Một nhân viên kiểm dịch bị tạm giữ do nhận hối lộ Công ty đồ hộp Hạ Long

Trần Thị Hương, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động, Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y Hải Phòng đầu thú và khai nhận hành vi nhận hối lộ.

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng thông tin về việc tạm giữ nhân viên kiểm dịch do nhận hối lộ của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Theo đó, ngày 12/1/2026 các đối tượng Lê Nhật Huy (SN 1990), nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng phòng bán hàng của Công ty Hạ Long và Trần Thị Hương (SN 1974), Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động - Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đầu thú.

Theo lời khai, Hương đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long khi xuất bán hàng hóa ra tỉnh khác để nhận hối lộ khoảng 70.000.000 đồng. Ngày 14/1/2026, Viện Kiểm sát nhân dâ TP Hải Phòng đã phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Lê Nhật Huy và Trần Thị Hương về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Liên quan vụ án Vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, Hải Phòng, ngày 14/1, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp này là Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, Lại Thị Thanh Hương bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các bị can bị tạm giam để phục vụ điều tra vụ việc liên quan đến 130 tấn thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua.

Trương Sỹ Toàn là người trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp trong vụ việc thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. Phạm Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên trực tiếp kiểm tra chất lượng thịt đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng.

Đây là những cá nhân có trách nhiệm trực tiếp liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm đối với mặt hàng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Các đối tượng này đã cùng nhau bỏ qua khâu kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa đầu vào với khách hàng truyền thống Bùi Đức Trọng – là người cung cấp hàng hóa cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long khoảng 30 năm nay, đã bị khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hải Phòng đã phát hiện hai xe ô tô có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số thịt lợn này được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và đang được vận chuyển từ vùng có dịch đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn thành phố với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thịt lợn thu giữ trên hai xe ô tô nói trên cũng như các mẫu thịt lợn lưu trữ trong các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đều cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho chứa hàng với tổng khối lượng khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh đã được niêm phong và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; ngày 13/01/2026 Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đến nay, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 13 bị can. Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.