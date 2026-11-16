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Doanh nghiệp

VPBank Diamond: Tối ưu chi phí, cá nhân hóa trải nghiệm chuyển tiền quốc tế

Khi nhu cầu chuyển tiền quốc tế ngày càng đa dạng, khách hàng không chỉ quan tâm đến chi phí giao dịch, tỷ giá… mà còn cần sự thuận tiện, nhanh gọn trong thủ tục. VPBank Diamond kết hợp chính sách ưu đãi với dịch vụ tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng (RM) sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong từng giao dịch.

PV

Chuyển tiền quốc tế: Khi trải nghiệm dịch vụ trở thành yếu tố cạnh tranh

Một khoản học phí cần thanh toán đúng hạn cho trường ở nước ngoài, chi phí sinh hoạt gửi định kỳ cho con, hay khoản tiền hỗ trợ người thân đang sinh sống tại một quốc gia khác… Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài ngày càng phổ biến, chuyển tiền quốc tế không chỉ đáp ứng những nhu cầu tài chính thiết yếu mà còn dần trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính thường xuyên của nhiều cá nhân và gia đình.

Với những giao dịch này, chi phí chuyển tiền và tỷ giá là yếu tố quan trọng nhưng chưa phải mối quan tâm duy nhất. Khách hàng còn cần biết mình phải chuẩn bị những giấy tờ gì, hình thức giao dịch như thế nào, thời gian xử lý ra sao và cần liên hệ với ai nếu có vấn đề phát sinh. Đặc biệt, với các gia đình có con du học, việc chuyển tiền thường diễn ra theo nhiều đợt, gắn với lịch đóng học phí và nhu cầu sinh hoạt tại nước sở tại. Do đó, một quy trình rõ ràng, dễ thực hiện cùng sự hỗ trợ kịp thời có thể giúp phụ huynh giảm bớt những đầu việc phải tự tìm hiểu và chủ động hơn trong việc sắp xếp tài chính.

Đây cũng là lý do dịch vụ chuyển tiền quốc tế ngày càng được các ngân hàng chú trọng đầu tư trên nhiều phương diện. Bên cạnh chính sách phí và tỷ giá, khả năng cung cấp đa dạng kênh giao dịch, đơn giản hóa thủ tục và tư vấn phù hợp với từng mục đích chuyển tiền đang trở thành những yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng trải nghiệm khách hàng. Với nhóm khách hàng có nhu cầu giao dịch đa dạng và thường xuyên, sự kết hợp giữa giải pháp tài chính linh hoạt và hỗ trợ mang tính cá nhân hóa càng có ý nghĩa.

VPBank Diamond - Lợi thế từ chính sách ưu đãi đến dịch vụ cá nhân hóa

Với khách hàng VPBank Diamond, lợi thế khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế trước hết đến từ chính sách ưu đãi về chi phí. VPBank miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân khi giao dịch tại quầy hoặc trên ứng dụng VPBank NEO. Đặc biệt khách hàng còn được miễn phí điện SWIFT vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hằng tuần góp phần tối ưu chi phí giao dịch, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các khoản thanh toán và chuyển tiền ra nước ngoài.

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Không chỉ ưu đãi đối với giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, VPBank còn miễn phí dịch vụ nhận tiền quốc tế, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí ở cả hai chiều giao dịch, đồng thời đáp ứng linh hoạt nhu cầu tài chính xuyên biên giới.

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế được triển khai đồng thời tại hệ thống hơn 300 chi nhánh VPBank trên toàn quốc và trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO, đáp ứng nhu cầu giao dịch trực tiếp hoặc trực tuyến. Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền theo nhiều mục đích, linh hoạt hạn mức chuyển tiền với tỷ giá được công khai, minh bạch và quy trình tối ưu nhằm rút ngắn thời gian giao dịch.

Đặc biệt, đối với các giao dịch tiếp theo có cùng mục đích chuyển tiền trên VPBank NEO, khách hàng có thể được miễn cung cấp lại chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền còn hiệu lực, giúp đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, đồng thời được ưu đãi tỷ giá bán lên đến 130 điểm (tùy loại ngoại tệ) so với tỷ giá niêm yết trên VPBank NEO.

Một điểm cộng đáng chú ý trong trải nghiệm dành cho khách hàng VPBank Diamond là sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng (RM). Với sự thấu hiểu về nhu cầu, hoàn cảnh và kế hoạch tài chính của từng khách hàng, RM không đơn thuần hướng dẫn quy trình mà còn đóng vai trò là đầu mối tư vấn, kết nối giải pháp phù hợp. Từ việc trao đổi, nắm bắt mục đích chuyển tiền, RM còn tư vấn phương thức giao dịch và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tương ứng, giúp khách hàng lựa chọn cách thức thực hiện thuận tiện, hiệu quả. Trong suốt quá trình giao dịch, RM liên tục đồng hành, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh và kết nối khách hàng với những giải pháp tài chính phù hợp khác trong hệ sinh thái VPBank.

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VPBank Diamond mang đến cho khách hàng dịch vụ chuyển tiền quốc tế có tính cá nhân hóa

“Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu chuyển tiền quốc tế của mỗi khách hàng có những đặc thù riêng, từ mục đích giao dịch, thời điểm thực hiện đến những yêu cầu về hồ sơ và thủ tục. Vì vậy, VPBank chú trọng phát triển dịch vụ theo hướng linh hoạt đáp ứng nhu cầu, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn và hỗ trợ để khách hàng luôn cảm thấy an tâm, thuận tiện khi giao dịch. Với phân khúc VPBank Diamond, thấu hiểu nhu cầu riêng của từng khách hàng để từ đó cá nhân hóa trải nghiệm, mang đến giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng là giá trị chúng tôi luôn hướng tới”, đại diện VPBank chia sẻ.

Sự kết hợp giữa chính sách ưu đãi, nền tảng giao dịch linh hoạt và hỗ trợ trực tiếp từ RM giúp khách hàng VPBank Diamond có thêm lựa chọn khi thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế. Đặc biệt, với những nhu cầu cần chuyển tiền nhiều lần như thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho con du học hoặc hỗ trợ người thân ở nước ngoài, việc có một đầu mối am hiểu nhu cầu và hỗ trợ xuyên suốt sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch.

Khách hàng quan tâm đến dịch vụ chuyển tiền quốc tế của VPBank Diamond có thể liên hệ hotline 1800 54 54 15 hoặc đến điểm giao dịch VPBank gần nhất để được tư vấn chi tiết.

#VPBank #VPBank Diamond #Chuyển tiền quốc tế #Ngân hàng số #Dịch vụ khách hàng cá nhân hóa

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