Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe, 4 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe, khiến 4 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc tấn công vào một con tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribe hôm 25/3, khiến 4 người thiệt mạng.

Theo AP, động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm vào các đối tượng bị cho là buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NBC.

Một đoạn video đăng trên mạng xã hội X cho thấy con tàu di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ và chìm xuống nước.

Đợt không kích mới nhất này đã nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào tàu thuyền bị nghi chở ma túy lên ít nhất 163 người kể từ khi chính quyền ông Trump bắt đầu chiến dịch nhắm mục tiêu vào những đối tượng mà họ cho là “khủng bố ma túy” từ đầu tháng 9/2025.

Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc tấn công này là cần thiết nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ cũng như các ca tử vong do sử dụng quá liều. Tuy nhiên, chính quyền của ông đưa ra rất ít bằng chứng để chứng minh cho các tuyên bố tiêu diệt “khủng bố ma túy”.

Nhiều ý kiến chỉ trích đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp tổng thể của các vụ tấn công vào tàu thuyền cũng như hiệu quả của chúng, một phần vì fentanyl - nguyên nhân chính gây ra nhiều ca tử vong do sử dụng quá liều - thường được vận chuyển vào Mỹ qua đường bộ từ Mexico.

Các vụ tấn công vào tàu thuyền vẫn tiếp diễn tại Mỹ Latinh ngay cả khi quân đội Mỹ tập trung vào chiến dịch ở Trung Đông, nơi các tàu chiến và máy bay Mỹ liên tục không kích Iran, đồng thời bổ sung thêm lính thủy đánh bộ trong khi binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn dù 82 chuẩn bị được triển khai hoặc đang trên đường tới khu vực này.

apnews.com
https://apnews.com/article/boat-strike-caribbean-drugs-trump-b95aed239fa1bee4d3f36a8eb8c26f21
Quân sự - Thế giới

Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy ngoài khơi Costa Rica

Giới chức Costa Rica cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào con tàu bị nghi buôn ma túy ngoài khơi bờ biển nước này đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức Costa Rica ngày 20/3 cho biết, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một tàu bị nghi vận chuyển ma túy trái phép ngoài khơi bờ biển của Costa Rica, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vụ tấn công nhằm vào chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy này được Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo trên tài khoản X. Đây là vụ mới nhất trong loạt các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Thái Bình Dương và Caribe.

Quân sự - Thế giới

Nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp nước Mỹ

Vòm nhiệt khổng lồ đang tiếp tục lan dần về phía đông và có thể trở thành một trong những đợt nắng nóng diện rộng nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Sau khi phá vỡ kỷ lục nắng nóng tháng Ba tại 14 bang và trên toàn nước Mỹ, vòm nhiệt khổng lồ thiêu đốt khu vực Tây Nam nước Mỹ đang tiếp tục lan dần về phía đông và có thể trở thành một trong những đợt nắng nóng diện rộng nhất trong lịch sử nước này, theo nhận định của các nhà khí tượng học và sử học thời tiết.

Đợt nắng nóng kéo dài

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe, 3 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribe.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ ngày 13/2 cho biết đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo trên mạng xã hội rằng chiếc thuyền này “đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy được biết đến ở Caribe và tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy”. Vụ tấn công đã khiến 3 người trên tàu thiệt mạng.

