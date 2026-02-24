Khởi động Tết trồng cây 2026: Chung tay vì một Nghệ An xanh, bền vững

Sáng 24/2, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò), Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Một cây xanh – Một tương lai xanh”.

Tết trồng cây năm nay không chỉ là hoạt động mở đầu cho phong trào trồng cây, trồng rừng toàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ lâm nghiệp giai đoạn 2026–2030, mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện tinh thần học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực vì môi trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trồng cây xanh tại bãi biển Cửa Lò.

Với thông điệp “Một cây xanh – Một tương lai xanh”, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của rừng và cây xanh trong phát triển bền vững; đẩy mạnh bảo vệ, phát triển rừng; góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh yêu cầu triển khai phong trào trồng cây hiệu quả, bền vững; lựa chọn cây bản địa phù hợp hệ sinh thái và đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc sau trồng, tránh hình thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Nghệ An hiện là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước. Những năm qua, công tác trồng cây, trồng rừng đạt nhiều kết quả tích cực; diện tích và chất lượng rừng được nâng lên, độ che phủ rừng duy trì ổn định; cây xanh đô thị, ven biển và nông thôn ngày càng phát triển, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điểm nhấn của lễ phát động năm nay là dự án trồng dừa tại bãi biển Cửa Lò nhằm tạo cảnh quan du lịch, kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ thiên nhiên.

Tại lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu đã tham gia trồng 500 cây dừa dọc bãi biển Cửa Lò.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, đại diện Quân khu 4 cùng các sở, ngành, đoàn thể và địa phương đã tham gia trồng cây tại khu vực bãi biển Cửa Lò, chính thức khởi động phong trào trồng cây, trồng rừng năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.