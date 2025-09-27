Hà Nội

Món bánh dân dã miền Tây nghe tên khiến nhiều người e dè, ai thử cũng mê tí

Du lịch

Món bánh dân dã miền Tây nghe tên khiến nhiều người e dè, ai thử cũng mê tí

Một món bánh dân dã miền Tây có tên khiến nhiều người e ngại, nhưng khi nếm thử, hương vị thơm ngon lại chinh phục cả những thực khách khó tính.

Trong hành trình khám phá ẩm thực miền Tây, du khách dễ bắt gặp những món ăn dân dã gắn liền với đời sống sông nước. Ảnh Cooky
Một trong số đó là bánh thúi địch – đặc sản có cái tên khiến không ít người e dè, nhưng hễ nếm thử thì lại mê tít. Ảnh Mytour
Thoạt nghe, nhiều người bật cười hoặc chau mày vì cái tên “khó đỡ”. Thực chất, bánh thúi địch chẳng liên quan gì đến mùi vị khó chịu, mà tên gọi này bắt nguồn từ âm thanh vui tai khi làm và cách gọi dân gian truyền miệng qua nhiều thế hệ. Ảnh oanhbachhoaquan10
Bánh thường được người dân miền Tây chế biến trong những dịp lễ, Tết hoặc đơn giản là để quây quần cùng gia đình. Ảnh Hoang Em Nguyen
Nguyên liệu làm bánh vô cùng bình dị, chủ yếu là nếp, đậu xanh, đường thốt nốt và nước cốt dừa. Từng hạt nếp được ngâm kỹ, nấu chín rồi trộn với đậu xanh bùi, dừa béo, thêm chút đường cho dậy vị. Ảnh Mytour
Hỗn hợp ấy được gói trong lá chuối, buộc chặt rồi đem hấp. Khi chín, bánh dậy mùi thơm ngọt ngào, tỏa ra hương vị rất đặc trưng. Ảnh duonglamtutu
Điểm thú vị là bánh có màu vàng nâu óng ả từ đường thốt nốt, vừa bắt mắt vừa gợi cảm giác ấm áp. Ảnh Cooky
Khi cắn một miếng, vị ngọt thanh quyện cùng độ dẻo mềm của nếp, bùi bùi của đậu xanh và béo ngậy từ nước cốt dừa, tất cả hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng. Ảnh Vietnamoi
Nhiều thực khách thú nhận, ban đầu chỉ định nếm thử cho biết, nhưng rồi lại cứ muốn ăn thêm. Ảnh Cooky
Ngày nay, bánh thúi địch không chỉ còn là món ăn của người dân miền Tây mà đã trở thành điểm nhấn trong các tour du lịch ẩm thực. Nhiều du khách từ thành phố về miền Tây tỏ ra thích thú khi được tự tay gói, buộc bánh và chờ đợi thành quả. Ảnh BHX
Ngày nay, bánh thúi địch không chỉ còn là món ăn của người dân miền Tây mà đã trở thành điểm nhấn trong các tour du lịch ẩm thực. Nhiều du khách từ thành phố về miền Tây tỏ ra thích thú khi được tự tay gói, buộc bánh và chờ đợi thành quả. Ảnh BHX
Dù tên gọi có phần “khó ngửi”, bánh thúi địch lại là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo trong ẩm thực dân gian. Nó không chỉ mang hương vị đặc trưng của miền Tây mà còn gói ghém cả nét văn hóa bình dị, thân thương nơi sông nước. Ảnh BHX
