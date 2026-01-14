Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Ngày 14/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969), Tổng Giám đốc; Phạm Thị Thuý Lan, SN 1980, Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, SN 1979 và Lại Thị Thanh Hương, SN 1974, cùng là nhân viên Phòng quản lý chất lượng.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Trước đó, 4 bị can trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ do có liên quan tới vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm: Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc trên được phanh phui ngày 8/9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tà lợn Châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can. Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.