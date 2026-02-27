Hà Nội

Những “sát thủ iPhone” thất bại thảm hại trong lịch sử

Những “sát thủ iPhone” thất bại thảm hại trong lịch sử

Từng được kỳ vọng lật đổ iPhone, nhiều mẫu smartphone đình đám như Galaxy Note 7, BlackBerry Storm hay Amazon Fire Phone lại tự khai tử chính mình.

Thiên Trang (TH)
Samsung Galaxy Note 7 từng được ca ngợi nhưng nhanh chóng trở thành thảm họa cháy nổ, buộc phải thu hồi toàn bộ sản phẩm.
HTC First - chiếc “Facebook Phone” ra mắt năm 2013 - thất bại vì chẳng ai cần một điện thoại chỉ để dùng Facebook.
Nokia Lumia 1020 sở hữu camera PureView 41MP đỉnh cao nhưng chết yểu vì kho ứng dụng Windows Phone quá nghèo nàn.
RED Hydrogen One gây chú ý với màn hình holographic “4D” nhưng hiệu ứng gây mỏi mắt và chất lượng hiển thị kém. (Ảnh: PC)
Amazon Fire Phone có tới 5 camera mặt trước nhưng thiếu kho ứng dụng Google, khiến người dùng quay lưng.
BlackBerry Storm được mệnh danh “sát thủ iPhone” nhưng công nghệ SurePress kỳ lạ khiến trải nghiệm gõ phím tệ hại.
Những thất bại này cho thấy khác biệt chỉ để khác biệt không phải lúc nào cũng thành công.
Người dùng thực sự cần một chiếc smartphone toàn diện, ổn định và hữu ích, thay vì những tính năng màu mè vô nghĩa.
