Mua RTX 5090, nhận bột giặt, cú lừa gây sốc

Một người dùng tại Ấn Độ đặt mua RTX 5090 gần 85 triệu đồng trên Amazon nhưng lại nhận về gói bột giặt, gây tranh cãi lớn về minh bạch thương mại điện tử.

Thiên Trang (TH)
Vụ việc xảy ra khi người dùng Harsh Raj đặt mua RTX 5090 Windforce OC 32 GB qua chương trình Fulfilled by Amazon. Khi mở hộp, anh chỉ thấy một gói bột giặt Ghari.
Seal sản phẩm bị can thiệp, mã vạch giả xuất hiện, và trọng lượng hộp chỉ 1,56 kg – gần bằng gói bột giặt, trong khi RTX 5090 thường nặng 2,5–3 kg.
Người mua đã quay video mở hộp làm bằng chứng và yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, sau 8 ngày điều tra, Amazon từ chối hoàn trả, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Người bán “Fab World Point” bị tố lừa nhiều khách hàng khác trong cùng tuần. Các đánh giá trên Amazon cũng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự.
Giá trị đơn hàng lên tới 299.995 INR, tương đương gần 89,6 triệu đồng. Đây là thiệt hại lớn, đặc biệt trong bối cảnh GPU cao cấp đang khan hiếm.
Thị trường GPU toàn cầu thiếu hụt bộ nhớ, khiến RTX 5090 trở nên khan hàng và giá tăng cao. Điều này tạo điều kiện cho các hành vi gian lận.
Sau khi sự việc được chia sẻ trên Reddit, nhiều người khuyến nghị nạn nhân nên tiến hành biện pháp pháp lý và lên tiếng trên mạng xã hội để tìm sự hỗ trợ.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về rủi ro khi mua sản phẩm công nghệ giá trị cao qua thương mại điện tử, ngay cả trên nền tảng uy tín như Amazon.
