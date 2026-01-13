Mỹ rút ngắn thời gian bàn giao tàu sân bay lớp Ford để duy trì ưu thế

Lầu Năm Góc đã chính thức xác nhận đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN-79) – tàu sân bay lớp Ford thứ hai – trong chuyến thăm ngày 6/1/2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới cơ sở đóng tàu Newport News Shipbuilding thuộc Tập đoàn Huntington Ingalls Industries. Theo kế hoạch mới, con tàu dự kiến bàn giao và đưa vào biên chế khoảng tháng 3/2027, sớm hơn so với các mốc dự kiến trước đó.

Quyết định tăng tốc này phản ánh sự tự tin ngày càng lớn của Hải quân Mỹ đối với lớp tàu sân bay Ford, đặc biệt sau khi USS Gerald R. Ford (CVN-78) – chiếc đầu tiên của lớp – đã tham gia nhiệm vụ tác chiến thực tế tại khu vực Caribe đầu tháng 1/2026.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hạt nhân lớn nhất của Mỹ. Ảnh: US Navy

Trong chiến dịch này, USS Gerald R. Ford đã cung cấp năng lực trinh sát – giám sát – thu thập thông tin (ISR), phối hợp tác chiến điện tử và triển khai nhanh lực lượng không quân hạm, đánh dấu lần đầu tiên lớp Ford được thử lửa trong môi trường chiến đấu thật.

USS John F. Kennedy hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, bao gồm lắp đặt hệ thống, thử nghiệm tích hợp và kiểm tra khả năng vận hành. Hải quân Mỹ cho biết, nhiều bài học rút ra từ quá trình vận hành và tác chiến của CVN-78 đã được áp dụng trực tiếp cho CVN-79, giúp rút ngắn tiến độ, cải thiện độ tin cậy kỹ thuật và giảm rủi ro trong giai đoạn bàn giao.

Lớp tàu sân bay Gerald R. Ford là cuộc tái thiết kế toàn diện nhất đối với tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ kể từ khi lớp Nimitz ra đời vào thập niên 1970. Dù có kích thước tương đương – lượng giãn nước đầy tải khoảng 100.000 tấn, chiều dài 333 m, bề ngang 78 m – nhưng lớp Ford được xây dựng theo một triết lý hoàn toàn mới, hướng tới tốc độ xuất kích cao hơn, tự động hóa sâu hơn và khả năng thích ứng lâu dài với các mối đe dọa tương lai.

Những cải tiến then chốt nhất của lớp Ford là Hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS và Hệ thống hãm đà tiên tiến AAG, thay thế các máy phóng hơi nước và hệ thống hãm thủy lực truyền thống. EMALS cho phép phóng máy bay êm hơn, chính xác hơn, phù hợp với nhiều loại máy bay có trọng lượng khác nhau, trong khi AAG hỗ trợ thu hồi an toàn cả máy bay có người lái lẫn không người lái, giúp giảm hao mòn khung thân và tăng nhịp độ tác chiến.

Nhờ các hệ thống này, tàu sân bay lớp Ford có thể duy trì khoảng 160 lượt xuất kích/ngày trong điều kiện tác chiến kéo dài, và vượt quá 270 lượt/ngày trong kịch bản cường độ cao. Con số này vượt trội so với mức khoảng 120 lượt/ngày của lớp Nimitz, vốn bị hạn chế bởi máy phóng hơi nước và quy trình xử lý máy bay chậm hơn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm xưởng đóng tàu HII Newport News Shipbuilding nơi đóng tàu sân bay USS John F. Kennedy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Không đoàn trên lớp Ford vẫn duy trì quy mô khoảng 75 máy bay, nhưng có sự khác biệt căn bản về cấu trúc. Ngoài các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, lớp Ford được thiết kế để tích hợp sẵn UAV tiếp dầu MQ-25 Stingray và máy bay cánh xoay nghiêng CMV-22B Osprey, mở rộng đáng kể tầm hoạt động và thời gian bám trụ của không đoàn.

Nền tảng cho các khả năng này là hệ thống động lực hạt nhân mới với hai lò phản ứng A1B, mỗi lò tạo ra hơn 100 MW điện, vượt xa mức khoảng 30 MW của lớp Nimitz. Nguồn điện dư thừa không chỉ phục vụ EMALS và AAG, mà còn sẵn sàng cho vũ khí laser, hệ thống tác chiến điện tử công suất lớn và radar thế hệ mới trong tương lai.

Trong bối cảnh cạnh tranh hải quân toàn cầu, lớp Ford vẫn giữ vị thế vượt trội tuyệt đối. Tàu sân bay Phúc Kiến (Type 003) của Trung Quốc dù có máy phóng điện từ nhưng chưa đạt khả năng tác chiến, trong khi Nga và Pháp bị hạn chế về quy mô và khả năng triển khai toàn cầu. Việc đẩy nhanh tiến độ CVN-79 cho thấy Mỹ quyết tâm duy trì ưu thế tàu sân bay hạt nhân như trụ cột của sức mạnh hải quân và khả năng răn đe chiến lược.