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VinFast Evo Grand II: Cốp rộng, hộc chứa đồ tiện dụng cho dân công sở

Cốp 35 lít trên VinFast Evo Grand II đủ chỗ cho ba lô, túi máy tính hay mũ bảo hiểm, còn điện thoại và những vật dụng nhỏ có hộc riêng phía trước. Sau hỗ trợ từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, giá xe còn 22,9 triệu đồng.

PV

Mọi vật dụng đều có chỗ để

Đi làm bằng xe máy, khi xe có nhiều chỗ chứa đồ, chủ xe không phải đeo túi suốt quãng đường hay treo đồ lỉnh kỉnh ở phía trước. VinFast Evo Grand II có dung tích khoang chứa đồ dưới yên lên tới 35 lít nhờ cách bố trí viên pin LFP 2,4 kWh dưới sàn. Người sử dụng có thể xếp ba lô, túi máy tính, mũ bảo hiểm hoặc áo mưa vào khoang này.

Trong khi đó, điện thoại, thẻ gửi xe và khẩu trang có thể cất trong hộc phía trước. Chẳng hạn, khi đến cổng bãi gửi, người lái chỉ cần lấy thẻ trong hộc thay vì mở yên xe hay lục tìm trong túi. Hộc có nắp đóng để hạn chế đồ rơi ra ngoài khi xe chạy.

Ngoài ra, hai cổng USB Type-A và USB Type-C bố trí tại đây còn phục vụ việc sạc điện thoại trên đường.

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Ngoài pin lắp sẵn dưới sàn, Evo Grand II cho phép bổ sung một viên pin LFP 2,4 kWh vào cốp với người cần đi xa hơn. Khi sử dụng hai pin, xe có thể đạt tầm vận hành lên tới 262 km, đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố lẫn những chuyến đi liên tỉnh.

Chỉ 0 đồng trả trước có thể nhận xe

Hiện tại, Evo Grand II được VinFast niêm yết ở mức 25,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng mua xe trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 còn được hỗ trợ 3 triệu đồng, đưa giá sau ưu đãi xuống 22,9 triệu đồng.

Ưu đãi dành cho người đang sở hữu ô tô chạy xăng, xe máy xăng, xe máy điện dùng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ hoặc ô tô điện, xe máy điện VinFast. Xe mới có thể đứng tên người đang sở hữu phương tiện hoặc người thân, bao gồm vợ, chồng, con, cha mẹ hai bên, anh chị em ruột và anh chị em ruột bên vợ hoặc chồng.

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Về phương án thanh toán, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe và không cần vốn đối ứng khi nhận xe. Chính sách dành cho người mua trả góp này được triển khai tới hết ngày 31/12/2026, thuận tiện với những người chưa tích lũy được nhiều.

Evo Grand II có thời hạn bảo hành xe 6 năm và bảo hành pin 8 năm, đều không giới hạn số km. Đây là chính sách hiếm thấy trên mặt bằng thị trường xe máy.

Từ ngày 31/10 đến 29/11/2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast.

#VinFast Evo Grand II #VinFast #Xe máy điện #Ưu đãi mua xe #Pin LFP

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