Mỹ nhân Australia ngày càng gợi cảm sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2024

Mỹ nhân Australia Jessica Lane thăng hạng sắc vóc, mặc táo bạo hơn sau cuộc thi Miss Earth 2024- Hoa hậu Trái đất 2024.
Thời trang đi biển của hot girl Tăng Mỹ Hàn - được biết đến với danh xưng "bạn gái HIEUTHUHAI" thiên về tôn vóc dáng, đặc biệt là khoe đôi chân dài cực phẩm.
Bình minh trên biển Cửa Đại khiến du khách mê mẩn với ánh nắng vàng rực, bãi cát trải dài mịn màng, làn nước trong xanh và khung cảnh sông nước hữu tình.
Hồ sơ sáng chế cho thấy Ford đang phát triển hệ thống tiện ích mới, biến xe bán tải điện thành “ngôi nhà di động” cho người yêu thích du lịch và cắm trại.
Sa mạc Bardenas Reales ở miền bắc Tây Ban Nha không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang dã mà còn ẩn chứa nhiều điều thú vị về lịch sử, địa chất và văn hóa.
Xe tự hành Curiosity của NASA chụp được ảnh vật thể bí ẩn trên bề mặt sao Hỏa là tảng đá kỳ lạ hình san hô làm dấy lên suy đoán về sự sống trên hành tinh đỏ.
Faye Peraya Malisorn - Miss Grand Thailand 2016 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2016) sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.
Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay, vượt trội về hiệu suất.
Hot girl Bảo Khuyên Susan mới đây tiếp tục khẳng định phong cách thời trang biến hóa đa dạng của mình với loạt ảnh mới "cháy phố" trong trang phục đậm chất Y2K.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/8, Cự Giải gặp cơ hội trong công việc, tài lộc có thu hoạch bất ngờ. Thiên Bình gặp khó đừng vội nản, kiên trì sẽ thành công.
Đầu tháng 8/2025, Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục du học. Ở trời Tây, cô tự nấu ăn, đi tìm việc làm thêm.
Trong bối cảnh nông thôn Việt Nam đang biến đổi nhanh chóng, hình ảnh nhà ba gian vẫn hiện diện như một biểu tượng của sự quây quần và gắn kết cộng đồng.
CEO Xiaomi – ông Lei Jun bất ngờ lên tiếng khuyên khách hàng nên cân nhắc mua xe Xiaomi YU7 từ các thương hiệu đối thủ nếu không thể chờ đợi thêm quá lâu.
Dưới đây là bốn con giáp thịnh vượng nhất năm 2026. Hãy xem bạn có lọt vào danh sách này không nhé!
Trái ngược với phong cách gợi cảm thường thấy, hình ảnh dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh khôi của Louis Phạm trong bộ ảnh mới khiến nhiều người chú ý.
Ngọc Trinh khoe nhan sắc trong veo như pha lê trong bộ bikini tone be nhẹ nhàng. Diệp Lâm Anh tràn đầy năng lượng tích cực.
Bước sang tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bứt phá mạnh mẽ, vận đỏ liên tục, tiền về như nước, hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp vươn lên tột đỉnh.
Các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa Hy Lạp bất ngờ phát hiện sàn khảm sỏi mô tả thần rừng Satyr ở Thành phố cổ Eretria, hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Việc gì phải mua sạc dự phòng trôi nổi khi Xiaomi Power Bank 10000 67W với công suất khủng đủ để sạc cho cả máy tính xách tay có giá cực rẻ?
Chiếc bát gốm tinh xảo đại diện cho đỉnh cao thủ công gốm sứ Hồi giáo, lưu giữ những giá trị nghệ thuật và lịch sử quý giá suốt gần một thiên niên kỷ.
Lực lượng chức năng phát hiện cá thể hổ nặng 200 kg cùng xương hổ được cất giấu tinh vi trong khoang tự chế trên nóc xe khách, gây chấn động dư luận.