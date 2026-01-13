Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Mỹ rút ngắn thời gian bàn giao tàu sân bay lớp Ford để duy trì ưu thế

USS John F. Kennedy được đẩy nhanh tiến độ, tận dụng bài học từ lớp CVN-78, nâng cao năng lực tác chiến và giữ vững vị thế chiến lược.

Alain Servaes; Nguyễn Cúc dịch

Lầu Năm Góc đã chính thức xác nhận đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN-79) – tàu sân bay lớp Ford thứ hai – trong chuyến thăm ngày 6/1/2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới cơ sở đóng tàu Newport News Shipbuilding thuộc Tập đoàn Huntington Ingalls Industries. Theo kế hoạch mới, con tàu dự kiến bàn giao và đưa vào biên chế khoảng tháng 3/2027, sớm hơn so với các mốc dự kiến trước đó.

Quyết định tăng tốc này phản ánh sự tự tin ngày càng lớn của Hải quân Mỹ đối với lớp tàu sân bay Ford, đặc biệt sau khi USS Gerald R. Ford (CVN-78) – chiếc đầu tiên của lớp – đã tham gia nhiệm vụ tác chiến thực tế tại khu vực Caribe đầu tháng 1/2026.

cvn-78-uss-gerald-r-ford-048-703.jpg
USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hạt nhân lớn nhất của Mỹ. Ảnh: US Navy

Trong chiến dịch này, USS Gerald R. Ford đã cung cấp năng lực trinh sát – giám sát – thu thập thông tin (ISR), phối hợp tác chiến điện tử và triển khai nhanh lực lượng không quân hạm, đánh dấu lần đầu tiên lớp Ford được thử lửa trong môi trường chiến đấu thật.

USS John F. Kennedy hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, bao gồm lắp đặt hệ thống, thử nghiệm tích hợp và kiểm tra khả năng vận hành. Hải quân Mỹ cho biết, nhiều bài học rút ra từ quá trình vận hành và tác chiến của CVN-78 đã được áp dụng trực tiếp cho CVN-79, giúp rút ngắn tiến độ, cải thiện độ tin cậy kỹ thuật và giảm rủi ro trong giai đoạn bàn giao.

Lớp tàu sân bay Gerald R. Ford là cuộc tái thiết kế toàn diện nhất đối với tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ kể từ khi lớp Nimitz ra đời vào thập niên 1970. Dù có kích thước tương đương – lượng giãn nước đầy tải khoảng 100.000 tấn, chiều dài 333 m, bề ngang 78 m – nhưng lớp Ford được xây dựng theo một triết lý hoàn toàn mới, hướng tới tốc độ xuất kích cao hơn, tự động hóa sâu hơn và khả năng thích ứng lâu dài với các mối đe dọa tương lai.

Những cải tiến then chốt nhất của lớp Ford là Hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS và Hệ thống hãm đà tiên tiến AAG, thay thế các máy phóng hơi nước và hệ thống hãm thủy lực truyền thống. EMALS cho phép phóng máy bay êm hơn, chính xác hơn, phù hợp với nhiều loại máy bay có trọng lượng khác nhau, trong khi AAG hỗ trợ thu hồi an toàn cả máy bay có người lái lẫn không người lái, giúp giảm hao mòn khung thân và tăng nhịp độ tác chiến.

Nhờ các hệ thống này, tàu sân bay lớp Ford có thể duy trì khoảng 160 lượt xuất kích/ngày trong điều kiện tác chiến kéo dài, và vượt quá 270 lượt/ngày trong kịch bản cường độ cao. Con số này vượt trội so với mức khoảng 120 lượt/ngày của lớp Nimitz, vốn bị hạn chế bởi máy phóng hơi nước và quy trình xử lý máy bay chậm hơn.

z7409846475426-83ad775f1dede966618cc8a6daca13a2.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm xưởng đóng tàu HII Newport News Shipbuilding nơi đóng tàu sân bay USS John F. Kennedy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Không đoàn trên lớp Ford vẫn duy trì quy mô khoảng 75 máy bay, nhưng có sự khác biệt căn bản về cấu trúc. Ngoài các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, lớp Ford được thiết kế để tích hợp sẵn UAV tiếp dầu MQ-25 Stingray và máy bay cánh xoay nghiêng CMV-22B Osprey, mở rộng đáng kể tầm hoạt động và thời gian bám trụ của không đoàn.

