Giữa nhịp sống sôi động của vùng đất cực Nam, Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM không chỉ là nơi hội tụ của hàng nghìn người yêu chạy bộ, mà còn lan tỏa tinh thần bền bỉ, ý chí vượt qua giới hạn và khát vọng vươn xa. Đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Phân bón Cà Mau tiếp tục góp sức tạo nên một sự kiện thể thao giàu ý nghĩa, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau.

Những bước chạy kết nối con người và vùng đất cực Nam Tổ quốc

Diễn ra trong hai ngày 14 - 15/11/2026, Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM với chủ đề “Điểm hẹn Cà Mau” đã quy tụ gần 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế, mang đến bầu không khí thể thao sôi nổi tại vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Bước sang mùa giải thứ 6, giải chạy tiếp tục ghi dấu với các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, cùng hoạt động Kids Run và Family Fun Run 2 km dành cho trẻ em và gia đình. Mỗi cự ly là một thử thách riêng, nhưng tất cả cùng hội tụ ở tinh thần chinh phục, sự kiên trì và niềm vui khi vượt qua giới hạn bản thân.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc tranh tài thể thao, Marathon Cà Mau còn mở ra hành trình khám phá vùng đất giàu bản sắc. Những cung đường kết nối không gian đô thị, đời sống địa phương và các công trình công nghiệp mang đến cho vận động viên góc nhìn đa dạng về một Cà Mau đang chuyển mình phát triển..Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM thu hút gần 7.000 vận động viên tham gia.

Đáng chú ý, cung đường đi qua khu vực Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, nơi Nhà máy Đạm Cà Mau đóng chân, mang đến dấu ấn riêng cho mùa giải. Từ một công trình công nghiệp gắn với quá trình phát triển của địa phương, nơi đây còn là điểm khởi nguồn cho hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Phân bón Cà Mau.

Giữa những bước chân không ngừng tiến về phía trước, hình ảnh vùng đất cực Nam hiện lên không chỉ với vẻ đẹp thiên nhiên, nét đặc trưng văn hóa mà còn với nhịp sống năng động và khát vọng phát triển.

Từ hành trình bền bỉ trên đường chạy đến khát vọng vươn xa

Trong thể thao, mỗi chặng đường đều đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và bản lĩnh vượt qua thử thách. Đó cũng là những giá trị đã đồng hành cùng Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, trên hành trình xây dựng và phát triển.

Khởi đầu từ Nhà máy Đạm Cà Mau, PVCFC từng bước khẳng định vị thế trên thị trường phân bón, mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối và đưa sản phẩm vươn đến nhiều thị trường quốc tế. Hành trình ấy được tạo nên từ những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng nâng cao giá trị cho nông nghiệp Việt Nam.

Nếu mỗi vận động viên chinh phục đường chạy bằng ý chí và sức bền, thì Phân bón Cà Mau theo đuổi hành trình phát triển bằng sự kiên định với chất lượng, trách nhiệm và những giá trị bền vững. Dù ở những lĩnh vực khác nhau, điểm chung vẫn là tinh thần không ngừng tiến về phía trước.

Chính sự đồng điệu ấy tạo nên ý nghĩa cho hành trình đồng hành của Phân bón Cà Mau cùng Marathon Cà Mau qua nhiều mùa giải. Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương tại Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM, Phân bón Cà Mau tiếp tục đóng góp nguồn lực cho công tác tổ chức, cùng lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống tích cực và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.

Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM mở ra hành trình khám phá vùng đất cực Nam giàu bản sắc, kết nối cộng đồng yêu chạy bộ.

Ông Trần Chí Nguyện - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PVCFC chia sẻ: “Đối với Phân bón Cà Mau, đồng hành cùng Giải Marathon Cà Mau - Cúp PETROVIETNAM không chỉ là hoạt động tài trợ thể thao, mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm và cam kết gắn bó lâu dài với quê hương Cà Mau - nơi đã đặt nền móng cho hành trình hơn 15 năm hình thành và phát triển của Phân bón Cà Mau. Chúng tôi tin rằng, mỗi bước chạy không chỉ thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực và khát vọng vươn lên”.

Tiếp nối những bước chạy, lan tỏa giá trị bền vững

Marathon Cà Mau 2026 khép lại, nhưng những giá trị mà giải chạy mang đến không chỉ được đo bằng thành tích hay số vận động viên về đích. Đó còn là tinh thần thể thao được lan tỏa, những kết nối được hình thành và hình ảnh một Cà Mau năng động, giàu tiềm năng tiếp tục được giới thiệu rộng rãi.

Với Phân bón Cà Mau, phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là trách nhiệm tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trên hành trình ấy, Phân bón Cà Mau cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương bằng những hành động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng Cà Mau ngày càng phát triển, thịnh vượng.