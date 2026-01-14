Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn và 3 nhân viên vừa bị khởi tố liên quan vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Hải Ninh

Ngày 14/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969), Tổng Giám đốc; Phạm Thị Thuý Lan, SN 1980, Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, SN 1979 và Lại Thị Thanh Hương, SN 1974, cùng là nhân viên Phòng quản lý chất lượng.

7777665.jpg
Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Trước đó, 4 bị can trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ do có liên quan tới vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm: Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc trên được phanh phui ngày 8/9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tà lợn Châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can. Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

#Công ty Hạ Long #dịch tả lợn #khởi tố #an toàn thực phẩm #thịt nhiễm virus

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng mượn xe máy hàng xóm đưa đi cầm cố

Sau khi mượn xe của hàng xóm, đối tượng Nguyễn Việt Hùng (Hà Tĩnh) đã mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/01, trang thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng (SN 1994, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 07/10/2025, Nguyễn Việt Hùng đến nhà chị Lê Thị H. (là hàng xóm cùng tổ dân phố) để đặt vấn đề mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 38F1-127.56 làm phương tiện đi lại.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên lái xe máy đâm vào CSGT Hưng Yên

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, Minh còn tăng ga lao qua chốt rồi đâm chính diện vào Đại úy Lưu Hoàng Vũ - Cán bộ Phòng CSGT Hưng Yên.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Minh (SN 2006, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

76.jpg
Đối tượng Trần Ngọc Minh
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới