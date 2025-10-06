Một phụ nữ 42 tuổi gặp tai nạn khi chơi pickleball

Bà N.P.A. (42 tuổi, Hà Nội) đang chơi pickleball cùng bạn bè thì trượt ngã khi cố gắng đỡ bóng. Cánh tay phải của bà va mạnh xuống đất, không thể cử động, kèm theo đau nhói dữ dội, sưng phù và cảm giác lỏng lẻo. Ngay lập tức, bà được đưa đến bệnh viện.

Kết quả chụp chiếu cho thấy bà bị gãy phức tạp 1/3 giữa dưới xương cánh tay, với mảnh vỡ hình cánh bướm kích thước lớn. Vùng mô mềm quanh ổ gãy sưng nề, bầm tím lan rộng, kèm nguy cơ tổn thương thần kinh và mạch máu. Bác sĩ Lê Quang Huy, chuyên khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não đã chỉ định phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra thành công, xương gãy được cố định chắc chắn bằng nẹp vít. Ngay sau phẫu thuật, bà N.P.A. đã có thể cử động nhẹ các ngón tay, không còn cảm giác lỏng lẻo ở cánh tay. Sau ba ngày tập phục hồi chức năng, bà đã tự cầm thìa, đánh răng và ký tên bằng tay phải. Dự kiến, bà sẽ trở lại sinh hoạt bình thường sau 1-2 tháng.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Sports Medicine

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa bóng bàn, cầu lông và tennis, đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ tính giải trí cao, dễ chơi và giúp vận động toàn thân. Tuy nhiên, chính sự dễ tiếp cận này khiến nhiều người chủ quan, chơi liên tục trong thời gian dài mà không đánh giá đúng sức chịu đựng của cơ thể.

Theo các chuyên gia y tế, môn pickleball, dễ gặp các chấn thương, như: vùng đầu gối, vùng cổ chân hay viêm gân gót chân achilles. Đặc biệt, hội chứng chấn thương khuỷu tay là chấn thương thường gặp nhất ở môn này.

Để phòng tránh chấn thương, anh Trần Huy Thọ- bác sĩ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam khuyên người chơi cần khởi động đúng như: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, nhảy gót chạm mông, đặc biệt tập trung vào phần đùi, gối để di chuyển linh hoạt hơn; Chạy tốc độ từ chậm đến nhanh; Xoay cổ, cổ chân, cổ tay…

Sau đó, từ từ làm quen với chương trình tập luyện; Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện phải phù hợp; giày, đồng phục, sân bãi phải đạt chuẩn… Người chơi cũng cần nạp đủ năng lượng trước, trong và sau khi thi đấu, tập luyện để cơ thể có thể hồi phục và đạt thể trạng tốt nhất.

Pickleball giúp đốt nhiều năng lượng, rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, không vì vậy mà mọi người chơi quá mức. Cần lắng nghe bản thân khi tập luyện để cơ thể không bị quá tải. Bạn nên tập với cường độ vừa phải, sau đó tăng dần độ khó để cơ thể có thể làm quen, thích nghi với nhịp độ.

Khi gặp chấn thương, người chơi phải dừng chơi ngay để không khiến chấn thương nặng hơn. Tuyệt đối không cố đánh hết trận đấu. Cách xử lý nhanh trong trường hợp này là cố định và bảo vệ vùng chấn thương.

Nếu vết thương không hở, có thể chườm đá lạnh giúp giảm đau, giảm sưng và giảm viêm; di chuyển người bị chấn thương vào khu vực an toàn. Sau đó, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ đánh giá mức độ, tư vấn cách xử lý phục hồi chấn thương, nghỉ ngơi phù hợp. Không tự ý nắn, xoa bóp, đắp thuốc… có thể khiến tình trạng chấn thương nặng thêm do điều trị không đúng cách.