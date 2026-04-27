EU ép smartphone tháo pin, người dùng có thiệt?

EU ép smartphone tháo pin, người dùng có thiệt?

Quy định mới của EU yêu cầu smartphone phải có pin tháo rời từ 2027 gây tranh cãi, khi nguy cơ ảnh hưởng thiết kế, pin và độ an toàn ngày càng rõ rệt.

Thiên Trang (TH)
Quy định EU 2023/1542 yêu cầu smartphone và tablet phải cho phép người dùng tự thay pin từ năm 2027 đang gây tranh luận lớn trong giới công nghệ.
Quy định EU 2023/1542 yêu cầu smartphone và tablet phải cho phép người dùng tự thay pin từ năm 2027 đang gây tranh luận lớn trong giới công nghệ.
Thoạt nhìn, đây là bước đi nhằm bảo vệ môi trường và tăng quyền kiểm soát cho người dùng, nhưng thực tế lại có nguy cơ kéo lùi cả một thập kỷ phát triển thiết kế nguyên khối trên smartphone hiện đại.
Thoạt nhìn, đây là bước đi nhằm bảo vệ môi trường và tăng quyền kiểm soát cho người dùng, nhưng thực tế lại có nguy cơ kéo lùi cả một thập kỷ phát triển thiết kế nguyên khối trên smartphone hiện đại.
Các mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra đều theo triết lý unibody liền mạch, giúp tăng độ bền, khả năng chống nước và cảm giác cao cấp.
Các mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra đều theo triết lý unibody liền mạch, giúp tăng độ bền, khả năng chống nước và cảm giác cao cấp.
Nếu quay lại cơ chế nắp lưng tháo rời, thiết bị có thể phải hy sinh độ chắc chắn, xuất hiện khe hở vật lý và giảm khả năng kháng nước – yếu tố đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến.
Nếu quay lại cơ chế nắp lưng tháo rời, thiết bị có thể phải hy sinh độ chắc chắn, xuất hiện khe hở vật lý và giảm khả năng kháng nước – yếu tố đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến.
Không chỉ thiết kế, bài toán kỹ thuật cũng là thách thức lớn khi pin tháo rời buộc phải có lớp vỏ bảo vệ, khiến dung lượng giảm hoặc thân máy dày hơn do chiếm thêm không gian.
Không chỉ thiết kế, bài toán kỹ thuật cũng là thách thức lớn khi pin tháo rời buộc phải có lớp vỏ bảo vệ, khiến dung lượng giảm hoặc thân máy dày hơn do chiếm thêm không gian.
Điều này đi ngược lại xu hướng tăng mật độ năng lượng, nơi các hãng đang phát triển pin silicon-carbon để đạt dung lượng lớn hơn trong thân máy mỏng hơn.
Điều này đi ngược lại xu hướng tăng mật độ năng lượng, nơi các hãng đang phát triển pin silicon-carbon để đạt dung lượng lớn hơn trong thân máy mỏng hơn.
Một rủi ro khác là sự xuất hiện của thị trường pin trôi nổi, khi người dùng có thể lựa chọn pin giá rẻ nhưng kém an toàn, đặc biệt nguy hiểm với các thiết bị hỗ trợ sạc nhanh công suất cao.
Một rủi ro khác là sự xuất hiện của thị trường pin trôi nổi, khi người dùng có thể lựa chọn pin giá rẻ nhưng kém an toàn, đặc biệt nguy hiểm với các thiết bị hỗ trợ sạc nhanh công suất cao.
Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng thay vì ép thay đổi thiết kế, giải pháp hiệu quả hơn là kiểm soát giá thay pin chính hãng và cải thiện dịch vụ, giúp người dùng sửa chữa dễ dàng mà không phải đánh đổi trải nghiệm.
Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng thay vì ép thay đổi thiết kế, giải pháp hiệu quả hơn là kiểm soát giá thay pin chính hãng và cải thiện dịch vụ, giúp người dùng sửa chữa dễ dàng mà không phải đánh đổi trải nghiệm.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#EU #tháo pin #smartphone #quy định #thiết kế #an toàn

