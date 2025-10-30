Hà Nội

Du lịch

Món bún nồng nàn miền Tây khiến ai ăn cũng nhớ mãi

Món bún nồng nàn miền Tây với nước lèo đậm đà, hải sản tươi và rau sống phong phú  ai ăn được sẽ mê, ai chưa quen thì e dè ngay từ mùi.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong danh sách 98 món bún và mì ngon nhất thế giới do chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas công bố, bún mắm đặc sản miền Tây đã góp mặt ở vị trí thứ 50, một minh chứng cho hương vị độc đáo khó lẫn của món ăn này.Ảnh MIA
Bún mắm là tinh túy hội tụ của vùng sông nước miền Tây. Nước lèo được nấu từ mắm cá linh, mắm cá sặc hoặc mắm tôm, kết hợp cùng xương heo và nhiều loại hải sản tươi. Ảnh Internet
Mùi thơm nồng đặc trưng của mắm có thể khiến những người chưa quen e dè, nhưng khi thưởng thức, vị mặn mà, ngọt thanh cùng hương sả, tỏi, ớt lại khiến thực khách khó quên. Ảnh BHX
Một tô bún mắm đầy đủ thường có tôm, mực, cá lóc, thịt heo quay và bún tươi mềm mịn. Kèm theo là đĩa rau sống phong phú gồm bông điên điển, rau muống bào, giá đỗ, húng quế, ngò gai, rau răm… Ảnh VnTrip
Khi ăn, từng sợi bún thấm đẫm nước lèo, hòa cùng hải sản tươi và rau sống tạo nên hương vị vừa dân dã, vừa tinh tế, đúng kiểu miền Tây “ăn là nhớ”. Ảnh MIA
Món ăn này phổ biến và giá bình dân, chỉ từ 50.000 đồng mỗi tô, dễ dàng tìm thấy tại TP HCM cũng như các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, An Giang, Cà Mau. Bún mắm xuất hiện từ những gánh hàng rong, quán ăn bình dân cho tới nhà hàng sang trọng, nhưng hương vị đặc trưng vẫn được giữ nguyên, không cầu kỳ mà đậm đà, dân dã. Ảnh Chú 8
Dù có biến tấu đôi chút tùy vùng, bún mắm vẫn giữ hồn cốt đặc trưng: nước lèo đậm đà nhưng không gắt, hải sản tươi ngon, rau sống tươi xanh, tạo cân bằng hương vị hoàn hảo. Nhiều thực khách chia sẻ vui rằng: “Ai không quen ngửi mùi mắm thì bỏ chạy, nhưng nếu ăn được thì hai tô vẫn chưa đã”. Ảnh MIA
Bún mắm không chỉ là món ăn mà còn là trải nghiệm văn hóa ẩm thực miền Tây, nơi du khách có thể cảm nhận hương vị nồng nàn của sông nước, mùi thơm của hải sản tươi và sự tinh tế trong cách chế biến dân dã. Một lần thưởng thức bún mắm, bất cứ ai cũng sẽ nhớ mãi cái hương vị độc đáo, nồng nàn, khó nhầm lẫn này – món ăn dân dã nhưng sánh vai cùng những món ngon thế giới. Ảnh Internet
