Sống Khỏe

Mùa mưa đến, cảnh giác với các bệnh truyền nhiễm

Mùa mưa mang theo nhiều nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Biết cách phòng tránh từ vệ sinh môi trường đến chăm sóc cá nhân sẽ giúp cả gia đình khỏe mạnh.

Trương Hiền

Mùa mưa là thời điểm cảnh báo nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm. Thời tiết ẩm ướt, nước đọng và vệ sinh môi trường kém là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, gây bệnh cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Không chỉ làm gia tăng cảm cúm hay sốt thông thường, mùa mưa còn là “mùa vàng” của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tiêu chảy, tay chân miệng hay viêm đường hô hấp. Biết cách phòng tránh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

z7145711010046-5caa53fb8dcdca1f7c2fcdf1fe4a9415.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nguy cơ bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa

Sốt xuất huyết: Mưa nhiều khiến nước đọng tại các vật dụng quanh nhà, là nơi muỗi vằn sinh sản. Muỗi truyền virus sốt xuất huyết, gây sốt cao, đau cơ, xuất huyết và trong một số trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.

Các bệnh đường tiêu hóa: Mưa lớn có thể làm nước sông, nước mưa tràn vào nguồn nước sinh hoạt, làm ô nhiễm nguồn nước. Điều này dễ dẫn đến tiêu chảy, kiết lỵ, tả và ngộ độc thực phẩm.

Cảm cúm, viêm đường hô hấp: Thời tiết ẩm, mưa lạnh và thay đổi nhiệt độ nhanh khiến cơ thể dễ mắc cảm cúm, viêm họng, viêm phổi, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ.

Bệnh tay chân miệng: Trẻ em là đối tượng dễ bị lây nhiễm do tiếp xúc với đồ chơi, tay nắm cửa hoặc người bệnh trong môi trường ẩm ướt, đông người.

Biện pháp phòng tránh hiệu quả

Vệ sinh môi trường

Loại bỏ nước đọng trong nhà, sân vườn, khay nước, chum, vại.

Vệ sinh đường ống thoát nước, cống rãnh để tránh muỗi sinh sôi.

Bảo vệ nguồn nước

Sử dụng nước sạch để sinh hoạt, đun sôi nước trước khi uống.

Tránh ăn thực phẩm sống, chưa rửa sạch trong mùa mưa.

Phòng bệnh cá nhân

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Che chắn cơ thể bằng áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi và màn chống muỗi.

Tiêm phòng và khám sức khỏe định kỳ

Thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em và người có nguy cơ cao.

Khi xuất hiện dấu hiệu bệnh, nên đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Giữ cơ thể ấm, tăng sức đề kháng

Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tăng cường vitamin C, ăn nhiều rau xanh và trái cây.

Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt khi đi từ trời mưa lạnh vào nhà ấm.

Mùa mưa đem đến nhiều nguy cơ bệnh truyền nhiễm, nhưng việc chủ động phòng tránh từ môi trường sống, vệ sinh cá nhân đến chế độ dinh dưỡng và tiêm chủng sẽ giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh. Một gia đình cảnh giác, chăm sóc sức khỏe đúng cách sẽ vượt qua mùa mưa an toàn, khỏe mạnh.

