Quân sự

Mỹ và Hàn Quốc tập trận phản ứng nhanh

Cuộc tập trận gần Seoul giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh của Mỹ và Hàn Quốc, sử dụng trực thăng Black Hawk trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Nguyễn Cúc

Ngày 5/2, các kíp bay thuộc Lữ đoàn Không quân Tác chiến số 2 của Lục quân Mỹ đã tiến hành huấn luyện đổ bộ đường không kết hợp ban ngày và ban đêm cùng Lục quân Hàn Quốc tại khu vực gần Seoul. Cuộc diễn tập phản ánh yêu cầu then chốt đối với liên minh Mỹ - Hàn trong một kịch bản khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, nơi thời gian cảnh báo có thể chỉ tính bằng phút.

Theo thông cáo của Lữ đoàn, các khoa mục huấn luyện được triển khai từ căn cứ Sungnam (Seoul Air Base), với sự tham gia của các đơn vị Lục quân Hàn Quốc và lực lượng tác chiến đặc biệt.

1000w-q95.jpg
Kíp bay trực thăng UH-60 Black Hawk của Lục quân Mỹ thuộc Trung đoàn Không quân 2-2 huấn luyện cuộc đổ bộ đường không ban đêm hiệp đồng với Lục quân Hàn Quốc gần Seoul, thực hành triển khai nhanh binh sĩ và kiểm soát bãi đổ bộ. Ảnh: Bộ Chiến tranh.

Nội dung diễn tập nhấn mạnh khả năng triển khai nhanh sức mạnh tác chiến trong điều kiện ban đêm, giữ im lặng vô tuyến và đổ bộ vào các bãi đáp chật hẹp nằm giữa địa hình đồi núi dốc và khu vực đô thị đông đúc.

Trung tâm của cuộc diễn tập là trực thăng UH-60 Black Hawk - dòng trực thăng vận tải - đổ bộ tiêu chuẩn của Lục quân Mỹ. Tại Hàn Quốc, các đơn vị Mỹ ngày càng sử dụng nhiều biến thể UH-60M với hệ thống điện tử hàng không hiện đại và động cơ cải tiến, giúp tăng công suất khả dụng và độ an toàn khi hoạt động trong điều kiện phức tạp. Black Hawk có thể vận chuyển một tiểu đội bộ binh 11 người cùng tổ bay, mang theo hàng hóa trong khoang và treo tải ngoài với khối lượng lớn, trong khi vẫn duy trì khả năng bay thấp linh hoạt qua địa hình hiểm trở.

Đổ bộ đường không ban đêm được xem là một trong những hình thức tác chiến phức tạp nhất đối với không quân lục quân. Kíp bay phải lựa chọn đường bay tránh các mối đe dọa phòng không, tận dụng che khuất địa hình, kiểm soát bãi đáp, đưa quân lên xuống nhanh chóng và rút khỏi khu vực trước khi đối phương kịp triển khai hỏa lực hoặc UAV trinh sát - tấn công. Trong môi trường này, khả năng sống còn phụ thuộc nhiều vào chiến thuật, yếu tố bất ngờ và thời gian hơn là hỏa lực thuần túy.

Đối với Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Không quân 2, các khoa mục trên gắn liền trực tiếp với nhiệm vụ thời chiến. Đơn vị có trách nhiệm yểm trợ Sư đoàn Bộ binh số 2 và Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Mỹ - Hàn, bao gồm vận chuyển bộ binh và lực lượng đặc nhiệm, tản thương, tiếp tế trong điều kiện tuyến đường bộ bị đe dọa, cũng như duy trì khả năng chỉ huy - kiểm soát khi lực lượng mặt đất phân tán.

Sư đoàn Bộ binh số 2/Lực lượng Liên hợp Mỹ - Hàn hiện là sư đoàn duy nhất của Lục quân Mỹ được đồn trú thường trực ở tiền phương. Mô hình sư đoàn liên hợp, được kích hoạt từ năm 2015, nhằm bảo đảm các quy trình hiệp đồng Mỹ - Hàn được tích hợp ngay từ thời bình, thay vì chỉ thử nghiệm trong các cuộc diễn tập định kỳ.

Trong bối cảnh UAV và tên lửa ngày càng phát triển, các cuộc diễn tập như vậy cho thấy trực thăng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đưa lực lượng tới những khu vực mà phương tiện mặt đất khó tiếp cận. Đối với liên minh Mỹ - Hàn, thông điệp từ cuộc diễn tập là rõ ràng: sẵn sàng hành động nhanh, trong điều kiện khó khăn nhất, để duy trì khả năng răn đe và phản ứng tức thời.

Army Recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/aerospace-news/2026/u-s-army-black-hawk-helicopter-crews-conduct-night-air-assault-drills-with-south-korea
