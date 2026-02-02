Hà Nội

Quân sự

Mỹ tập trận xe tăng tại Bulgaria, tăng cường răn đe của NATO ở Đông Âu

Lục quân Mỹ thực hành bắn đạn thật với xe tăng Abrams và Bradley nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, thể hiện cam kết phòng thủ tại Đông Âu.

Nguyễn Cúc

Các lực lượng thiết giáp của Lục quân Mỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1 đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng binh chủng tại thao trường Novo Selo, Bulgaria, với sự tham gia của xe tăng chủ lực M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh NATO đang tăng cường hiện diện và khả năng răn đe dọc sườn phía Đông châu Âu.

Theo hình ảnh do Hệ thống Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng Mỹ (DVIS) công bố, ngày 24/1/2026, binh sĩ thuộc Đại đội Charlie, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 16 - nằm trong biên chế Lữ đoàn tác chiến thiết giáp số 1 của sư đoàn - đã thực hành cơ động hiệp đồng, bắn hỏa lực trực tiếp và chỉ huy - kiểm soát trong điều kiện chiến trường sát thực tế.

z7471772416917-8de1e817ad251428f579311715d67203.jpg
Xe tăng Mỹ Abrams. Ảnh: Twitter.

Cuộc diễn tập không chỉ nhằm nâng cao trình độ huấn luyện, mà còn thể hiện mức độ sẵn sàng tác chiến của lực lượng hạng nặng Mỹ đang triển khai tại Đông Âu.

Khoa mục diễn tập tại Novo Selo tập trung vào các kịch bản tác chiến cường độ cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa xe tăng, bộ binh cơ giới và các thành phần chỉ huy. Việc sử dụng đạn thật thay vì chỉ huấn luyện mô phỏng cho phép đơn vị kiểm chứng khả năng phối hợp hỏa lực, cơ động và duy trì thông tin liên lạc trong điều kiện áp lực chiến đấu, qua đó nâng cao sức mạnh tác chiến tổng hợp ở cấp đại đội.

Trung tâm của cuộc diễn tập là xe tăng chủ lực M1A2 Abrams - nền tảng hỏa lực trực tiếp chủ lực của Lục quân Mỹ. Với pháo nòng trơn 120 mm, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và giáp composite nhiều lớp, Abrams được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và công sự kiên cố ở cự ly xa. Hệ thống quan sát ảnh nhiệt và kiến trúc chỉ huy số hóa cho phép kíp xe duy trì hiệu quả chiến đấu trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc môi trường đe dọa cao.

Hoạt động song hành với Abrams, xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley đảm nhiệm vai trò vận chuyển và yểm trợ bộ binh cơ giới. Được trang bị pháo tự động 25 mm, súng máy đồng trục và tên lửa chống tăng TOW, Bradley cung cấp hỏa lực linh hoạt để đối phó nhiều loại mục tiêu. Phiên bản A3 tích hợp các cải tiến về khả năng sống sót và hệ thống số hóa, giúp tăng cường nhận thức tình huống và phối hợp hiệu quả với lực lượng thiết giáp hạng nặng.

z7471757824834-7718fdf76555c0ca26a4e4bbc9f6b7e7.jpg
Xe chiến đấu bộ binh Bradley. Ảnh: Getty Images

Cả Abrams và Bradley đều là những nền tảng đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ sử dụng thực tế, từ chiến tranh quy ước tại châu Âu thời Chiến tranh Lạnh đến các chiến dịch tại Iraq và Afghanistan. Qua nhiều đợt nâng cấp, hai loại phương tiện này tiếp tục được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu đối phó với các mối đe dọa hiện đại từ đối thủ ngang tầm. Cuộc diễn tập tại Bulgaria cho thấy Lục quân Mỹ đang tái tập trung vào tác chiến hiệp đồng binh chủng cường độ cao - một trọng tâm then chốt trong hoạch định an ninh châu Âu hiện nay.

Về mặt chiến lược, hoạt động huấn luyện của lực lượng thiết giáp Mỹ tại Bulgaria mang ý nghĩa rõ rệt đối với NATO. Việc duy trì và luyện tập thường xuyên các đơn vị Abrams và Bradley dọc sườn phía Đông thể hiện cam kết của Washington đối với phòng thủ tập thể, đồng thời gửi thông điệp răn đe tới các đối thủ tiềm tàng. Trong bối cảnh chiến tranh mặt đất quy ước một lần nữa trở thành mối quan tâm trung tâm, khả năng triển khai và duy trì lực lượng thiết giáp hạng nặng vẫn là trụ cột quan trọng của sức mạnh phòng thủ NATO tại châu Âu.

Thiết giáp hạng nặng vẫn là trụ cột trong học thuyết phòng thủ của NATO vì khả năng chiếm giữ và kiểm soát lãnh thổ trong xung đột cường độ cao. Xe tăng và bộ binh cơ giới cung cấp hỏa lực trực tiếp mạnh, độ bền cao và khả năng tác chiến liên tục trước đối thủ ngang tầm. Thực tế chiến trường Ukraine cho thấy UAV và tên lửa chính xác cao chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của lực lượng mặt đất bọc thép. Đối với NATO, thiết giáp hạng nặng không chỉ là công cụ tác chiến mà còn là yếu tố răn đe hữu hình, thể hiện cam kết phòng thủ tập thể tại sườn phía Đông châu Âu.

Army Recognition