Nền tảng cho các khả năng này là hệ thống động lực hạt nhân mới với hai lò phản ứng A1B, mỗi lò tạo ra hơn 100 MW điện, vượt xa mức khoảng 30 MW của lớp Nimitz. Nguồn điện dư thừa không chỉ phục vụ EMALS và AAG, mà còn sẵn sàng cho vũ khí laser, hệ thống tác chiến điện tử công suất lớn và radar thế hệ mới trong tương lai.

Trong bối cảnh cạnh tranh hải quân toàn cầu, lớp Ford vẫn giữ vị thế vượt trội tuyệt đối. Tàu sân bay Phúc Kiến (Type 003) của Trung Quốc dù có máy phóng điện từ nhưng chưa đạt khả năng tác chiến, trong khi Nga và Pháp bị hạn chế về quy mô và khả năng triển khai toàn cầu. Việc đẩy nhanh tiến độ CVN-79 cho thấy Mỹ quyết tâm duy trì ưu thế tàu sân bay hạt nhân như trụ cột của sức mạnh hải quân và khả năng răn đe chiến lược.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/navy-news/2026/u-s-accelerates-construction-of-uss-kennedy-2nd-ford-class-aircraft-carrier-as-uss-ford-enters-combat
#tàu sân bay #Lớp Ford #Hải quân Mỹ #USS John F. Kennedy #tác chiến #tàu sân bay hạt nhân Mỹ

Bài liên quan

Quân sự

Anh tạo kỷ lục triển khai 24 chiếc F-35 lên tàu sân bay

Hải quân Anh lần đầu tiên triển khai số lượng máy bay phản lực F-35B Lightning lớn nhất từ ​​trước đến nay trên một tàu sân bay HMS Prince of Wales.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh vừa chia sẻ một bức ảnh cho thấy họ thiết lập một kỷ lục đối với việc triển khai chiến đấu cơ thế hệ 5.

Theo Hải quân Anh, 24 chiếc F-35B của Anh đã có mặt trên tàu trong tháng này, đây là số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm cao nhất từng được lắp ráp trên một trong hai tàu lớp Queen Elizabeth.

Xem chi tiết

Quân sự

Ukraine hé lộ vũ khí chống UAV Tempest do Mỹ chế tạo trong tác chiến ban đêm

Một phương tiện phòng không cơ động lạ xuất hiện trong video của Ukraine được cho là hệ thống Tempest do Mỹ chế tạo, lần đầu tham chiến.

Một video chúc mừng năm mới do Không quân Ukraine công bố đang thu hút sự chú ý lớn của giới phân tích quân sự quốc tế, khi dường như hé lộ một hệ thống phòng không cơ động hoàn toàn mới đang tiêu diệt UAV Nga trong điều kiện tác chiến ban đêm.

Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích nguồn mở, nền tảng xuất hiện trong đoạn footage này nhiều khả năng là hệ thống chống UAV Tempest do Mỹ sản xuất, được phát triển bởi tập đoàn V2X.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ mở rộng chiến dịch ngăn chặn buôn lậu năng lượng ở Caribe

Chiến dịch Southern Spear của Mỹ kiểm soát tàu dầu Olina, nhằm cắt đứt dòng tiền tài trợ cho các chính quyền bị trừng phạt và nhóm vũ trang.

Mỹ mở rộng chiến dịch ngăn chặn buôn lậu năng lượng ở Caribe

Rạng sáng ngày 9/1, lực lượng Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ đã tiến hành một chiến dịch ngăn chặn hàng hải quy mô lớn tại vùng biển Caribe, kiểm soát thành công tàu chở dầu Olina. Chiến dịch được triển khai trực tiếp từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong nỗ lực của Washington nhằm siết chặt các tuyến vận chuyển năng lượng bị cáo buộc liên quan tới Venezuela và Nga.

Bộ Tư lệnh Miền Nam của Quân đội Mỹ (SOUTHCOM) xác nhận, lực lượng tham gia thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear, với đây là lần ngăn chặn thứ năm trong khuôn khổ chiến dịch cùng tên. Theo giới chức Mỹ, Southern Spear không chỉ là một chiến dịch quân sự đơn lẻ, mà là một nỗ lực liên ngành đang mở rộng, nhằm triệt phá các mạng lưới buôn lậu năng lượng bị cho là đang tài trợ cho các chính quyền chịu trừng phạt và gây bất ổn khu vực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới