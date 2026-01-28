Lực lượng Mỹ đổ bộ lớn tại Hokkaido trong cuộc diễn tập mùa đông

Lục quân Mỹ và Nhật Bản phối hợp trong chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Lính dù Lục quân Mỹ thuộc Sư đoàn Không vận 11 đã tiến hành một chiến dịch đổ bộ đường không chiến thuật quy mô lớn tại Hokkaido, Nhật Bản, vào cuối tháng 1/2026, trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa đông song phương North Wind 26 với Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF).

Theo Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Nhật Bản (U.S. Army Japan), cuộc đổ bộ diễn ra tại khu vực Hokudai-en, miền Bắc Hokkaido, với sự tham gia của binh sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh Dù 509, thuộc Lữ đoàn Tác chiến Bộ binh 2.

Các đơn vị đã thực hiện nhảy dù trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, với sự yểm trợ của máy bay vận tải Không quân Mỹ, trước khi triển khai các khoa mục tác chiến mặt đất.

North Wind 26 diễn ra từ ngày 20/1 đến 3/2, là cuộc diễn tập thường niên giữa Mỹ và Nhật Bản được tổ chức tại Hokkaido. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

Chiến dịch đổ bộ đường không được xác định là nội dung trung tâm của North Wind 26, nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng nhanh, phối hợp hiệp đồng đơn vị, cũng như chỉ huy – kiểm soát trong môi trường mùa đông. Ngay sau khi tiếp đất, binh sĩ Mỹ tiến hành mô phỏng bắn trực xạ, cơ động chiến thuật và thiết lập phòng ngự, phản ánh các kịch bản tác chiến trong điều kiện miền Bắc và Bắc Cực.

North Wind 26 diễn ra từ ngày 20/1 đến 3/2, là cuộc diễn tập thường niên được tổ chức tại Hokkaido – khu vực có địa hình và khí hậu tương đồng với những môi trường tác chiến tiềm tàng tại Đông Bắc Á. Mục tiêu chính của cuộc diễn tập là nâng cao khả năng tương tác tác chiến giữa lực lượng Mỹ và Nhật Bản trong điều kiện lạnh và địa hình phức tạp.

Lục quân Mỹ cho biết, Sư đoàn Không vận 11 được tái kích hoạt nhằm xây dựng một lực lượng chuyên trách tác chiến trong môi trường lạnh và Bắc Cực. Việc đơn vị này tham gia North Wind 26 cho thấy nỗ lực của Washington trong việc khôi phục năng lực đổ bộ đường không quy mô lớn và tác chiến bộ binh nhẹ, đặc biệt trong các khu vực hạn chế cơ giới hóa và bảo đảm hậu cần.

Các binh sĩ Mỹ và Nhật Bản trong cuộc diễn tập. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản, JGSDF đã phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ trong các khoa mục tiếp nhận lực lượng, cơ động mặt đất, thông tin liên lạc và bảo đảm hậu cần ngay sau khi đổ bộ. Đây được coi là yếu tố then chốt trong kế hoạch phòng thủ song phương tại miền Bắc Nhật Bản.

Thông qua cuộc đổ bộ đường không quy mô lớn tại Hokkaido, Lục quân Mỹ khẳng định khả năng triển khai nhanh lực lượng sẵn sàng chiến đấu tới Nhật Bản, đồng thời kiểm nghiệm năng lực vận tải đường không, tiếp nhận và duy trì tác chiến trong điều kiện mùa đông - những thách thức thường mang tính quyết định trong các chiến dịch thực tế.