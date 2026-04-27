Bên trong trại cai nghiện công nghệ gây sốc

Số hóa - Xe

Nhiều bạn trẻ nghiện smartphone, VR đến mức quên sinh hoạt cơ bản, phải vào trại cai nghiện công nghệ hàng nghìn USD để học lại cách sống ngoài đời thực.

Thiên Trang (TH)
Giữa làn sóng bùng nổ công nghệ và trí tuệ nhân tạo, ngày càng nhiều trung tâm cai nghiện kỹ thuật số xuất hiện, phản ánh thực trạng đáng báo động khi không ít người trẻ đánh mất kiểm soát cuộc sống vì Internet.
Tại một thị trấn gần Seattle, trung tâm reSTART được xem là nơi “cai nghiện công nghệ” khắc nghiệt bậc nhất khi xếp smartphone, game và mạng xã hội ngang hàng với các chất gây nghiện nguy hiểm.
Những người tham gia chương trình phải trải qua liệu trình kéo dài từ 12 đến 16 tuần, sống hoàn toàn không Internet, không điện thoại, không trò chơi, đồng thời tham gia tới 30 giờ trị liệu mỗi tuần để tái thiết thói quen sống.
Câu chuyện của Sarah Hill là ví dụ điển hình khi cô tiếp xúc iPad từ nhỏ, dần chìm vào thế giới thực tế ảo và chatbot đến mức quên cả việc vệ sinh cá nhân, mất kết nối với gia đình và thất bại trong học tập.
Theo các chuyên gia, nghiện công nghệ còn khó cai hơn ma túy bởi thiết bị số hiện diện ở khắp nơi, buộc người dùng không thể “cắt đứt hoàn toàn” mà phải học cách sử dụng một cách kiểm soát và lành mạnh.
Chi phí điều trị tại các trung tâm như reSTART lên tới khoảng 1.000 USD mỗi ngày, phản ánh cái giá đắt đỏ mà nhiều gia đình phải trả để giúp con em mình thoát khỏi sự thao túng của các thuật toán số.
Ở góc độ rộng hơn, hàng loạt công ty công nghệ lớn đang đối mặt với các vụ kiện liên quan đến việc thiết kế tính năng gây nghiện như cuộn vô hạn hay tự động phát, làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của Big Tech.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu không kiểm soát tốt, AI và các nền tảng số có thể trở thành “cơn sóng thần” ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi con người, buộc xã hội phải nhìn nhận lại mối quan hệ giữa công nghệ và tự do cá nhân.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Bài liên quan

