Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Lực lượng Mỹ đổ bộ lớn tại Hokkaido trong cuộc diễn tập mùa đông

Lục quân Mỹ và Nhật Bản phối hợp trong chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Nguyễn Cúc
Ảnh do Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cung cấp
Ảnh do Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cung cấp

Lính dù Lục quân Mỹ thuộc Sư đoàn Không vận 11 đã tiến hành một chiến dịch đổ bộ đường không chiến thuật quy mô lớn tại Hokkaido, Nhật Bản, vào cuối tháng 1/2026, trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa đông song phương North Wind 26 với Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF).

Theo Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Nhật Bản (U.S. Army Japan), cuộc đổ bộ diễn ra tại khu vực Hokudai-en, miền Bắc Hokkaido, với sự tham gia của binh sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh Dù 509, thuộc Lữ đoàn Tác chiến Bộ binh 2.

Các đơn vị đã thực hiện nhảy dù trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, với sự yểm trợ của máy bay vận tải Không quân Mỹ, trước khi triển khai các khoa mục tác chiến mặt đất.

9491741-630x420.jpg
North Wind 26 diễn ra từ ngày 20/1 đến 3/2, là cuộc diễn tập thường niên giữa Mỹ và Nhật Bản được tổ chức tại Hokkaido. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

Chiến dịch đổ bộ đường không được xác định là nội dung trung tâm của North Wind 26, nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng nhanh, phối hợp hiệp đồng đơn vị, cũng như chỉ huy – kiểm soát trong môi trường mùa đông. Ngay sau khi tiếp đất, binh sĩ Mỹ tiến hành mô phỏng bắn trực xạ, cơ động chiến thuật và thiết lập phòng ngự, phản ánh các kịch bản tác chiến trong điều kiện miền Bắc và Bắc Cực.

North Wind 26 diễn ra từ ngày 20/1 đến 3/2, là cuộc diễn tập thường niên được tổ chức tại Hokkaido – khu vực có địa hình và khí hậu tương đồng với những môi trường tác chiến tiềm tàng tại Đông Bắc Á. Mục tiêu chính của cuộc diễn tập là nâng cao khả năng tương tác tác chiến giữa lực lượng Mỹ và Nhật Bản trong điều kiện lạnh và địa hình phức tạp.

Lục quân Mỹ cho biết, Sư đoàn Không vận 11 được tái kích hoạt nhằm xây dựng một lực lượng chuyên trách tác chiến trong môi trường lạnh và Bắc Cực. Việc đơn vị này tham gia North Wind 26 cho thấy nỗ lực của Washington trong việc khôi phục năng lực đổ bộ đường không quy mô lớn và tác chiến bộ binh nhẹ, đặc biệt trong các khu vực hạn chế cơ giới hóa và bảo đảm hậu cần.

9491751-1920x1280.jpg
Các binh sĩ Mỹ và Nhật Bản trong cuộc diễn tập. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản, JGSDF đã phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ trong các khoa mục tiếp nhận lực lượng, cơ động mặt đất, thông tin liên lạc và bảo đảm hậu cần ngay sau khi đổ bộ. Đây được coi là yếu tố then chốt trong kế hoạch phòng thủ song phương tại miền Bắc Nhật Bản.

Thông qua cuộc đổ bộ đường không quy mô lớn tại Hokkaido, Lục quân Mỹ khẳng định khả năng triển khai nhanh lực lượng sẵn sàng chiến đấu tới Nhật Bản, đồng thời kiểm nghiệm năng lực vận tải đường không, tiếp nhận và duy trì tác chiến trong điều kiện mùa đông - những thách thức thường mang tính quyết định trong các chiến dịch thực tế.

Defence Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/u-s-army-conducts-mass-paratrooper-drop-in-japan/
#Lục quân Mỹ #Sư đoàn Không vận 11 #thả dù quy mô lớn #North Wind 26 #Hokkaido #Nhật Bản

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ tập trận Kraken Reach 2026 với 8 siêu vận tải cơ C-17

Cuộc diễn tập Kraken Reach 2026 của Mỹ thể hiện khả năng vận tải hàng không chiến lược nhanh chóng, sẵn sàng đối phó mọi tình huống quốc phòng.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy tám máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ cất cánh liên tiếp trong thời gian rất ngắn từ Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord, bang Washington, trong khuôn khổ cuộc diễn tập Kraken Reach 2026. Hoạt động này nhấn mạnh năng lực tạo lập vận tải hàng không hạng nặng với tốc độ thời chiến, thay vì các màn trình diễn mang tính nghi thức.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các bức ảnh được chụp ngày 7/1 và công bố ngày 23/1/2026 thông qua Hệ thống Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng (DVIS).

Xem chi tiết

Quân sự

Lính Mỹ tác chiến kém ở Bắc Cực, Châu Âu phải gánh thay trách nhiệm

Theo các quan chức NATO, Anh và các nước Bắc Âu phải chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tại Bắc Cực do năng lực hạn chế của Mỹ ở chiến trường lạnh giá.

is-og-nato-logo.jpg

Theo tờ The Times , các quan chức quốc phòng NATO đã xác nhận rằng các đồng minh châu Âu, đứng đầu là Vương quốc Anh và các nước Scandinavia, hiện đang chịu trách nhiệm chính về các hoạt động quân sự ở Bắc Cực, vì Hoa Kỳ thiếu lực lượng và kinh nghiệm cần thiết để duy trì hoạt động ở vùng cực Bắc.

Xem chi tiết

Quân sự

Nhật Bản đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa, đối đầu các đối thủ phương Tây

Với tầm bắn vượt trội, Improved Type 12 giúp Nhật Bản nâng cao năng lực tiến công, củng cố chiến lược răn đe trong bối cảnh an ninh gia tăng.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) xác nhận đã đạt được triển vọng hoàn tất phát triển biến thể phóng từ mặt đất của tên lửa chống hạm Type 12, sau bảy lần bắn đạn thật được tiến hành tại miền Nam California (Mỹ) từ ngày 8/10 đến 27/11.

Các vụ thử nhằm thu thập dữ liệu tính năng và xác nhận hành vi bay theo thiết kế của tên lửa. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở đường cho giai đoạn sản xuất và triển khai trong nửa sau của thập kỷ này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới