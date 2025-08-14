Mỹ nhân Australia ngày càng gợi cảm sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2024

Hà Nội

Giải trí

Mỹ nhân Australia Jessica Lane thăng hạng sắc vóc, mặc táo bạo hơn sau cuộc thi Miss Earth 2024- Hoa hậu Trái đất 2024. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Tháng 11/2024, Jessica Lane vượt mặt hơn 70 người đẹp để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Earth 2024- Hoa hậu Trái đất 2024. Ảnh: Missosology.
Mỹ nhân Australia có lịch trình bận rộn sau khi đăng quang. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Jessica ngày càng gợi cảm, rạng rỡ. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Đương kim Hoa hậu Trái đất ăn mặc lộng lẫy hơn. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Jessica chuộng trang phục tôn đường cong hình thể gợi cảm. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Nàng hậu sinh năm 2003 ăn mặc táo bạo hơn. Khi sang Việt Nam tham dự chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Jessica diện váy xẻ ngực sâu. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Theo Znews, Jessica là sinh viên ngành Báo chí, Sáng tác và Xuất bản tại Đại học Sunshine Coast. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Trái đất Việt Nam.
Theo Vietnamnet, mỹ nhân Australia là một nhà hoạt động thiện nguyện nổi tiếng. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Cô bắt đầu tham gia công tác thiện nguyện từ năm 11 tuổi. Jessica đặc biệt chú trọng bảo vệ động vật tại các sở thú. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Gần đây, trên trang cá nhân, Jessica chia sẻ, 1 năm trước, cô may mắn trở thành đại diện Australia tại Hoa hậu Trái đất 2024, sau đó giành vương miện quốc tế. Ảnh: Instagram Jessica Lane.
Jessica trải lòng: "Tôi sẽ mãi trân trọng những cánh cửa đã mở ra, giúp tôi đến chặng đường trở thành mỹ nhân Australia đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu Trái đất". Ảnh: Instagram Jessica Lane.
#Miss Earth 2024 Hoa hậu Trái đất 2024 #Miss Earth Hoa hậu Trái đất #Miss Earth #Hoa hậu Trái đất

