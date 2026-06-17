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Quân sự - Thế giới

Mỹ lại tấn công tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ tiếp tục tấn công một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Đông Thái Bình Dương, khiến 1 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 16/6, Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Đông Thái Bình Dương, khiến 1 người thiệt mạng. Hai người may mắn sống sót.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết họ đã "ngay lập tức thông báo cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ để kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu hộ những người sống sót".

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào nghi phạm buôn ma túy dọc theo các tuyến đường buôn lậu đã biết, dù không cung cấp bằng chứng cho thấy con tàu này đang vận chuyển ma túy.

Đoạn video đăng tải trên mạng X cho thấy một con tàu đang di chuyển trên mặt nước trước khi bị tấn công và bốc cháy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, những đợt tấn công này là sự leo thang cần thiết nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ và các trường hợp tử vong do sử dụng ma túy quá liều gây ra.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành nhằm vào tàu thuyền nghi chở ma túy ở vùng biển Đông Thái Bình Dương và Caribe từ đầu tháng 9/2025 đến nay là ít nhất 208 người.

Cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc hồi tháng 5/2026 cho biết họ dự định điều tra xem liệu quân đội Mỹ có tuân theo khuôn khổ nhắm mục tiêu đã được thiết lập khi thực hiện các cuộc tấn công hay không.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công bến cảng nghi buôn bán ma túy hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
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