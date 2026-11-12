Lên đỉnh Bà Nà ăn mì Quảng, nghe đàn tranh, xin chữ ông đồ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lần đầu tiên Sun World Ba Na Hills đưa trọn hương vị xứ Quảng lên độ cao gần 1.500m với chuỗi trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa dân gian tại Chợ Chu Choa đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nếm trọn hương vị xứ Quảng trên đỉnh núi Chúa

Người Quảng có một thán từ rất riêng: “Chu choa!”. Đó là tiếng reo bật ra khi gặp điều gì bất ngờ, thú vị – một bát mì vừa chín tới, một chiếc bánh nóng hổi vừa bóc lá, hay một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Lấy cảm hứng từ chính tiếng reo dân dã ấy, Sun World Ba Na Hills tổ chức Chợ Chu Choa làm điểm nhấn chính cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay.

Với mong muốn biến Chợ Chu Choa thành một phiên chợ đặc sản xứ Quảng đậm bản sắc, Sun World Ba Na Hills mang đến những trải nghiệm ẩm thực và văn hóa mang đậm nét vùng đất Quảng Nam- Đà Nẵng. Ở đó, du khách không chỉ ngắm, mà còn được nếm, được chạm và được mang về ký ức đáng nhớ của vùng đất.Bước vào Chợ Chu Choa, du khách như lạc về một phiên chợ làng quê xứ Quảng với những góc quê được sắp đặt tỉ mỉ, quang gánh, nong nia dân dã, tất cả trở thành phông nền check-in mộc mạc mà cực kỳ “ăn ảnh”. Thấp thoáng giữa tiếng mời chào là thanh âm đàn tranh hòa cùng sáo trúc, khi réo rắt, khi êm ả như dòng Thu Bồn chảy qua miền ký ức.

Giữa tiết trời se lạnh trên đỉnh núi, còn gì ấm áp hơn một tô mì Quảng vàng ươm sợi, nước dùng sóng sánh, rắc nắm đậu phộng rang và chiếc bánh tráng giòn rụm bẻ vụn lên trên. Bên cạnh đó là những món quà quê làm nên thương hiệu ẩm thực xứ Quảng như bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm đậm đà, bánh xèo xèo xèo trên chảo nóng, bánh bèo, bánh ít lá gai dẻo thơm, cùng các loại bánh dân gian và sản vật địa phương được giới thiệu cặn kẽ về nguồn gốc, cách làm và cách thưởng thức.

Du khách sẽ có cơ hội khám phá văn hóa xứ Quảng trong dịp này

Điều thú vị là mỗi món ăn tại Chợ Chu Choa đều đi kèm một câu chuyện thú vị. Du khách sẽ biết vì sao mì Quảng chỉ chan “lưng” nước, vì sao người Quảng mê mắm đến vậy, hay chiếc bánh nào gắn với ngày giỗ, ngày Tết của làng quê... Ăn một món, hiểu thêm một nếp nhà- đó chính là cách người Quảng giữ văn hóa, mộc mạc mà bền bỉ.

Không dừng ở thưởng thức, du khách còn được tự tay làm nên những món quà đậm chất văn hóa bản địa: nặn tò he, tô tượng thạch cao, vẽ nón lá theo cảm hứng riêng. Đặc biệt nhất là gian hàng “Tiếng Việt”, nơi ông đồ viết tên tặng khách. Và với du khách quốc tế, đây còn là cơ hội có một cái tên Việt Nam thật đẹp, mang về một kỷ niệm nhỏ nhưng đủ để họ nhớ mãi về chuyến đi.Trước khi rời chợ, đừng quên ghé dãy Hội An – Trường lang, nay được kết nối thành không gian mua sắm “Quà Việt” với đặc sản, sản phẩm làng nghề, đồ thủ công và quà lưu niệm – để mang hương vị xứ Quảng về nhà.

Khám phá những trải nghiệm mang “thương hiệu” Bà Nà

Sau khi khám phá phiên chợ Chu Choa, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những trải nghiệm độc đáo trên mây vốn đã trở thành “thương hiệu” của Bà Nà. Trên đỉnh núi, Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ rêu phong vẫn là biểu tượng check in triệu view chưa bao giờ hết hấp dẫn; Làng Pháp cổ kính như một “tiểu Paris” thu nhỏ; còn Lâu đài Mặt Trăng và Quảng trường Nhật Thực lại hút hồn du khách bởi vẻ đẹp đậm chất điện ảnh.

Con đường lá vàng là điểm check in mới mẻ, hút khách bậc nhất tại Sun World Ba Na Hills

Mùa này, con đường lá vàng ngay lối vào Sảnh Hoa hồng tại Quảng trường Nhật Thực là một trong những điểm check in hot hit bậc nhất miền tiên cảnh bởi vẻ đẹp lãng mạn tựa như mùa thu Hàn Quốc. Với những tâm hồn ưa khám phá, Không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác “Nguồn cội” rộng gần 800m² sẽ đưa bạn qua 7 phân khu huyền ảo, nơi ánh sáng biến đổi theo từng bước chân và cái chạm tay.

Nếu thích cảm giác mạnh, máng trượt Alpine Coaster với tốc độ tới 40km/h là lựa chọn không thể bỏ qua. Fantasy Park – công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam cùng khu Hội chợ châu Âu với Xe điện đụng, Đu bay diệu kỳ, Vũ điệu Hoa Bia sẽ giữ trọn năng lượng cho cả nhóm bạn lẫn gia đình, bất kể nắng hay mưa.

Tiệm bánh Eric Kayser luôn hút đông du khách kể từ khi ra mắt

Và sau khi đã vui chơi thỏa thích với thế giới giải trí đa dạng, bạn hãy để vị giác tiếp tục du ngoạn với những món bánh Pháp thủ công trứ danh tại Eric Kayser ở Làng Pháp, tận hưởng ly cà phê Starbucks với tầm nhìn ra vườn hồng Rosa, hay thực đơn nóng hổi mùa lạnh từ lẩu ly, xiên nướng Hàn Quốc, Yakitori Nhật Bản đến Cheese Fondue tại Brasserie...

Để hành trình trải nghiệm trên đỉnh núi Chúa thêm trọn vẹn, Sun World Ba Na Hills đang triển khai chương trình ưu đãi “FIRST 18-25” dành riêng cho du khách từ 18 đến 25 tuổi, áp dụng đến hết 31/12/2026. Theo đó, du khách thuộc đối tượng này sẽ được hưởng mức giá siêu hấp dẫn với vé cáp treo chỉ 500.000 đồng, combo cáp treo kèm buffet trưa chỉ còn 800.000 đồng hay combo cáp treo kèm voucher ẩm thực chỉ 750.000 đồng. Đặc biệt, mỗi vé cáp treo còn được tặng kèm 1 bánh Pháp thủ công tại Eric Kayser hoặc 2 ly Sun Kraftbeer 250ml kèm suất tham quan xưởng bia Ba Na Brew House.

Trong tiết trời se se lạnh trên đỉnh núi Chúa, Ngày Hội Văn hóa Việt Nam tại Sun World Ba Na Hills không chỉ là một sự kiện giải trí, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối di sản, nơi hương vị xứ Quảng mộc mạc hòa cùng vẻ đẹp tráng lệ của miền tiên cảnh, nơi vẻ đẹp văn hóa Việt Nam được tôn vinh và hòa quyện cùng vẻ đẹp văn hóa toàn cầu nơi miền tiên cảnh.