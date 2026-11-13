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Doanh nghiệp

Forbes vinh danh Vietjet trong danh sách 50 Thương hiệu Dẫn đầu năm 2026

Vietjet góp mặt trong danh sách “50 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2026” của Forbes Việt Nam, sau khi được CAPA vinh danh tại châu Á về mô hình hàng không hybrid.

PV

Giám đốc Phòng Tài chính Vietjet Nguyễn An Phú (đứng giữa) nhận kỷ niệm chương vinh danh “50 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2026” do Chủ tịch PHC Media - Forbes Việt Nam Đặng Minh Phương trao.

Forbes Việt Nam công bố danh sách “50 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2026” ngày 12/11. Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính, sức mạnh thương hiệu và vị thế cạnh tranh, nhằm ghi nhận các thương hiệu tạo dựng giá trị kinh tế nổi bật.

Chủ tịch PHC Media – Forbes Việt Nam Đặng Minh Phương (ngoài cùng bên trái), chúc mừng Vietjet được vinh danh trong danh sách “50 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2026”.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tài chính Vietjet, chia sẻ: “Vietjet xây dựng một thương hiệu hàng không Việt Nam có bản sắc riêng và có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Với mô hình hybrid, chúng tôi giữ lợi thế chi phí, đồng thời đầu tư vào đội tàu bay hiện đại và phát triển sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi những chiếc tàu bay mang sắc đỏ và vàng của Vietjet đến nhiều quốc gia hơn, hành khách cũng có thêm lựa chọn để đến Việt Nam và từ Việt Nam đi ra thế giới.”

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tài chính Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương đại diện hãng nhận giải từ CAPA tại CAPA Airline Leader Summit Asia 2026 ở Hokkaido, Nhật Bản.

Trước đó, tại Hội nghị Lãnh đạo Hàng không châu Á CAPA 2026 ở Hokkaido, Nhật Bản, CAPA – Centre for Aviation trao cho Vietjet giải “Hãng hàng không chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á” (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year), ghi nhận bước tiến của hãng trong đổi mới mô hình kinh doanh.

Vietjet góp mặt trong danh sách “50 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2026” của Forbes Việt Nam, sau khi được CAPA vinh danh tại châu Á về mô hình hàng không hybrid.

Vietjet hiện khai thác mạng bay tại châu Á và châu Úc, đồng thời mở rộng kết nối sang châu Âu. Mô hình hybrid cho phép hãng duy trì mức giá cạnh tranh và cung cấp nhiều lựa chọn về giá vé, hành lý, suất ăn và tiện ích, để hành khách lựa chọn theo nhu cầu của từng chuyến đi.

#Vietjet #Forbes Việt Nam #CAPA #Hàng không hybrid #Thương hiệu Việt Nam

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