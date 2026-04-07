Mỹ ủng hộ Thủ tướng Hungary Orbán trước cuộc bầu cử quan trọng

Chuyến thăm Budapest của Phó Tổng thống Mỹ làm nổi bật cam kết của Mỹ với chính quyền Thủ tướng Hungary Orbán trước cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ngày 7/4, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance đang tới Budapest nhằm củng cố sự ủng hộ đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, trong lúc Đảng Fidesz của ông đang đối mặt với kỳ bầu cử khó khăn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Nhà Trắng thông báo vào tuần trước rằng ông Vance sẽ đến Hungary vào thứ Ba và tiến hành các cuộc họp song phương trong hai ngày.

Đây được xem là một động thái ngoại giao hiếm hoi từ một quan chức cấp cao Mỹ, thể hiện rõ ràng sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho nhà lãnh đạo Hungary, người đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.

Ông Viktor Orban vui vẻ cùng ông Trump và Vance trong cuộc gặp hồi tháng 11/2025 tại Washington.

Trước đó vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ nhà lãnh đạo cánh hữu Orban trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Hungary diễn ra vào ngày 12/4, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã tới thăm nước này ngay trong tháng đó để thể hiện sự ủng hộ.

Hungary dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12/4 trong bối cảnh cục diện chính trị trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, sau hơn một thập kỷ Thủ tướng Viktor Orban duy trì vị thế áp đảo trên chính trường.

Các khảo sát từ những đơn vị thăm dò độc lập cho thấy, đảng Tisza của lãnh đạo đối lập Peter Magyar có khả năng giành chiến thắng một cách vượt trội, trong khi các tổ chức thân chính phủ lại dự báo liên minh cầm quyền Fidesz-KDNP của ông Orban vẫn có thể giữ vững quyền lực.

Cuộc bầu cử thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế do vai trò đặc biệt của ông Orban trong chính trường châu Âu.

Trong nhiều năm qua, nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa này đã không ít lần sử dụng quyền phủ quyết để cản trở các quyết sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời duy trì quan hệ gần gũi với Nga, Trung Quốc và chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ông Victor Orban bắt tay đối thủ chính trị lớn nhất vốn từng cùng trong đảng, Peter Magyar tại Nghị viện châu Âu năm 2024.

Giới quan sát nhận định, câu hỏi then chốt hiện nay là liệu Hungary sẽ tiếp tục duy trì lập trường mềm mỏng với Nga nếu ông Orban tái đắc cử, hay sẽ điều chỉnh chính sách theo hướng gần hơn với EU trong trường hợp phe đối lập lên nắm quyền.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Orban tự định vị mình là “lựa chọn an toàn” trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đặc biệt nhấn mạnh đến xung đột tại Ukraine. Ông cũng cáo buộc đối thủ có xu hướng thân EU và có thể khiến Hungary bị cuốn vào những bất ổn quân sự.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, kết quả của cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Orban, mà còn có thể tác động sâu rộng tới định hướng đối ngoại và vị thế của Hungary trong bối cảnh địa chính trị châu Âu đang biến động mạnh.