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Doanh nghiệp

Mỗi tờ vé số lời 1000đ của cha và ước mơ học hết đại học của cô sinh viên

Ngày 25/10/2026, tại chương trình “Thắp sáng ước mơ’ của Đại học Cần Thơ, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam đã trao 60 suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng”, tổng trị giá 420 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

PV

Tham dự chương trình, về phía Đại học Cần Thơ có TS. Lê Văn Lâm – Phó Giám đốc; về phía Phân bón Cà Mau có PGS.TS. Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT, cùng đại diện các đơn vị và các em sinh viên.

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Đại diện Phân bón Cà Mau trao bảng tượng trưng 420 triệu đồng học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” tại Trường Đại học Cần Thơ.

Tiếp sức sinh viên vượt khó trên hành trình chinh phục tri thức

Trong khuôn khổ chương trình, 60 sinh viên Đại học Cần Thơ đã nhận các suất học bổng trị giá 7 triệu đồng/suất từ Phân bón Cà Mau. Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn bền bỉ nỗ lực học tập, từng bước vượt qua những trở ngại về điều kiện kinh tế để theo đuổi mục tiêu của mình.

Với nhiều sinh viên, hành trình đến giảng đường không chỉ là những giờ học, kỳ thi hay áp lực chinh phục kiến thức chuyên ngành. Phía sau đó còn là nỗi lo học phí, tiền trọ, sinh hoạt phí và những khoản chi tiêu mà gia đình phải chắt chiu, xoay xở qua từng học kỳ.

Chia sẻ tại chương trình, đại diện Phân bón Cà Mau bày tỏ mong muốn những suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” sẽ góp phần giúp các em sinh viên trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đồng thời, đại diện doanh nghiệp nhắn nhủ các em hãy tiếp tục nỗ lực học tập, kiên trì vượt qua khó khăn để từng bước đạt được những mục tiêu của mình. Bởi thành công trong tương lai, trước hết, chính là sự ghi nhận xứng đáng dành cho bản thân sau những năm tháng không ngừng cố gắng; tiếp đó là cơ hội để các em đền đáp công lao của gia đình và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội, đất nước.

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PGS.TS Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT PVCFC chia sẻ tại buổi lễ

Những tờ vé số của cha và ước mong học đến ngày tốt nghiệp

Trong số 60 sinh viên nhận học bổng lần này có Nguyễn Phạm Hồng Vân, sinh viên năm ba ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Với Vân, hành trình đến giảng đường được đánh đổi bằng những ngày cha rong ruổi bán vé số và cả những tháng ngày em vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.

Cha mẹ ly thân từ khi Vân còn nhỏ, em lớn lên bên người cha bị khuyết tật ở chân, hằng ngày mưu sinh bằng nghề bán vé số. Mỗi tờ vé số bán được, cha em chỉ nhận về 1.000 đồng tiền lời. Từ khoản thu nhập ít ỏi ấy, ông vừa lo cho con gái ăn học, vừa gánh vác việc chăm sóc cha mẹ đã lớn tuổi của mình.

Để Vân có thể tiếp tục đến trường, gia đình em vẫn đang phải vay mượn thêm. Hiểu những vất vả của cha, Vân sớm tìm cách tự trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Những năm đầu đại học, em tranh thủ đi làm thêm, từng bán nước mía để có tiền góp đóng trọ, lo sinh hoạt hằng ngày.

Thế nhưng, bước sang năm thứ ba, khi lịch học chuyên ngành ngày càng dày đặc, Vân không còn đủ thời gian để tiếp tục làm thêm như trước. Trong khi đó, học phí và các khoản chi tiêu vẫn là áp lực thường trực. Càng tiến gần đến ngày tốt nghiệp, em càng lo lắng gia đình không đủ khả năng để mình đi hết chặng đường còn lại.

Điều khiến Vân trăn trở không chỉ là chuyện học hành của bản thân, mà còn là những tháng ngày cha em phải vất vả mưu sinh để con gái được tiếp tục đến trường.

Dẫu vậy, khó khăn về kinh tế không khiến Vân buông lơi việc học. Em vẫn duy trì kết quả học tập giỏi và xuất sắc. Vân lựa chọn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học với mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể sớm tìm được công việc ổn định, có thu nhập để chăm lo cho cha và gia đình.

Với em, tấm bằng đại học không chỉ là thành quả của những năm tháng miệt mài đèn sách, mà còn gắn với mong ước: có thể tự lập, đỡ đần người cha đã nhiều năm vất vả nuôi mình ăn học.

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Nguyễn Phạm Hồng Vân, sinh viên năm ba ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, nhận suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” trị giá 7 triệu đồng.

Từng nhiều lần đăng ký xét học bổng nhưng chưa được lựa chọn, Vân không đặt quá nhiều kỳ vọng khi tiếp tục nộp hồ sơ lần này. Bởi vậy, khi biết mình được nhận suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” trị giá 7 triệu đồng từ Phân bón Cà Mau, em vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi khoản hỗ trợ đến đúng vào đầu năm học mới, thời điểm gia đình đang phải xoay xở với những khoản học phí.

Khoản học bổng chưa thể giải quyết hết những khó khăn phía trước, nhưng đã giúp em vơi đi một phần áp lực tài chính để tiếp tục việc học. Với Vân, đó cũng là thêm một bước gần hơn đến ngày tốt nghiệp, khi em có thể bắt đầu thực hiện mong ước tìm được công việc ổn định để chăm lo cho gia đình.

Vun đắp tri thức, đồng hành cùng tương lai

Không riêng Hồng Vân, phía sau mỗi suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” là một hoàn cảnh, một hành trình nỗ lực và những dự định riêng của các sinh viên. Có em phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, có em mang theo kỳ vọng của gia đình khi trở thành người đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học. Dù xuất phát điểm khác nhau, các em đều đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội thay đổi tương lai bằng con đường học vấn.

Với Phân bón Cà Mau, đồng hành cùng giáo dục là một trong những hoạt động trọng tâm trong hành trình thực hiện trách nhiệm xã hội. Thông qua chương trình học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng”, doanh nghiệp mong muốn góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khuyến khích tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên của thế hệ trẻ.

Từ 60 suất học bổng được trao tại Trường Đại học Cần Thơ, những hỗ trợ thiết thực đang góp phần san sẻ gánh nặng học phí cho các gia đình, giúp sinh viên có thêm điều kiện tiếp tục hành trình học tập. Với những sinh viên như Hồng Vân, đó còn là cơ hội để có thể học đến ngày tốt nghiệp, có một công việc ổn định và từng bước đền đáp những hy sinh của gia đình.

#Phân bón Cà Mau #Đại học Cần Thơ #Học bổng sinh viên #Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp #Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

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