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Doanh nghiệp

Kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại tại tháp căn hộ ven biển Sun Saphia Residence Đà Nẵng

Là dự án căn hộ mặt biển đầu tiên của Sun Group tại Đà Nẵng, Sun Saphia Residence gây ấn tượng với kiến trúc kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc Champa cổ xưa và không gian sống đương đại, tạo điểm nhấn khác biệt trên cung đường di sản ven biển.

PV

“Vũ điệu di sản” trong ngôn ngữ kiến trúc đương đại

Trong cuộc đua của phân khúc bất động sản cao cấp, bên cạnh vị trí đắc địa và hệ tiện ích đa dạng, kiến trúc độc bản cũng là thước đo quan trọng giúp định vị giá trị tài sản.

Một trong những xu hướng thiết kế được ưa chuộng là phong cách “truyền thống đương đại”, nơi tinh hoa văn hóa truyền thống giao thoa cùng tư duy thiết kế và vật liệu tân tiến. Tuy nhiên, thay vì sao chép máy móc các họa tiết, trường phái này đề cao sự chuyển hóa tinh tế, chắt lọc tỷ lệ, hình khối và tinh thần bản địa để thổi hồn vào công trình hiện đại.

Sun Saphia Residence hiện thực hóa xu hướng kiến trúc giàu tính nghệ thuật trong một diện mạo độc đáo, đồng thời đánh dấu dấu mốc mới của Sun Group tại Đà Nẵng với dòng căn hộ mặt biển. Lấy cảm hứng từ nhịp chuyển động không ngừng của tự nhiên và di sản, toà tháp là sự kết hợp của những “vũ điệu” bất tận: nét uốn lượn uyển chuyển của hình tượng vũ nữ Apsara trong văn hóa Champa kết tinh trên từng đường nét kiến trúc; sắc màu rực rỡ của ánh dương chuyển mình từ bình minh đến hoàng hôn; nhịp vỗ êm dịu của sóng biển và sự thăng hoa của chất sống nghỉ dưỡng tiện nghi.

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Sự giao thoa giữa sắc đỏ gạch nung và hệ kính lớn mang lại diện mạo sang trọng, giàu tính nghệ thuật cho tòa tháp. Ảnh: Sun Property.

Đội ngũ kiến trúc sư của Sun Group chắt lọc những chi tiết đặc trưng nhất của nghệ thuật điêu khắc Champa và khéo léo đan cài vào hình khối dự án. Nổi bật là phần mái công trình uốn lượn, mô phỏng dáng múa mềm mại của vũ nữ Apsara. Trong khi đó, thân tháp sử dụng gam màu đỏ gạch làm chủ đạo, gợi nhắc tới vật liệu gạch nung được sử dụng để kiến tạo Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Hệ thống kính khổ lớn được ứng dụng tinh tế, vừa giúp tổng thể công trình thêm phần thanh thoát, vừa tối ưu khả năng đón nắng và gió biển cho từng căn hộ.

Dưới góc độ an cư, việc đưa cảm hứng di sản vào không gian sống mang lại giá trị tinh thần đắt giá cho cư dân. Một công trình đạt độ chín về thẩm mỹ góp phần nâng tầm chất lượng sống, đồng thời khẳng định gu thẩm mỹ và đẳng cấp khác biệt của chủ nhân. Trong khi đó, xét trên bài toán đầu tư, dấu ấn kiến trúc mang đậm bản sắc địa phương chính là “chìa khóa” giúp tài sản gia tăng độ nhận diện trên thị trường lưu trú, thu hút tệp khách chi trả cao, những người thường coi trọng yếu tố thẩm mỹ, văn hóa khi lựa chọn nơi nghỉ dưỡng.

Đặc quyền sống như nghỉ dưỡng và tiềm năng sinh lời

Tọa lạc tại nút giao ba trục đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Đức Thuận, dự án nằm cách biển chỉ khoảng 300m. Vị trí này đón đầu nhiều lực đẩy hạ tầng quan trọng, tiêu biểu là dự án mở rộng tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Lạc Long Quân với vốn đầu tư 2.633 tỷ đồng, cùng quy hoạch tuyến tàu điện LRT 09 (Nguyễn Tất Thành - Hoà Xuân) với nhà ga chỉ cách tòa tháp khoảng 500m.

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Đặc quyền ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển ngay từ ban công căn hộ. Ảnh: Sun Property.

Toạ độ kề biển cũng mở ra cho căn hộ tầm nhìn ba lớp cảnh quan khoáng đạt gồm biển Mỹ Khê, danh thắng Ngũ Hành Sơn và sông Đô Tỏa. Cách bố trí mặt bằng thông minh giúp tối ưu hóa hướng nhìn cho từng căn hộ, mang lại đặc quyền thưởng lãm bình minh và hoàng hôn trên biển ngay từ ban công.

Nhằm hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng bên biển, dự án tích hợp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đồng bộ ngay bên trong tòa nhà. Chuỗi shophouse khối đế với các dịch vụ đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, ẩm thực của cư dân. Tầng 2 mở ra không gian tái tạo năng lượng với bể bơi hướng biển, phòng tập gym và yoga.

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Phòng gym trang bị máy móc hiện đại, phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất của cư dân. Ảnh: Sun Property.

Đặc biệt, dự án còn tiếp giáp 3 công viên bãi tắm công cộng: bãi tắm Sơn Thủy, công viên bãi tắm đối diện và công viên bãi tắm Huyền Trân Công Chúa. Việc chỉ mất vài phút đi bộ để chạm bờ cát trắng giúp cư dân dễ dàng tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ, chèo SUP, kayak hay dù lượn, thiết lập nhịp sống năng động và tận hưởng mỗi ngày.

Cung cấp ra thị trường các loại hình căn hộ studio, 1 phòng ngủ +1 và 2 phòng ngủ, Sun Saphia Residence đáp ứng nhu cầu của đa dạng tệp khách hàng: từ người trẻ làm việc từ xa, người lớn tuổi tìm chốn an dưỡng tuổi già, đến những gia đình muốn sở hữu second home. Diện tích vừa phải cũng giúp căn hộ dễ dàng được lấp đầy khi khai thác cho thuê lưu trú, đón đầu lượng khách du lịch đông đảo và lực lượng chuyên gia quốc tế đến thành phố làm việc.

Đánh giá về triển vọng khu vực, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định: “Liệu Đà Nẵng có sức hấp dẫn về dân cư, về đời sống như thế nào? Tôi xin khẳng định đây sẽ là một trong những tọa độ có khả năng phát triển mạnh nhất. Đầu tiên là phát triển kinh tế, và trên cơ sở kinh tế gắn liền với đẳng cấp, với những bản sắc riêng, thì đó là lời mời gọi lực lượng dân cư mới đến”.Hội tụ kiến trúc độc bản cùng những giá trị cộng hưởng từ vị trí và hệ tiện ích, Sun Saphia Residence không chỉ thổi làn gió mới vào diện mạo đô thị ven biển Đà Nẵng, mà còn mở ra cơ hội nắm giữ một bất động sản giàu tiềm năng khai thác, gia tăng giá trị bền vững theo đà phát triển chung của thành phố.

#Sun Saphia Residence #Sun Group #Bất động sản Đà Nẵng #Kiến trúc Champa #Căn hộ ven biển

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