Mỹ “khát” smartphone pin 8000mAh, Việt Nam lại dư

Thị trường Mỹ thiếu vắng điện thoại pin khủng 8000mAh do rào cản pháp lý và cạnh tranh yếu, trong khi Việt Nam lại tràn ngập lựa chọn.

Thiên Trang (TH)
Một nghịch lý thú vị đang diễn ra trên thị trường smartphone toàn cầu khi người dùng tại Hoa Kỳ lại khó tiếp cận các mẫu điện thoại pin “khủng” vốn rất phổ biến tại Việt Nam và châu Á.
Trong khi người dùng Việt có thể dễ dàng tìm thấy smartphone 6000-10000mAh từ Xiaomi, OnePlus hay Honor, thì thị trường Mỹ gần như vắng bóng hoàn toàn phân khúc này.
Nguyên nhân lớn đến từ cấu trúc thị trường bị chi phối bởi hai “ông lớn” Apple và Samsung, khiến mức độ cạnh tranh và đổi mới công nghệ bị hạn chế đáng kể.
Bên cạnh đó, các nhà mạng tại Mỹ thường không ưu tiên phân phối những thiết bị có thể đe dọa vị thế của iPhone hay dòng Galaxy, khiến các hãng nhỏ khó tiếp cận người dùng.
Yếu tố pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng khi quy định vận chuyển pin trên 20Wh khiến các thiết bị dung lượng lớn bị xếp vào nhóm hàng nguy hiểm, kéo theo chi phí logistics tăng cao.
Điều này buộc các nhà sản xuất phải giảm dung lượng pin xuống mức khoảng 5000mAh để phù hợp tiêu chuẩn, dù công nghệ pin silicon-carbon đã cho phép nâng dung lượng lên tới 8000-10000mAh.
Trong khi đó, tại các thị trường như Việt Nam hay Ấn Độ, sự cạnh tranh khốc liệt khiến các hãng liên tục tung ra sản phẩm pin lớn, sạc nhanh 80W-120W với mức giá dễ tiếp cận.
Hệ quả là người dùng Mỹ dù ở thị trường giàu có vẫn thiếu lựa chọn công nghệ tiên tiến, còn người dùng Việt lại được hưởng lợi từ cuộc đua pin “khủng” đang ngày càng nóng lên.
