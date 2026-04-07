Mỹ ủng hộ Thủ tướng Hungary Orbán trước cuộc bầu cử quan trọng

Chuyến thăm Budapest của Phó Tổng thống Mỹ làm nổi bật cam kết của Mỹ với chính quyền Thủ tướng Hungary Orbán trước cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Tuệ Minh

Ngày 7/4, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance đang tới Budapest nhằm củng cố sự ủng hộ đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, trong lúc Đảng Fidesz của ông đang đối mặt với kỳ bầu cử khó khăn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Nhà Trắng thông báo vào tuần trước rằng ông Vance sẽ đến Hungary vào thứ Ba và tiến hành các cuộc họp song phương trong hai ngày.

Đây được xem là một động thái ngoại giao hiếm hoi từ một quan chức cấp cao Mỹ, thể hiện rõ ràng sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho nhà lãnh đạo Hungary, người đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.

Ông Viktor Orban vui vẻ cùng ông Trump và Vance trong cuộc gặp hồi tháng 11/2025 tại Washington.

Trước đó vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ nhà lãnh đạo cánh hữu Orban trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Hungary diễn ra vào ngày 12/4, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã tới thăm nước này ngay trong tháng đó để thể hiện sự ủng hộ.

Hungary dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12/4 trong bối cảnh cục diện chính trị trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, sau hơn một thập kỷ Thủ tướng Viktor Orban duy trì vị thế áp đảo trên chính trường.

Các khảo sát từ những đơn vị thăm dò độc lập cho thấy, đảng Tisza của lãnh đạo đối lập Peter Magyar có khả năng giành chiến thắng một cách vượt trội, trong khi các tổ chức thân chính phủ lại dự báo liên minh cầm quyền Fidesz-KDNP của ông Orban vẫn có thể giữ vững quyền lực.

Cuộc bầu cử thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế do vai trò đặc biệt của ông Orban trong chính trường châu Âu.

Trong nhiều năm qua, nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa này đã không ít lần sử dụng quyền phủ quyết để cản trở các quyết sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời duy trì quan hệ gần gũi với Nga, Trung Quốc và chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ông Victor Orban bắt tay đối thủ chính trị lớn nhất vốn từng cùng trong đảng, Peter Magyar tại Nghị viện châu Âu năm 2024.

Giới quan sát nhận định, câu hỏi then chốt hiện nay là liệu Hungary sẽ tiếp tục duy trì lập trường mềm mỏng với Nga nếu ông Orban tái đắc cử, hay sẽ điều chỉnh chính sách theo hướng gần hơn với EU trong trường hợp phe đối lập lên nắm quyền.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Orban tự định vị mình là “lựa chọn an toàn” trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đặc biệt nhấn mạnh đến xung đột tại Ukraine. Ông cũng cáo buộc đối thủ có xu hướng thân EU và có thể khiến Hungary bị cuốn vào những bất ổn quân sự.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, kết quả của cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Orban, mà còn có thể tác động sâu rộng tới định hướng đối ngoại và vị thế của Hungary trong bối cảnh địa chính trị châu Âu đang biến động mạnh.

Slovakia cân nhắc tham gia cùng Hungary chặn gói vay của EU dành cho Ukraine.
AP, Al Jazeera
Bài liên quan

Nối gót Tây Ban Nha nhiều quốc gia EU cấm Mỹ sử dụng sân bay tấn công Iran

Pháp, Ý đều từ chối cho phép các máy bay quân sự Mỹ đang bay tới Trung Đông dừng chân tại sân bay những nước này do không nằm trong các thỏa thuận an ninh.

Một nguồn tin của chính phủ Ý cho biết với Defense News rằng các máy bay quân sự Mỹ đang bay từ Mỹ đến Trung Đông đã bị từ chối cho phép dừng lại tại một căn cứ không quân ở Ý.

Nhật báo Corriere della Sera của Ý đưa tin hôm thứ Ba rằng yêu cầu hạ cánh tại căn cứ không quân Sigonella ở Sicily đã được gửi tới chính quyền Ý sau khi chiếc máy bay đã cất cánh từ Mỹ.

Điều bất ngờ trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU

Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

AP đưa tin, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu hôm 26/3 để thông qua một thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, nhưng kèm theo các điều khoản bổ sung nhằm bảo vệ lợi ích của Châu Âu trong trường hợp Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đàm phán về thỏa thuận này tại Turnberry, Scotland, vào tháng 7/2025. Thỏa thuận quy định mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng nhằm ngăn chặn việc hai bên áp thuế nhập khẩu cao hơn nhiều, điều có thể gây ra những cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu.

Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của EU đối với Nga

Hungary mới đây cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

AP đưa tin, các Ngoại trưởng EU dự kiến ​​sẽ họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 23/2 để thảo luận về gói trừng phạt thứ 20 của khối đối với Nga. Tuy nhiên, Hungary cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt này nếu Ukraine không khôi phục việc vận chuyển dầu thô sang Hungary qua đường ống Druzhba. Được biết, Druzhba là đường ống vận chuyển dầu thô của Nga qua lãnh thổ Ukraine và vào Trung Âu.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội hôm 22/2, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết ông sẽ chặn gói trừng phạt này, cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba.

