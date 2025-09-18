Hà Nội

Mỹ nhân 'vũ trụ VFC' nhuộm da với bikini hai mảnh gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân 'vũ trụ VFC' nhuộm da với bikini hai mảnh gợi cảm

Bích Thủy - gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình của VFC, vừa "đốt mắt" người hâm mộ bằng loạt ảnh nghỉ dưỡng đầy nóng bỏng tại Mexico.

Trầm Phương
Đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Mexico trên trang cá nhân kèm theo dòng chú thích đầy thú vị: "Sun Kiss. Bắt đầu công cuộc nhuộm da", nữ diễn viên Bích Thủy cho thấy cô đang tận hưởng trọn vẹn những ngày nắng vàng trên bãi biển. (Ảnh: FBNV)
Trong những bức hình, nữ diễn viên tự tin khoe vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng săn chắc trong bộ bikini hai mảnh màu nâu. (Ảnh: FBNV)
Dưới ánh nắng rực rỡ và tán ô rơm đặc trưng của vùng biển nhiệt đới, Bích Thủy thoải mái tạo dáng trên chiếc ghế tắm nắng màu xanh nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng kết hợp trang phục với kính râm sành điệu, vòng cổ ấn tượng và mái tóc tết dài, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. (Ảnh: FBNV)
Bích Thủy đang trong chuyến nghỉ dưỡng qua nhiều quốc gia khác nhau. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng đăng tải loạt ảnh sải bước trên đường phố Washington. (Ảnh: FBNV)
Sau những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, Bích Thủy đang tận hưởng cuộc sống với những trải nghiệm du lịch đáng nhớ và không ngừng làm mới hình ảnh của mình. (Ảnh: FBNV)
Bích Thủy là gương mặt quen thuộc với khán giả "vũ trụ VFC" qua các bộ phim truyền hình như Những Nẻo Đường Gần Xa và Hương Vị Tình Thân. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh khả năng diễn xuất, cô còn được biết đến với gu thời trang sành điệu cùng cuộc sống sang chảnh ngoài đời thực. (Ảnh: FBNV)
Nữ diễn viên theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính. Nhờ thân hình chuẩn chỉnh cùng chiều cao lý tưởng nên cô nàng cân được nhiều thiết kế khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Ngoài đóng phim, Bích Thủy hiện làm việc tại sân khấu kịch, mẫu ảnh kiêm KOL. Cô sở hữu Instagram có hơn 40.000 người theo dõi.(Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
