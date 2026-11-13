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Đi đâu xem triển lãm men gốm, học vẽ sáp ong, nghe EDM dân gian đương đại dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026?

Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đầu tiên, hàng loạt điểm đến từ Bắc chí Nam sẽ trở thành không gian hội tụ những trải nghiệm sắc màu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Từ những triển lãm di sản trên núi Bà Đen (Tây Ninh), trải nghiệm nghề thủ công tại Fansipan (Sa Pa) đến lễ hội dân gian đương đại ở Ninh Bình, Sun Group mang đến những gợi ý du lịch thú vị, nơi du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp khám phá và cảm nhận sống động những giá trị văn hóa Việt.

PV

Những chất liệu kể chuyện di sản Việt

Những hoa văn tinh xảo trên nền vải chàm của người Mông ở Tây Bắc vốn được tạo nên từ một nguyên liệu rất đỗi quen thuộc: sáp ong. Người phụ nữ Mông dùng chiếc bút cán tre, ngòi đồng chấm vào sáp ong nóng chảy, tỉ mỉ vẽ từng họa tiết lên tấm vải lanh. Vải sau đó được nhuộm chàm rồi luộc để loại bỏ lớp sáp, làm hiện lên những hoa văn sáng màu. Không đơn thuần là những họa tiết trang trí, mỗi đường nét còn gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và những giá trị văn hóa được người Mông gìn giữ qua nhiều thế hệ.Để hiểu được sự kỳ công phía sau mỗi tấm vải, có lẽ không gì thú vị bằng việc được tận mắt quan sát và tự mình thử sức. Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay, du khách sẽ có cơ hội khám phá kỹ thuật vẽ sáp ong độc đáo ấy tại Bản Mây, Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), dưới sự hướng dẫn của chính những người phụ nữ Mông.

Đây là một trong nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ đón du khách trong Tuần Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Nét Việt muôn nơi”, được Sun Group tổ chức tại các tổ hợp Sun World trên cả nước từ ngày 20 - 26/11.

Hành trình đến với Bản Mây còn mở ra cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống đồng bào Tây Bắc, từ nghề dệt thổ cẩm, trang phục truyền thống đến những món ăn dân dã như mèn mén. Mỗi trải nghiệm đều mở ra một câu chuyện về nếp sống và bản sắc của cộng đồng nơi đây.

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Du khách trải nghiệm đi Chợ Lá trên núi Bà Đen

Nếu ở Sa Pa, những câu chuyện di sản được kể qua đường kim, sợi vải, thì trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), du khách lại có dịp khám phá vẻ đẹp văn hóa Việt qua hai triển lãm “Mạch ngầm di sản Việt” và “Mộc thiền” tại Sun World Ba Den Mountain. Nếu “Mạch ngầm di sản Việt” quy tụ hàng trăm tác phẩm hội họa và gốm men, mở ra nhịp cầu kết nối giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hoá và đời sống đương đại thì “Mộc thiền” lại đưa người xem đến với những tác phẩm điêu khắc gỗ mang đậm sắc màu Phật giáo và gắn liền với vùng đất linh sơn núi Bà, được tạo tác bởi chính sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn - trụ trì chùa Quan Âm thuộc Hệ thống các chùa núi Bà và các Phật tử.

Không chỉ thưởng lãm nghệ thuật, du khách đến với Sun World Ba Den Mountain dịp này còn có thể ghé chợ Lá núi Bà Đen, khám phá không gian chợ quê đậm sắc màu Tây Ninh; hay trải nghiệm một loạt các workshop như làm gốm, vẽ tranh, viết thư pháp, thực hành điêu khắc gỗ…

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Sắc màu văn hóa qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn

Không chỉ hiện diện trong những nghề thủ công hay tác phẩm nghệ thuật, văn hóa Việt còn được kể lại bằng những hình thức biểu diễn mới mẻ, gần gũi với đời sống hiện đại.

Minishow “Around Vietnam” tại Sun World Ha Long

Trong Tuần lễ Văn hóa, du khách đến Sun World Ha Long (Quảng Ninh) sẽ có cơ hội thực hiện một chuyến du ngoạn văn hóa xuyên Việt qua minishow “Around Vietnam” (Một vòng Việt Nam), với những tiết mục nghệ thuật tái hiện sắc màu đặc trưng của các vùng miền. Đặc biệt, hoạt động diễu hành Việt phục tại Vườn Nhật sẽ mở ra cơ hội cho du khách chiêm ngưỡng những bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt trong không khí lễ hội rộn ràng.

Trong khi đó, du khách đến với Ninh Bình dịp này sẽ có cơ hội khám phá những giá trị truyền thống được đưa vào không gian lễ hội đương đại tại đô thị Sun Urban City (phường Hà Nam). Từ ngày 14 - 16/11, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ mang đến không khí náo nhiệt cho du khách qua các màn diễu hành đường phố, trình diễn nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian cùng không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản vật OCOP và ẩm thực địa phương.

Điểm nhấn đáng chờ đợi là đêm nhạc EDM Dân gian Đương đại vào tối 16/11, nơi những âm hưởng dân gian được kết hợp với tiết tấu điện tử sôi động. Sự giao thoa tưởng chừng đối lập ấy hứa hẹn mang đến một cách thưởng thức văn hóa mới mẻ, đặc biệt với những khán giả trẻ.

Đến Sun Urban City dịp này, du khách cũng có thể dạo bước trên đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê hay chiêm ngưỡng biểu tượng Trống Đọi Tam, hứa hẹn tạo nên những điểm nhấn thú vị cho hành trình du lịch văn hóa của mỗi du khách.

Hương vị quê nhà kể chuyện văn hóa

Người Quảng có một tiếng cảm thán rất riêng: “Chu choa!”, thường bật lên khi gặp điều gì đó bất ngờ, thú vị. Lấy cảm hứng từ tiếng reo dân dã ấy, Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) lần đầu tiên mang phiên chợ đặc sản xứ Quảng lên đỉnh núi Chúa, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

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Ẩm thực xứ Quảng sẽ được giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế tại Chợ Chu Choa

Tại “Chợ Chu Choa”, du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, bánh bèo, bánh ít lá gai giữa không gian chợ quê với quang gánh, nong nia và tiếng đàn tranh, sáo trúc. Đằng sau mỗi món ăn còn là những câu chuyện thú vị về phong tục, nếp sống của người Quảng.

Không chỉ thưởng thức ẩm thực, du khách còn có thể thử nặn tò he, vẽ nón lá, xin chữ ông đồ hay tìm mua những món quà thủ công tại không gian “Quà Việt”. Giữa khung cảnh kiến trúc châu Âu của Bà Nà, một phiên chợ quê mang đậm hương vị miền Trung trở thành điểm nhấn thú vị cho hành trình khám phá văn hóa Việt.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người dành thời gian khám phá những giá trị thân thuộc bằng những cách mới mẻ, để sau mỗi chuyến đi, điều mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là những câu chuyện đáng nhớ về văn hóa đất nước mình.

#Ngày Văn hóa Việt Nam #Sun World #Du lịch văn hóa #Di sản văn hóa Việt Nam #Nghệ thuật biểu diễn

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