lãm

Các sản phẩm sẽ được Nhà máy Z181 trưng bày, giới thiệu chung trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng tại triển lãm sắp tới gồm ống khuếch đại ánh sáng yếu; kính ngắm bắn nhanh cho súng bộ binh STV; kính ngắm bắn nhanh súng ngắn; thiết bị gây nhiễu phương tiện bay không người lái cầm tay; kính quan sát cầm tay ngày đêm ảnh nhiệt kết hợp đo xa laser, la bàn điện tử; kính ngắm kỹ thuật số CMOS; thiết bị hỗ trợ quy chính nhanh cho súng phóng lựu SPL-40 và một số vật tư bán thành phẩm khác liên quan đến đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật được trưng bày.

"Những sản phẩm này phần lớn là kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học công nghệ, một số sản phẩm đã được sản xuất loạt, một số sản phẩm đang sản xuất loạt “0”, lần đầu tiên được Nhà máy đem trưng bày tại triển lãm. Chúng có tính năng tương đương với các dòng sản phẩm tương tự của các nước", Đại tá Đỗ Cao Kiên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z181, thông tin.

Đại tá Đỗ Cao Kiên kiểm tra, đánh giá công tác triển khai và thực hiện quy trình công nghệ sản xuất kính ngắm bắn nhanh KBN-M1. Ảnh: Nhà máy Z181.

Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa

Theo quy hoạch sản xuất quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chức năng, nhiệm vụ của mình, Nhà máy Z181 tập trung nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao trên 3 lĩnh vực: Quang điện tử, điện tử và vật liệu điện.

Những sản phẩm chủ lực của Nhà máy có thể kể đến như ống khuếch đại ánh sáng yếu, kính ngắm bắn nhanh cho các loại súng bộ binh STV và súng ngắn, ngòi điện tử cận đích, thiết bị gây nhiễu, chế áp phương tiện bay không người lái, vật liệu gốm áp điện.

Đối với 3 lĩnh vực nói trên, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm chủ lực khác nhau, nhưng trong quá trình nghiên cứu, thiết kế, sản xuất sản phẩm, Nhà máy Z181 luôn chú trọng phát huy nội lực, sử dụng chuỗi cung ứng trong nước nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa hướng tới mục tiêu xây dựng công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của Nhà máy nhìn chung là từ 60% đến 90%, có cả những sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa trên 90%.

Việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại. Để làm được điều đó thì ngay trong từng khâu của quá trình tạo ra sản phẩm gồm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, phải tính đến yếu tố nội địa hóa.

Theo đó, cần phải chú trọng phát huy nội lực, sử dụng chuỗi cung ứng trong nước, hình thành hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng vững mạnh. Đồng thời, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ đối với công nghệ nền, công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ chiến lược.

"Hiện nay, các sản phẩm của Nhà máy Z181 được hình thành từ 3 nguồn khác nhau: tự nghiên cứu, thiết kế chế tạo; tiếp nhận tài liệu thiết kế công nghệ của các viện nghiên cứu trong nước; tiếp nhận chuyển giao công nghệ của đối tác nước ngoài", Đại tá Đỗ Cao Kiên chia sẻ.

Trong quá trình đầu tư, xây dựng nền tảng, phát triển năng lực công nghệ, Nhà máy Z181 luôn chủ động đề xuất và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều đối tác trên thế giới thông qua các cuộc triển lãm, xúc tiến thương mại, cũng như các chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Nhà máy Z181 đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài như Nga, Belarus, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel…

"Phương thức, hình thức hợp tác cũng có sự đổi mới, chuyển từ hợp tác chuyển giao công nghệ một chiều, sang khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng của đối tác chuyển giao hoặc hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm", Đại tá Đỗ Cao Kiên cho biết.

Đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao

Vị trí và vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển của đất nước nói chung, của quân đội nói riêng đã được Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương xác định trong các nghị quyết đại hội, nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục đào tạo và khoa học-công nghệ. Nhà máy Z181 cũng không nằm ngoài tính tất yếu khách quan đó.

Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, hằng năm, Nhà máy Z181 tiếp nhận các cán bộ được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước do cấp trên điều động đến công tác. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy.

Lãnh đạo Nhà máy Z181 trực tiếp kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm kính ngắm bắn nhanh KBN-M1 tại dây chuyền sản xuất. Ảnh: Nhà máy Z181.

"Mỗi năm, đội ngũ kỹ thuật thực hiện hàng chục nhiệm vụ khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại cho Nhà máy những sản phẩm mới, tự chủ trong chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất, cải tiến máy móc, thiết bị tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, với những máy móc đặc thù, đội ngũ kỹ sư đã làm chủ khai thác vận hành và chủ động trong việc sửa chữa các hỏng hóc trong quá trình sử dụng, qua đó góp phần duy trì tính ổn định của dây chuyền sản xuất", Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Nhà máy Z181, chia sẻ.

Để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z181 luôn quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, nghiên cứu, áp dụng các chính sách của Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế của đơn vị.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Nhà máy triển khai cơ chế phụ cấp thu hút, không ngừng nâng cao điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc để các cá nhân được thể hiện năng lực, tạo điều kiện cho họ tham gia vào các đề tài, chương trình dự án trọng điểm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Nhà máy cũng dành nguồn lực tối đa cho hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan tâm thực hiện tốt chính sách khen thưởng, phong, thăng quân hàm, chế độ đãi ngộ nhà ở công vụ, chế độ tuyển dụng đối với nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ cho sự phát triển của Nhà máy nói riêng và nền công nghiệp quốc phòng quốc gia nói chung.

"Đặc biệt, theo định hướng, trong năm nay, chúng tôi sẽ thành lập giải thưởng Sao Mai cho các công trình khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo nhằm tôn vinh đóng góp của các cán bộ, công nhân viên, người lao động của Nhà máy", Đại tá Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Dây chuyền tổng lắp kính nhìn đêm tại Nhà máy Z181. Ảnh: Nhà máy Z181.

Đại tá Đỗ Cao Kiên cho biết thêm, đến với triển lãm lần này, Nhà máy xác định đây là cơ hội để thúc đẩy xúc tiến thương mại.

“Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm của Nhà máy sẽ tạo được ấn tượng với các đối tác trong và ngoài nước về tính năng, công dụng, cũng như thiết kế mẫu mã. Đồng thời có thể kết nối, hợp tác với nhiều đối tác tham gia triển lãm để cùng phát triển sản phẩm chiến lược phục vụ quốc phòng, an ninh và xuất khẩu. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ tham quan tìm hiểu sâu hơn về tính năng chiến kỹ thuật của các sản phẩm quốc phòng và công nghệ quân sự mới tại triển lãm lần này", Đại tá Đỗ Cao Kiên chia sẻ.